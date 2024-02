¿Es la fachada ventilada la responsable de la aceleración del incendio que ha calcinado el edificio con dos torres de 14 plantas del barrio de Campanar en Valencia? Es una de las preguntas que surgen al ver el tremendo y triste incendio que ha sacudido a la población valenciana y española.

Entre las causas de la acelerada combustión del inmueble, se habla que esta solución arquitectónica sostenible, considerada como la mejor para lograr un óptimo aislamiento térmico y acústico del edificio, ha sido su utilización en la construcción de la fachada ventilada.

Expertos independientes consultados por OKGREEN indican firmemente que esta afirmación no es exacta ni real, y que se confunden términos como revestimiento, aislantes y nombres de materiales, entre ellos el poliuretano y el polietileno.

Revestimiento de polietileno

Las fuentes consultadas por OKGREEN, apuntan que por ahora, lo que parece por las imágenes, lo que ha podido producir el incendio es el revestimiento de polietileno, no el aislamiento de poliuretano, si se confirman la utilización de estos materiales finalmente.

Para dejar claro este concepto, el aislamiento siempre va con un revestimiento en fachada, o va entre tabiques de ladrillo o va por el interior, protegido luego con una placa de yeso.

La fachada ventilada está considerada, en la actualidad, como una de las mejores soluciones constructivas en la edificación de un edificio, ya que elimina tanto los puentes térmicos como los problemas de condensación y humedad. Sin embargo, el revestimiento no forma parte de la solución constructiva de fachada ventilada, es una solución que se aplica exteriormente.

Su utilización en las rehabilitaciones de inmuebles aportan la ventaja de que los propietarios estarán más protegidos del calor y del frío, una solución que tiene como efecto el ahorro energético cuando se aplica con otras soluciones, el ahorro energético lo proporciona la solución constructiva en su conjunto.

Extensa aplicación

Su aplicación y su extensa utilización radica en que, a través de este sistema, se crea una cámara de aire en movimiento que genera una ventilación continua, manteniendo el material aislante siempre seco y mejorando así su rendimiento.

Además, los expertos en construcción consideran que la fachada ventilada es parte de la solución de un conjunto de aplicaciones para lograr un notable ahorro de energía y que, además, aporta una gran durabilidad y resistencia, entre otros factores.

Si se usan los materiales adecuados, una fachada ventilada puede mantenerse en perfecto estado durante muchas décadas, sin apenas necesidad de mantenimiento y sin que se vea afectada por las inclemencias atmosféricas.

Solución eficaz y costosa

Es, por lo tanto, un sistema de construcción que aporta soluciones eficaces a los problemas más habituales de las fachadas, lo cual explica el creciente interés de ingenieros, arquitectos y promotores por este revestimiento, que, bien aplicado no supone un ahorro en los costes de construcción, al contrario, es más costoso que otras soluciones.

En la rehabilitación permite dotar a un edificio de nuevo aislamiento térmico y una estética renovada actuando desde el exterior. Conceptualmente, se compone de un material aislante que se ancla a la antigua fachada y una perfilería (generalmente de aluminio) que soporta la nueva envolvente.

Entre ambos materiales se dispone una cámara de aire que normalmente tiene entre 3 y 5 centímetros. Las fachadas ventiladas están conformadas por cuatro elementos: el muro soporte, la cámara de aire, la capa aislante y el material de revestimiento.

Cuando la fachada se calienta, el aire de la cámara tiende a subir y se escapa entre las juntas del revestimiento, siendo sustituido por aire más frío procedente del exterior.

Material combustible

Sin embargo, los expertos atribuyen la rápida propagación del fuego del edificio de Campanar al material combustible del revestimiento de polietileno de la fachada y al viento, según ha explicado a Europa Press el catedrático del departamento de Ingeniería Civil de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Hospitaler.

Según Europa Press, en contacto con la especialista que peritó el edificio hace unos años, Esther Puchades, la fachada contenía poliuretano, un material muy inflamable, «y eso es lo que ha ocasionado que el edificio ardiera en menos de media hora».

Las fachadas ventiladas tienen un hueco entre el ladrillo y unos paneles metálicos exteriores y se utilizó en este edificio finalizado en el año 2009 y construido con una calidad media-alta, ha explicado esta experta, que lo conoce porque hizo un peritaje por una cuestión no relacionada con este material.

Difícil de localizar

Puchades ha señalado que no se puede precisar cuántos edificios existen en la Comunidad Valenciana y en España en los que se haya empleado poliuretano, un material muy habitual en la construcción, sobre todo entre en las décadas de los años 2000 y 2010.

El poliuretano es un material plástico que se presenta en varias formas y que puede fabricarse para que sea rígido o flexible. Es un material presente en una amplia gama de aplicaciones comerciales tales como aislante para neveras y congeladores o productos aislantes para construcción.

Según parece, el edificio de 14 plantas que ha ardido como una tea presentaba una fachada ventilada con alucobond, detrás del cual está el poliuretano como material aislante. Sin embargo, el poliuretano no forma parte de la solución de la fachada ventilada, es un aislante que nada tiene que ver directamente con este sistema.

El alucobond es un panel composite formado por dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo relleno de agregado mineral difícilmente inflamable o no inflamable, sinónimo de calidad de construcción sostenible y de los más altos estándares de diseño.

Solución constructiva

Expertos independientes en materia de construcción y materiales de aislamiento indican a OKGREEN que la fachada ventilada es una solución constructiva, tan válida y tan fiable como el resto de soluciones que se pueden aplicar en fachadas, siempre y cuando se haga bien, se cumplan especificaciones y se compruebe que se ha hecho según proyecto, indican.

Dejan claro que el aislamiento tiene una función y el revestimiento tiene otra y piden que no se confundan entre sí y que, el poliuretano no es un revestimiento, es un aislante. Ante las dudas, indican que, el polietileno y el poliuretano no son comparables. No son los mismos productos y no se utilizan para lo mismo.

Así mismo, apuntan a que hay que ser cautos en cuanto a sacar conclusiones precipitadas, y que se deben esperar a las investigaciones de los expertos que se alargan en el tiempo tal y como ocurrió en el incendio de la Torre Grenfell en 2017 en Londres y, que aún hoy, se sigue investigando los pormenores.