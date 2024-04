Manuel Pazo Paniagua preside a una asociación «que es la más antigua de España», la Asociación Eólica de Galicia, y nos apunta que nació como una idea muy romántica, «aquí hay muy poco dinero dentro de la propia asociación, pero somos muy peleones».

Precisamente lo de pelear les viene casi como impuesto, porque la lucha del sector eólico gallego en los últimos años con los tribunales de esta ventosa tierra es algo digno de relatar.

Pazo nos dice que lo que está viviendo la eólica con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es una «auténtica tragedia» para el sector, para la región y para el futuro de la economía de esta tierra.

Perplejidad

Entre sus palabras vemos rabia, decepción por ver que se puede estar yendo un tren económico, laboral y social y «perplejidad» por lo que está ocurriendo, una palabra que aparece mucho en la conversación que mantenemos desde OKGREEN.

No se muerde la lengua a la hora de ver falta de objetividad en el tribunal gallego, de calificar al ecologismo como una minoría antisistema negacionista o de los cambios de opinión de los políticos.

OKGREN.: El pasado 5 de abril la asociación que usted preside lanzó un comunicado en el que se mostraban perplejos por las paralizaciones de más proyectos eólicos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Manuel Pazo: Aquí hay dos procedimientos. Como sabes, una cosa es la suspensión cautelar. Y otra cosa el contencioso. O sea, hay unas asociaciones que presentan un contencioso y solicitan a su vez la suspensión cautelar, una vez que a la administración ha aprobado el proyecto o la declaración de impacto ambiental. Entonces se presenta un contencioso y a su vez, hasta que se resuelva el contencioso dice que se suspenda cautelarmente.

Estamos absolutamente perplejos. ¿Por qué? Porque una suspensión cautelar es una medida súper extraordinaria. Llevamos entre quince y veinte años en los que no hemos tenido estos inconvenientes, estas paralizaciones, realizando la misma tramitación. Además, no nos legitiman para participar en los mismos cuando legitiman a grupos negacionistas y a grupos antisistema y a nosotros no.

Por otra parte, estamos también perplejos porque hay miembros del propio tribunal que se han manifestado en contra de la energía eólica en su día y que ahora, pues, tienen capacidad de decisión dentro del propio tribunal sobre el futuro de la energía eólica en Galicia.

Estamos perplejos también cuando hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que contradicen lo que está opinando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, aún por encima, si le sumamos con que el Supremo nos ha dado la razón y que, de repente, pues el propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia plantea una cuestión prejudicial ante Europa.

P.: El Tribunal Superior de Justicia de Galicia habla de incidencias en el territorio, imaginamos que no serán los únicos proyectos que tengan incidencia en el territorio. ¿Tenéis la sensación de que estáis siendo maltratados o que hay algún tipo de poca objetividad en esas decisiones?

Manuel Pazo: Claro, si extrapolamos esto a cualquier proyecto que lleva asociada una declaración ambiental, como puede ser una carretera o puede ser cualquier infraestructura que necesite una declaración, una piscifactoría, una planta de reciclaje…

Cualquier proyecto industrial que pueda haber en Galicia si se aplica lo mismo, pues evidentemente, es la misma casuística, porque no deja de ser una duda que tiene el propio tribunal sobre una cuestión de información pública y el acceso a una información pública.

P.: ¿Cuántos proyectos se han paralizado esta vez y cuántos son los están ahora mismo en esta situación?

Manuel Pazo Nos encontramos con unas 40 suspensiones cautelares, unos 70 contenciosos de todos, absolutamente todos los proyectos. O sea, no vale ningún proyecto en Galicia. En el fondo todo lo que vienen a decir es que el procedimiento está mal. Pues evidentemente estamos perplejos.

P.: Desde la Xunta han manifestado que tomarán cartas en el asunto y recurrirá estos asuntos ante el Tribunal Supremo. Por parte de la asociación, ¿qué se está haciendo en este sentido?

Manuel Pazo: Por parte de la asociación estamos recogiendo toda esta documentación, hablando mucho con el ministerio, con Secretaría de Estado, con la asociación española, con la propia Xunta y, sobre todo, estudiar las posibles soluciones que pueda tener.

Estamos viendo responsabilidades patrimoniales tanto de las administraciones como del propio tribunal y cómo se puede trasponer este interés público superior de la Comunidad Europea.

