La Comunidad de Madrid ha conseguido un hito en ahorro energético al acumular 1.780 gigavatios hora (GWh) certificados, lo que representa el 23% del total nacional, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este sistema de certificación, implantado en 2023, garantiza la reducción real del gasto tras actuaciones de eficiencia energética.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presentó este balance durante una jornada organizada por Heineken para celebrar el alcance de cero emisiones netas en su producción de 2025. La cervecera se convierte así en la primera de España en elaborar productos con 100% de energía eléctrica y térmica renovable.

Novillo reseñó en el acto que la región continúa liderando la gestión de ayudas a la eficiencia energética, la descarbonización y la movilidad eléctrica en España. Las cifras de pagos ejecutados superan a cualquier otra comunidad autónoma, consolidando a Madrid como referente nacional en transición energética.

Récord en energías renovables

El Ejecutivo autonómico ha financiado cerca de 53.000 actuaciones en energías renovables, autoconsumo y almacenamiento, con 180 millones de euros ejecutados. Esta cantidad supone el 27% del total nacional, una cifra que refleja el compromiso de Madrid con la descarbonización.

La región lidera el autoconsumo voltaico en el país con más de 100.000 instalaciones subvencionadas. Este dato representa un incremento del 26.710% respecto a las 373 instalaciones de 2018, un crecimiento exponencial que sitúa a Madrid a la vanguardia europea.

Planes para familias y viviendas

Novillo destacó el compromiso regional con la descarbonización a través del Plan Renove Electrodomésticos. Con esta iniciativa se cambiarán más de 12.000 aparatos que reducirán el consumo energético y aumentarán el poder adquisitivo de las familias madrileñas.

El Plan Renove Ventanas subvencionará 3.500 viviendas y más de 23.000 m² de superficie acristalada instalada. Los nuevos elementos mejorarán el aislamiento frente a temperaturas extremas, logrando un ahorro energético de 4,7 GWh al año, equivalente al consumo anual de casi 800 familias.

Legislación que impulsa la descarbonización

El consejero señaló la importancia de la reciente legislación para desarrollar nuevos proyectos energéticos. La ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medioambiente y ordenación del territorio reduce los procedimientos administrativos y refuerza la eficiencia energética en construcciones.

El decreto que simplifica trámites en instalaciones de alta tensión acorta hasta dos años la tramitación de infraestructuras como centros de procesamiento de datos. Este marco normativo facilita el despliegue rápido de redes energéticas con garantías medioambientales.

Movilidad eléctrica en auge

Así mismo, el consejero de la Comunidad de Madrid señaló que el gobierno regional ha subvencionado la adquisición de más de 36.000 vehículos eléctricos y la instalación de 31.000 puntos de recarga. Estas cifras concentran más del 30% de todos los pagos nacionales en movilidad sostenible, según datos del ejecutivo regional.

El Plan Mueve Madrid incluye ayudas para el achatarramiento de vehículos antiguos, incentivando la renovación del parque automovilístico hacia alternativas menos contaminantes. La región consolida así su apuesta por una movilidad más limpia y eficiente.

Heineken, modelo de descarbonización

Novillo valoró la importancia de la colaboración público-privada para avanzar hacia un modelo energético descarbonizado. Felicitó a Heineken por convertirse en la primera cervecera de España en elaborar sus productos con 100% de energía eléctrica y térmica renovable.

Heineken es además la primera de la compañía en el mundo que logra este hito. La cervecera demuestra que la industria puede combinar producción competitiva con respeto medioambiental mediante inversión en tecnologías renovables.

Garantía de suministro energético

El marco normativo regional garantiza que las empresas puedan conectarse a la red de manera más rápida y eficiente. Esta agilización de procesos asegura el suministro energético necesario para el desarrollo industrial sin comprometer los objetivos de sostenibilidad.

Desde la Comunidad de Madrid se defiende que la combinación de ayudas económicas, simplificación administrativa y apuesta por renovables convierte a Madrid en destino atractivo para empresas comprometidas con la descarbonización. El ahorro energético certificado y el liderazgo en autoconsumo son argumentos sólidos para seguir atrayendo inversión verde.