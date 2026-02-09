El hidrógeno verde y el sector náutico protagonizaron uno de los debates más relevantes del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado del 4 al 6 de febrero en Huelva.

La Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE) participó como partner institucional del evento, que reunió a más de 1.400 participantes, 172 periodistas acreditados, más de 450 empresas y más de 80 ponentes de primer nivel nacional e internacional.

El congreso se consolida como punto de encuentro clave de la industria del hidrógeno a nivel internacional. ANBE tuvo un papel protagonista mediante la organización de sendas mesas redondas que visibilizaron el potencial del hidrógeno verde como vector energético para la descarbonización del ámbito náutico, marítimo y portuario. Las sesiones posicionaron este sector estratégico dentro del nuevo mapa energético europeo.

Debate estratégico

La mesa principal, titulada Usos del Hidrógeno: sector náutico, marítimo y portuario, fue moderada por Marilena Estarellas, gerente de ANBE. Los ponentes analizaron el papel del hidrógeno verde en la electrificación y descarbonización del transporte marítimo, los puertos y la náutica de recreo. El panel contó con Philippe Esposito (DH2 Energy), Robin Imaz (Dhamma Blue), Ignacio Álvarez-Ossorio (APPA), Lourdes García (Ghenova) y Santiago Ramas (HVR).

Además de la sesión principal en el auditorio, se celebraron dos paneles complementarios por la tarde centrados en industria náutica sostenible y puertos energéticamente sostenibles. El primero abordó el papel del hidrógeno verde en la náutica, mientras el segundo se centró en los puertos como nodos energéticos del futuro. Ambas mesas reforzaron el protagonismo del sector marino-portuario dentro de la transición energética hacia modelos más sostenibles.

Huelva, epicentro energético

Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, destacó la importancia de la nueva planta hidrogenera de Moeve para el sector náutico. «Para la náutica recreativa, puertos y sector marítimo representa el inicio de la descarbonización marina que demanda Europa», afirmó. El presidente portuario subrayó que Huelva se convierte en punto de referencia para embarcaciones que apuestan por este vector de propulsión limpia.

La nueva planta se suma al valle andaluz del hidrógeno verde junto a Algeciras, potenciando este vector para la transición energética. Santana destacó que será fundamental para todos los usos de transporte terrestre y marítimo, incluyendo camiones, automóviles y embarcaciones. Las instalaciones posicionan a Huelva como líder en la producción y distribución de hidrógeno verde en el sur de Europa.

Convivencia tecnológica

Ignacio Álvarez-Ossorio, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), recalcó la necesidad de avanzar en embarcaciones eléctricas y a pilas de hidrógeno. «Estoy convencido de que el hidrógeno verde será uno de los vectores importantes para esta transición energética», explicó. El director de la APPA enfatizó que la descarbonización del sector náutico no vendrá de una sola tecnología.

Álvarez-Ossorio señaló que en el sector náutico y portuario recreativo convivirán varias tecnologías juntas. «Es un gran reto y al mismo tiempo una gran oportunidad para el sector económico de la náutica recreativa y portuaria», destacó. Asímismo, aseguró que el hidrógeno verde tendrá un lugar importante y destacado en la propulsión marítima del futuro.

Ámbitos de aplicación

ANBE considera que el hidrógeno verde puede desempeñar un papel determinante en la descarbonización del transporte náutico, marítimo y portuario. Los ámbitos de aplicación incluyen embarcaciones de servicio y transporte, náutica profesional y deportiva, y puertos comerciales. También abarca operaciones logísticas, generación y almacenamiento energético, y servicios auxiliares e industriales asociados al sector marino.

España cuenta con capacidad industrial, tecnológica y logística para convertirse en actor relevante en esta transición energética. Los puertos se perfilan como nodos energéticos clave en este proceso de transformación hacia un modelo más sostenible. El congreso de Huelva ha sido fundamental para generar alianzas estratégicas y desarrollo tecnológico conjunto entre todos los actores.

Oportunidades de negocio

El evento permitió dar a conocer las necesidades del sector náutico, marítimo y portuario nacional a nivel empresarial e institucional. Se generaron oportunidades de inversión, colaboración y proyectos piloto entre empresas del sector energético, tecnológico e industrial. Las sinergias creadas marcan un antes y un después en la hoja de ruta de la descarbonización marina española.

De este modo, con su participación en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, ANBE reafirma su compromiso con la industria marítima sostenible. La asociación trabaja por la capacitación de los puertos como hubs energéticos del futuro. El despliegue del hidrógeno verde como vector clave en la transición ecológica del sector náutico es uno de sus objetivos principales.

Consolidación sectorial

El congreso reforzó su dimensión empresarial e internacional, consolidando su papel como plataforma estratégica para el desarrollo del hidrógeno. España y el sur de Europa se posicionan como líderes en esta transición energética.

Las conclusiones alcanzadas en Huelva servirán de base para los próximos pasos hacia una náutica completamente descarbonizada, con el hidrógeno verde como vector energético a tener en cuenta.