Porque una cosa que está clara, en Europa hay una normativa que pone a la energía eólica o energía renovable como de interés público superior. Es un problema de independencia energética, es un problema de seguridad nacional. ¿Vamos a esperar que los conflictos geopolíticos actuales nos vuelvan a afectar en el IPC, en la carestía de los productos?

Por mucho que se diga, desde todos estos otros grupos, tanto políticos como negacionistas, como antisistema, que Galicia ya tiene energía suficiente como para autoabastecerse, esto es un fake que se está todo el día diciendo. ¿Vamos a seguir dependiendo en Galicia del 65% de combustibles fósiles externos?

P.: ¿Qué potencial tiene Galicia en cuanto a producción de esta energía renovable?

Manuel Pazo: Nosotros hicimos un estudio el año pasado con Deloitte, en el que hay más de una treintena de empresas que pretenden instalarse en Galicia, ya sea de baterías, de neumáticos, de hidrógeno, de metano, de amoníaco, hasta en las zonas donde se han desmontado las propias centrales térmicas donde cuentan con subvenciones europeas Generation, son inversiones de más de 7.000 millones.

Son, pues, la creación de unos 14.000 puestos de trabajo en Galicia que están a la espera de tener esta energía barata, la nuestra, mediante contratos de PPA. Estamos esperando también que Alcoa se vuelva a conectar otra vez y, a la vez, nos estamos encontrando en Galicia con un panorama en que ha bajado en los últimos cuatro años un 36% en el consumo eléctrico gallego.

Evidentemente, tal y como dicen todos estos grupos o algún grupo político, si bajamos el nivel industrial, si bajamos el nivel de consumo, pues evidentemente no hará falta generar energía.

P.: ¿Cómo está ahora mismo la eólica en Galicia?

Manuel Pazo: La realidad es que llevamos cuatro años sin instalar casi un megavatio en un territorio que fue el primero de España, el cuarto de Europa, el sexto del mundo, donde tenemos la mayoría de las empresas auxiliares del sector eólico nacional.

Somos más de un centenar de empresas donde tenemos la contribución de PIB más grande en el territorio nacional como autonomía, con 1,6% de contribución de la energía eólica en el PIB y donde tenemos la mayor creación de empleo nacional, con más de 5.600 empleos en estos momentos.

No tiene ni pies ni cabeza. Por eso hablo de negacionismo y hablo de antisistema, porque el negacionismo es no admitir absolutamente nada. Ya no es un problema ambiental, ya no es un problema de que puede haber unas zonas más sensibles que otras.

Lo que se está es desmontado una administración, una administración con unas leyes que no dejan de ceñirse a una ley básica del Estado y unos funcionarios que han trabajado en unos proyectos entre cuatro y diez años.

Unas consultoras que han trabajado en esos proyectos desde análisis de aves, de quirópteros, patrimonio, turismo, social… o sea, absolutamente de todo. Han desaparecido más del 50% de los proyectos propuestos con declaración negativa y el otro 50% tiene sus reservas.

Proyectos que han sido aceptados mayoritariamente por los tres grupos políticos de Galicia. ¿Por qué? Porque vienen del año 2000 y aquí hubo un bipartito que lo aceptó y repartió los mismos megavatios en los mismos sitios.

Éramos la única comunidad donde sabíamos exactamente dónde se podían poner molinos y dónde no se podían poner molinos. Y hubo un concurso de un bipartito aprobado y dirigido por el Bloque Nacionalista Galego, donde se adjudicaron los mismos parques en los mismos sitios y, en estos momentos, lo que antes valía ahora no vale.

P.: Hablan desde su asociación que todos estos procesos retrasarán años la construcción de parques eólicos… ¿De cuánto tiempo estamos hablando y qué repercusiones tiene en la economía del sector y del territorio gallego?

Manuel Pazo: Pues bueno, esto significaría, si esto continúa así, parar la eólica significaría la destrucción total del sector industrial y energético de Galicia donde hay más de 3.000 megavatios que están absolutamente paralizados.

De estos 3.000 megavatios dependen 34 empresas nuevas. Pero no sólo son las 34 empresas nuevas en un proceso de transición energética muy importante, es que no hay seguridad jurídica en una comunidad que sigue los mismos pasos que las otras comunidades.

