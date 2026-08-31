La inteligencia artificial y el biometano recortan un 19,52% las emisiones por kilómetro de Grupo Ruiz

El 86% de los vehículos de Grupo Ruiz circula impulsado por energías respetuosas con el medioambiente. Ningún otro operador privado de transporte de viajeros por carretera alcanza ese porcentaje en España.

Detrás del dato hay una estrategia que combina electrificación, biometano, autoconsumo solar e inteligencia artificial. El resultado es una reducción del 19,52% de las emisiones por kilómetro recorrido en los tres últimos años.

La compañía, con más de 135 años de trayectoria y presencia en España, Portugal y Marruecos, defiende que la descarbonización del transporte público no admite una receta tecnológica única.

Un mix y no una sola tecnología

Alcanzar una movilidad neutra en emisiones es uno de los grandes retos del transporte público para las próximas décadas. Pero las necesidades operativas y territoriales no son las mismas en una gran ciudad que en una comarca despoblada.

De ahí que el grupo haya optado por un enfoque diversificado en lugar de una apuesta cerrada por una sola tecnología. Cada territorio y cada línea reciben la solución energética que mejor encaja con su operativa.

«Nuestra experiencia impulsando diferentes soluciones de movilidad nos ha demostrado que alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050 requiere una estrategia capaz de integrar diferentes palancas de transformación», explica Albino Pérez, director de Sostenibilidad, Energía e Innovación de Grupo Ruiz.

Cinco palancas de cambio

El directivo enumera las piezas de ese engranaje. «Articulamos nuestro modelo de sostenibilidad en torno a la electrificación, el uso de combustibles sostenibles como el biometano, la digitalización de las operaciones, la generación de energía limpia para el autoconsumo y la medición continua del impacto ambiental», añade.

Ese planteamiento tiene ya traducción sobre el asfalto. El operador opera flotas urbanas 100% respetuosas con el medioambiente en cuatro ciudades españolas: Murcia, Salamanca, Toledo y Linares.

La compañía se adelantó dos veces al resto del sector. En 1996 fue la primera empresa privada de movilidad en implantar el gas natural comprimido (GNC) en España y en 2019 se convirtió también en la primera en incorporar una flota eléctrica.

Recarga, gas y sol

La electrificación sigue siendo uno de los pilares del plan. Para acompañar el crecimiento de su flota sostenible, el grupo amplió durante 2025 su red de recarga eléctrica de 106 a 123 puntos.

El gas mantiene mientras tanto un peso decisivo en el conjunto. Más de 325 vehículos funcionan con GNC, lo que representa el 52,15% de su flota nacional.

Esa base abre la puerta al biometano, el combustible renovable llamado a sustituir al gas fósil en las mismas mecánicas. La firma refuerza además el autoconsumo con placas fotovoltaicas en sus instalaciones y soluciones de almacenamiento energético.

Rutas optimizadas

La inteligencia artificial y el análisis de datos ocupan un lugar cada vez más relevante en esa estrategia. El grupo emplea estas herramientas para optimizar rutas, ajustar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia energética de sus operaciones.

El objetivo es doble: reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental de la actividad. Cada kilómetro que se deja de recorrer sin necesidad es también un kilómetro que no emite.

La digitalización permite además desarrollar soluciones de transporte a demanda en entornos de baja densidad de población. El servicio se adapta así a las necesidades reales de movilidad y evita desplazamientos innecesarios.

La ley que obliga a las empresas

El movimiento no ocurre en el vacío. Los Planes de Movilidad Sostenible al trabajo se han convertido en 2026 en una obligación legal para las empresas con más de 200 trabajadores por centro, según la Ley 9/2025.

La electrificación del autobús urbano avanza en paralelo en las grandes ciudades. La EMT de Madrid adjudicó a comienzos de 2026 la compra de 120 autobuses eléctricos y 114 puntos de recarga por pantógrafo.

La infraestructura acompaña ese despliegue. España superaba los 52.985 puntos de recarga pública operativos el 1 de marzo de 2026, según los datos de la patronal AEDIVE.

Tercer año a la baja

El seguimiento permanente de las emisiones permite a la compañía evaluar el impacto de sus operaciones e identificar nuevas oportunidades de mejora. Y ese control tiene ya una serie estadística detrás.

2025 fue el tercer año consecutivo en el que el operador consiguió reducir sus emisiones por kilómetro recorrido. La caída acumulada desde 2022 alcanza el 19,52%.

«Todos estos avances reflejan nuestra forma de entender la movilidad y el compromiso que mantenemos con las comunidades en las que operamos», concluye Albino Pérez.

«Seguiremos impulsando, desde la experiencia, la innovación y el compromiso social, una movilidad compartida, universal y sostenible que contribuya al progreso de las personas y al desarrollo de las regiones», remata el directivo.

El horizonte de las emisiones cero sigue fijado en 2050 y la compañía confía en que la suma de tecnologías, y no una sola apuesta, acorte ese plazo. El mix energético es, por ahora, su respuesta a un reto que ninguna solución aislada resuelve.