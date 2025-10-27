La Junta de Andalucía ha logrado que se incluyan cinco nuevos humedales de la comunidad en el Inventario Español de Zonas Húmedas, tal y como recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 248, de 15 de octubre de 2025.

Esta incorporación, realizada a propuesta del Gobierno andaluz, en el marco de su estrategia para la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas clave para la biodiversidad.

De este modo, Andalucía alcanza ya un total de 229 humedales reconocidos oficialmente en el Inventario Andaluz de Humedales, repartidos entre las ocho provincias. Todos ellos se encuentran ya también incluidos en el inventario nacional, un paso que refleja la estrecha colaboración y el trabajo coordinado entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Cinco nuevos humedales

Según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la comunidad autónoma consolida su liderazgo en la conservación de humedales y reafirma su compromiso con la Red de Espacios Naturales Protegidos y con los objetivos del Convenio Ramsar, contribuyendo así a la protección de los ecosistemas más valiosos y vulnerables de Europa.

Los cinco nuevos humedales incorporados destacan por su alto valor ecológico, científico y paisajístico. Cuatro se localizan en la provincia de Cádiz: las Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), un conjunto de tres cubetas de origen antrópico con una superficie de 5,67 hectáreas; Huerta de las Pilas (Algeciras), con 3,73 hectáreas; Haza de la Torre (Jerez de la Frontera), de 39,49 hectáreas; y los Humedales de Cetina (Puerto Real), un complejo costero heterogéneo que combina salinas, marismas naturales y zonas lagunares sobre una superficie de más de 1.290 hectáreas.

El quinto espacio se sitúa en la provincia de Málaga: la Laguna de la Alberca, en Ronda, con 52,01 hectáreas. Este enclave es especialmente relevante por sus características geológicas y geomorfológicas. Localizada a unos 780 metros de altitud sobre un poljé, un valle kárstico de origen relicto, y rodeada por sierras calizas, constituye un humedal singular en el contexto andaluz y posiblemente el de mayor tamaño situado a mayor altitud en la región.

Espacios de biodiversidad acuática

Todos estos humedales albergan comunidades de aves acuáticas de gran interés, entre las que se encuentran especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, tales como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el porrón pardo (Aythya nyroca), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) o el águila pescadora (Pandion haliaetus).

Al respecto, el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, ha destacado que esta nueva incorporación al inventario de humedales nacional «representa un paso más en el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de su patrimonio natural y con la protección de los ecosistemas más frágiles y valiosos de nuestro territorio».

Trabajo técnico y científico

Borrallo ha subrayado que «el trabajo técnico y científico que se viene realizando desde la Consejería permite identificar, caracterizar y gestionar los humedales andaluces con criterios de sostenibilidad y rigor, asegurando su preservación frente a las amenazas del cambio climático y la presión humana».

Asimismo, el director general ha puesto en valor el esfuerzo coordinado entre las distintas administraciones, señalando que «esta colaboración institucional demuestra que cuando las políticas ambientales se basan en la cooperación y en el conocimiento, los resultados son tangibles y duraderos para la biodiversidad y para la sociedad andaluza en su conjunto».

Restauración y rehabilitación

La Junta de Andalucía reitera que la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la restauración y rehabilitación de aquellos que han sido degradados, constituye una de las líneas estratégicas de su política ambiental.

Estos ecosistemas no sólo actúan como refugios de biodiversidad, sino que desempeñan funciones esenciales en la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, la mitigación del cambio climático y la prevención de inundaciones.

Protección, gestión y restauración

Asimismo, el conocimiento detallado de su ubicación, características y estado de conservación, a través de inventarios como el andaluz y el nacional, resulta fundamental para orientar las políticas de protección, gestión y restauración.

La administración autonómica considera que disponer de información precisa y actualizada es la base para detectar posibles alteraciones o amenazas, y para garantizar la preservación a largo plazo de estos entornos naturales únicos.