Resumiendo, lo que hace el tribunal de Galicia es decir que está mal (un proyecto eólico). Va al Supremo. El Supremo le dice que está bien, porque es una ley además estatal. Y dice el gallego, bueno, pues no me gusta lo que dice el Supremo, así que me voy a Europa y así retraso el tema dos años, Y después hacen el procedimiento y ahora lo vuelven a retrotraer porque no han hecho la consulta.

Con lo que hemos perdido otros tres meses. O sea que al final son dos años y tres meses más. El año y medio del Supremo, más el año del superior. Son cinco años. Cinco años. ¿Tú crees que esa turbina ya quedó obsoleta? No vale para nada. Tienes que volver a empezar. Son cinco años de discusiones. Es un absurdo.

Pero realmente lo que me estás preguntando es que es una catástrofe total de la industria de la energía. Es más, ya estamos viendo que esta inseguridad jurídica lo que está llevando es que las empresas se instalen en otras comunidades.

Pero, por pura demagogia, por puro negacionismo, por lo mismo que pasó en su época con los antiautopista de Galicia, los anti Constitución Española de Galicia, los antiestatutos de autonomía de Galicia, los antitodo, porque últimamente parece que cualquier proyecto, y en concreto en Galicia, pues surge una minoría que realmente es muy bulliciosa frente a una mayoría totalmente silenciosa.

Galicia tiene muy buen viento, pero ahora, con la tecnología hay buen viento en todos los sitios. Ha mejorado mucho la tecnología en los últimos años como para que se pueda instalar aerogeneradores en vientos más bajos

Lo que sí estamos seguros es que la industria se va a instalar cerca de donde se genere energía. Yo creo que se vuelve otra vez a la historia energética. Aquí se instalaron muchas electrointensivas, como Alcoa, porque había una central térmica al lado.

Si se empieza a decir que Galicia es un problema, por temas judiciales, acabaremos volviendo a la Arcadia, sobre todo, vuelvo a repetir, algo que no no está pasando en otras comunidades.

P.: ¿Cómo contribuye la eólica a la supervivencia de los pueblos en Galicia?

Manuel Pazo: Tenemos que destacar que estamos en la tercera parte de los ayuntamientos de Galicia y están encantados con nosotros. Esos molinos, porque son muy rurales, en una población de alrededor de 3.000 a 4.000 habitantes por municipio con unos presupuestos muy bajos donde contribuimos entre un 25% y 50% de sus presupuestos.

Estamos con una población rural cada día más vacía, estamos en estos sitios, mantenemos la población, sobre todo la población más mayor porque dejamos grandes presupuestos en esos municipios y en esos montes.

P.: Ahora mismo está en audiencia pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) del proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. En este sentido las organizaciones ecologistas lamentan el poco peso de los criterios ambientales y sociales, piden modificaciones en ese sentido y entrar en las mesas de trabajo. ¿Qué opinión le merece estas puntualizaciones?

Manuel Pazo: Bueno, vamos a ver, a mí me sorprende mucho todo esto de que se hable. Nosotros llevamos haciendo estudios económicos y sociales de la economía gallega y la contribución de la eólica a la economía gallega.

Pues yo en este tipo de oposición veo más una demagogia. No sé. Aparecía la semana pasada una manifestación de doscientos grupos ecologistas delante del Parlamento de Galicia y realmente no había más de cincuenta personas. O sea, que doscientos grupos ecologistas estaban representados en cincuenta personas. Pues claro, me sorprende mucho.

Yo provengo de una época ecologista, provengo de una época en donde la energía eólica y la energía solar era para ideólogos y decían que nunca jamás llegaríamos a producir ni el 5 o el 10% por ciento. Ahora estamos en el 20% nacional y el cincuenta gallego. Pues en cierta forma nos veían como locos ecologistas.

Realmente el ecologismo se ha convertido en otra cosa. Es más un negacionismo que en el fondo pues me sorprende. Pero también es cierto que el 85% por ciento de la población gallega está a favor de la energía eólica y hay un 10% que es indeciso. Realmente lo que estamos haciendo es dejando todo en manos de ese 5%.

No es realmente bueno, pues hacen mucho ruido, se mueven muy bien en redes sociales, amordaza a la gente propia del terreno. Nosotros no tenemos problemas en los sitios en donde estamos.

Nosotros llegamos a acuerdos con los propietarios, llegamos a acuerdos con los ayuntamientos, tenemos muchos acuerdos con asociaciones vecinales, sociales y culturales de la zona… Es una forma, por lo menos de mantener a la población joven en el territorio.