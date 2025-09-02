Fundación Moeve inicia hoy la 21ª edición de sus Premios al valor social, una iniciativa que busca impulsar proyectos que mejoren el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social en los territorios donde Moeve está presente.

Las entidades interesadas podrán presentar sus proyectos del 2 al 19 de septiembre a través de la página web de fundación Moeve. En esta edición, la Fundación destinará hasta 375.000 euros a proyectos sociales en las zonas geográficas donde se convocan los premios (Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, provincia de Huelva y Portugal), territorios en los que Moeve y su Fundación mantienen una actividad relevante y vínculos sólidos con la comunidad.

Hasta 25.000 euros a cada iniciativa

Cada territorio contará con una dotación de hasta 75.000 euros, que se destinará a tres proyectos ganadores en los que cada iniciativa podrá recibir hasta 25.000 euros para impulsar su desarrollo.

Los proyectos seleccionados serán elegidos por jurados locales, compuestos por representantes institucionales vinculados a la acción social. Además, los profesionales de Moeve ejercerán como padrinos y madrinas solidarios de las iniciativas participantes.

Apoyo a las comunidades

Teresa Mañueco, directora general de fundación Moeve, ha destacado que «con estos premios buscamos apoyar a entidades que conocen de cerca las necesidades de sus comunidades e impulsar sus proyectos».

Mañueco destaca que desde fundación Moeve «creemos firmemente en el poder transformador de la acción social y en la importancia de generar impacto, cohesión y oportunidades donde más se necesita, especialmente en el contexto de transición ecológica».

Criterios de sostenibilidad

Así mismo, en línea con el compromiso de fundación Moeve con la transición ecológica justa, se valorará positivamente, sin carácter excluyente, que los proyectos incorporen criterios de sostenibilidad y promuevan la transición ecológica entre los colectivos a los que se dirigen.

Desde la creación de los Premios al valor social en 2005, se han apoyado 512 proyectos que han beneficiado de manera directa a más de 105.000 personas, gracias a los más de 5,25 millones de euros aportados por la entidad.