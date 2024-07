La Comisión Europea ha abierto expediente a todos los países de la Unión Europea por incumplir con los objetivos vinculantes de recolección y reciclaje de residuos, una situación que obliga a los estados a recurrir este expediente en menos de dos meses para defender sus datos y sistemas de reciclaje.

La incógnita es qué pasará si el expediente sigue adelante y si los países europeos deberán afrontar algún tipo de sanción administrativa o económica, ya que es la primera vez que se vive una situación de este tipo. Fuentes consultadas por OKGREEN aseguran que probablemente se active una sanción económica que aún se desconoce, pero que la misma tardaría en llegar.

Un problema y un expediente que afecta directamente a las administraciones nacional, regional y municipal. Además, será una situación que implica a los SCRAPS (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor), las empresas y entidades de su recolección y posterior reciclado.

Ponerse las pilas

Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace y experta en consumo, aclara que los datos que se proporcionan a Europa por los estados han sido puestos en cuestión por la Comisión Europea.

Afirma que es un problema complejo y que probablemente las entidades estén dando datos correctos en cuanto al volumen que tratan y reciclan, lo que entra y lo que sale, pero afirma que el balance de materiales que se ponen en circulación en el sistema de consumo y lo que se recoge y se trata, es insuficiente.

Si el expediente se confirma, los estados europeos tendrán que «ponerse las pilas, para demostrar cómo van a cumplir con las cifras en un tiempo récord y tendrán que explicar cómo lo van a hacer», explica Ojeda.

Fallo total

«Según los últimos datos disponibles reportados por los Estados miembros, todos han fallado en cumplir varios objetivos de recolección y reciclaje de residuos establecidos bajo la legislación actual de residuos de la UE», indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a todos los países de la UE, el primer paso formal del procedimiento de infracción comunitario, y los gobiernos tienen ahora dos meses para responder y abordar los fallos detectados por el Ejecutivo.

En virtud de la Directiva Marco de Residuos, los países de la UE deben cumplir objetivos vinculantes para la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales.

Residuos no tratados

En concreto, la Comisión reprocha a Bulgaria, Chequia, Dinamarca, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia no haber cumplido con el objetivo del 50 % para 2020 de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales, como papel, metal, plástico y vidrio.

En paralelo, la Directiva sobre Envases y Residuos de Envases se aplica a todos los envases distribuidos en el mercado europeo y a cualquier residuo de envase resultante, independientemente de dónde se utilice y, para el 31 de diciembre de 2008, requería que entre el 55% y el 80% de todos los residuos de envases fueran reciclados.

Objetivos de reciclaje

Los objetivos de reciclaje establecidos para varios materiales incluyen el 60 % para vidrio, el 60 % para papel y cartón, el 50 % para metales, el 22,5 % para plásticos y el 15 % para madera, pero muchos de estos objetivos no se alcanzaron.

Además, la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos exige la recolección separada y el tratamiento adecuado de con objetivos también vinculantes.

Tasas mínimas

La tasa mínima de recolección que los Estados miembros deben alcanzar anualmente es el 65 % del peso promedio de los equipos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en los tres años anteriores en el Estado miembro correspondiente, o alternativamente el 85 % de los residuos electrónicos generados en el territorio de ese Estado miembro.

De nuevo, la mayoría de los Estados miembros no lograron recolectar suficientes residuos por separado y, por lo tanto, no alcanzaron el objetivo de recolección de la UE en su conjunto, una situación que ha motivado el expediente de no cumplir con el reciclaje de residuos.

«Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos de implementación para cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente», señaló la Comisión, lo que ayudará a las capitales a cumplir con los próximos objetivos de 2025, 2030 y 2035, establecidos por las recientes enmiendas a la legislación de residuos de la UE.