La empresa pública EMT de Madrid ha firmado un acuerdo pionero para rentabilizar su ahorro energético mediante la venta de certificados de eficiencia a Iberdrola.

Este contrato permitirá a la empresa municipal transformar en ingresos económicos las medidas de descarbonización implantadas en sus operaciones diarias, consolidando así su estrategia de movilidad sostenible con un retorno financiero directo que se extenderá hasta finales de 2030.

El ahorro energético de la EMT procede de actuaciones como la electrificación progresiva de su flota de autobuses, la transformación y ampliación del servicio BiciMAD, y las mejoras energéticas implementadas en sus centros de operaciones. El contrato firmado con Iberdrola tiene una duración inicial de un año, prorrogable anualmente hasta diciembre de 2030, lo que permitirá monetizar tanto las medidas ya ejecutadas como las futuras iniciativas de eficiencia.

Contrato millonario por eficiencia

El presupuesto base de licitación asciende a 13,7 millones de euros sin IVA, cifra que alcanza los 41,7 millones si se ejecutan las seis prórrogas contempladas en el acuerdo. La EMT comercializará sus ahorros energéticos verificables a un precio de 178,01 euros por megavatio hora, mientras que los certificados de ahorro energético se venderán a 182 euros por megavatio hora, precios que se actualizarán anualmente según publique el Ministerio para la Transición Ecológica.

Este mecanismo convierte el ahorro energético de la empresa municipal en un activo económico transferible gracias al Sistema de Certificados de Ahorro Energético, establecido por el Real Decreto 36/2023. El sistema permite transformar la energía ahorrada y verificada en certificados con valor económico que pueden venderse a empresas obligadas a mejorar su eficiencia energética según la normativa vigente.

Gestión integral del proceso

Iberdrola asumirá la identificación de todas las actuaciones de la EMT susceptibles de generar ahorro energético, justificará su elección y maximizará los posibles ingresos derivados de estas medidas. La compañía eléctrica también gestionará administrativamente la inscripción de los certificados en el registro nacional y, tras su emisión, abonará a la empresa municipal el precio acordado en el contrato.

La adjudicataria deberá garantizar que cada actuación implementada por la EMT se traduzca en el máximo beneficio económico posible. Este enfoque integral asegura que el ahorro energético generado por la flota de autobuses eléctricos, las estaciones de BiciMAD y las instalaciones operativas se convierta efectivamente en recursos financieros para la empresa de transporte público madrileño.

Impulso a la descarbonización

Esta transformación de los ahorros energéticos en un instrumento económico intercambiable constituye un aliciente adicional para continuar con los planes de descarbonización de la EMT. La empresa municipal avanza hacia una flota 100% cero emisiones en los próximos años, transformando simultáneamente sus infraestructuras en instalaciones sostenibles e innovadoras mientras amplía el servicio BiciMAD en número de estaciones y bicicletas disponibles.

El ahorro energético verificable permitirá financiar parcialmente nuevas inversiones en movilidad sostenible. La descarbonización de la EMT forma parte fundamental de la Estrategia de Movilidad Madrid 360, diseñada para consolidar un modelo urbano más sostenible y saludable mediante la reducción de emisiones de CO₂ y la mejora de la calidad del aire en la capital.

Referente europeo en sostenibilidad

Con este contrato, la EMT se sitúa a la vanguardia de la rentabilización del ahorro energético en el transporte público europeo. La capacidad de convertir medidas de eficiencia en ingresos económicos representa un modelo innovador que otras empresas municipales podrían replicar, demostrando que la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica pueden ir de la mano en la gestión del transporte urbano.

El acuerdo refuerza el compromiso de Madrid con la movilidad sostenible y posiciona al ahorro energético como eje estratégico tanto ambiental como financiero. La combinación de electrificación de flotas, expansión de la micromovilidad y optimización energética de instalaciones configura un ecosistema de transporte público que genera beneficios económicos mientras reduce su huella ambiental de forma medible y certificable.