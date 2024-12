Iberdrola ha completado el último paso para la adquisición del 100% de su filial Avangrid, habiendo conseguido el visto bueno del regulador de Nueva York, tras contar ya previamente con el del federal (FERC) y el de Maine.

Una vez se produzca el cierre de la operación, previsto para este 23 de diciembre, y según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Avangrid recibirán 35,75 dólares por acción y las acciones de la compañía dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Los accionistas de Avangrid que lo fueran a día 2 de diciembre de 2024 recibirán el dividendo trimestral proporcional hasta el cierre, que será abonado el próximo 2 de enero de 2025. Con el cierre, Avangrid operará como una empresa privada y mantendrá su sede en Connecticut.

Inversiones en EE. UU. más eficientes

Según Iberdrola, «esta operación permitirá a la compañía invertir en Estados Unidos de manera más eficiente. La filial podrá participar en nuevos proyectos de infraestructura energética en sus negocios de redes y renovables de manera más económica, representando una inversión significativa en las comunidades locales y generando cientos de empleos directos e indirectos».

Además, «estos proyectos permitirán crear una red eléctrica más robusta, resiliente y confiable, y ayudarán a satisfacer la creciente demanda de las empresas de servicios públicos y centros de datos», según la energética.

Avangrid, líder en redes y renovables

La transacción permitirá a Iberdrola continuar creciendo con fuerza en los Estados Unidos después de más de 20 años de presencia en el país. Hace cerca de una década, Iberdrola fusionó su filial norteamericana con la cotizada UIL Holdings para dar lugar a Avangrid, que lleva cotizando en la bolsa americana desde entonces.

Gracias al crecimiento experimentado por la compañía en la última década, Avangrid tiene hoy unos activos de 46.000 millones de dólares. La empresa distribuye electricidad a una población de 7 millones de personas en los estados de Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts y tiene una potencia instalada de 8.700 MW renovables en 24 estados. Cuenta, además, con 8.000 empleados.

Acuerdo de fusión

La Junta General anual de accionistas de Avangrid aprobó el pasado mes de septiembre la adquisición por parte de Iberdrola del 18,4% del capital de la filial estadounidense que no posee mediante una operación de fusión.

Este acuerdo de fusión, que arrancó el pasado marzo, supondrá la exclusión de negociación de Avangrid en la Bolsa estadounidense. Para ello, Iberdrola abonará 2.550 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros).

Negocio en EE.UU.

La eléctrica mostró entonces su interés preliminar no vinculante de proponer la adquisición, a través de una fusión o de otro modo que se acuerde entre las partes, de todas las acciones ordinarias de Avangrid que no sean ya propiedad de Iberdrola, por un precio de 34,25 dólares estadounidenses en efectivo por acción, lo que representaba una prima implícita de alrededor de un 10% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las Acciones durante los 30 días previos a la fecha de presentación de la Oferta no Vinculante.

La contraprestación ofrecida no estaba sometida entonces a ajustes futuros en caso de que Avangrid distribuyera dividendos conforme a su política habitual. El objetivo de esta transacción era el incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos «en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes», según explicó la propia compañía.