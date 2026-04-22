Endesa pone en marcha su mayor planta solar en la región de Murcia

Endesa vuelve a apostar por la Región de Murcia y acaba de poner en servicio la planta solar de Balbona, en la zona de “La Capellanía” en Jumilla, una instalación que se convierte en la más grande de la compañía en la Región de Murcia. Pero la nueva planta solar que viene a triplicar la potencia renovable de Endesa en la Región no solo es relevante por este motivo, sino porque su construcción ha sido un paradigma en cuanto a fomento de la contratación de mano de obra local, la aplicación de la última tecnología y la integración con el entorno.

La nueva planta solar, en la que Endesa ha invertido 82 millones de euros, cuenta con una potencia instalada de 145 MW, capaces de producir 241 GWh al año, el equivalente al consumo energético anual de una ciudad de 150.000 habitantes.

Formación en clave de empleo

Más de 300 personas han trabajado en la construcción de esta instalación, el 50% de las cuales pertenecen al entorno de Jumilla, realizando desde la preparación del terreno, al hincado de las estructuras, a la colocación de paneles, pasando por el cableado, subestación eléctrica y conexiones.

Precisamente para promover la contratación de mano de obra de la zona, Endesa a través de su Plan de Creación de Valor Compartido y en colaboración con el Ayuntamiento de Jumilla, ha llevado a cabo dos cursos de formación en Montaje de Paneles Solares y uno en Operación y Mantenimiento de plantas renovables. En total se han beneficiado de estos cursos de formación 52 desempleados del entorno de la instalación, el 35% de los cuales han sido contratados directamente en las obras de construcción.

A esta formación se une la realizada en 2024 como parte de las iniciativas para promover la economía en los entornos rurales en los que Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, desarrolla su actividad. En este sentido se han llevado a cabo cursos en el ámbito del sector primario, como el de poda de almendro y el curso de piloto de drones, realizados en colaboración con ASAJA y el ayuntamiento de Jumilla, que beneficiaron a 39 personas.

Convivencia con el entorno

La convivencia con el sector primario es una de las claves de los proyectos renovables de Endesa, por este motivo un pastor de Jumilla, se encuentra ya con parte de sus 200 cabezas de ganado pastando por las 127 hectáreas de la planta. Una simbiosis que favorece tanto al ganadero, al tener a sus ovejas pastando en un entorno protegido y libre de pesticidas, como a la propia planta solar, ya que las ovejas llevan a cabo un desbroce natural del terreno que favorece el funcionamiento de la instalación y sirve para prevenir incendios.

Pero no solo eso, con el objetivo de integrar a los colectivos más vulnerables de las zonas rurales como son las personas con discapacidad, Endesa ha llevado a cabo también un curso de formación sobre desbroce, compostaje y mantenimiento de barreras vegetales, en colaboración con la asociación local ASPAJUNIDE, que benefició a 13 personas con discapacidad intelectual.

Además, esta asociación ha sido una de las beneficiarias de la instalación de paneles solares para el autoconsumo en su residencia Más Vida, una medida que Endesa ha apoyado en seis emplazamientos del municipio promoviendo el autoconsumo principalmente en los centros escolares de la zona, como son los CEIP Carmen Conde, Príncipe Felipe, Mariano Suárez, Miguel Hernández y Asunción. En total se están instalando 1.100 metros cuadrados de paneles que suman 125 kW, con lo que se estima un ahorro anual de consumo energético de más de 180.000 kWh, es decir el consumo medio anual de 46 hogares.

Última tecnología y digitalización

Esta planta ha contado también con la última tecnología en construcción. Por primera vez se ha utilizado un robot especial con ventosas que ha permitido facilitar la labor de colocación de paneles solares. Las estructuras fijas de la planta solar de Balbona alcanzan una altura de cerca de tres metros, por este motivo el uso de este robot, único en España, ha permitido agilizar los trabajos ayudando a los técnicos en su trabajo.

Además de esta tecnología innovadora, Endesa a través de su filial renovable Enel Green Power, también ha utilizado drones para la supervisión de los trabajos de construcción, contando con pilotos expertos que gracias a esta tecnología han podido actuar de forma preventiva ante cualquier incidencia.

Y la última innovación en construcción también se ha aplicado en las subestaciones, que son las encargadas de conectar a la red las infraestructuras eléctricas. Endesa ha aplicado la tecnología “e-house” para albergar las subestaciones eléctricas que permite reducir el impacto ambiental.

Este sistema es una instalación prefabricada que se utiliza para albergar los equipos electrónicos, reduciendo el uso de materiales de construcción en un 60%. Asimismo, para estas subestaciones se han empleado cimentaciones prefabricadas que han permitido reducir el tiempo de ejecución, mejorando, además, la huella de carbono respecto a los sistemas tradicionales.

Ahora, con la planta operativa, Endesa donará parte de los elementos utilizados durante la construcción, como embalajes o palés que se donarán a la comunidad local, una medida que forma parte del Plan de Sostenibilidad de Endesa.

Esta nueva planta solar se une a la que Endesa ya tiene operando desde 2019 en Totana de 49 MW siendo un ejemplo de biodiversidad ya que gracias a la instalación renovable se ha recuperado el saladar, propio de la zona, y proliferando especies de fauna que encuentran en dicho hábitat las mejores condiciones.