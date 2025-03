Una demanda judicial federal interpuesta por ecologistas australianos contra su Ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, alega que no está cumpliendo con los deberes legalmente requeridos para las especies amenazadas.

El grupo conservacionista Wilderness Society sostiene que la ministra y sus predecesores no han cumplido con el requisito legal de crear planes de recuperación para 11 especies amenazadas de extinción.

Estos planes de recuperación son como una «hoja de ruta de rescate», aclaró Sam Szoke-Burke, director de políticas y campañas de biodiversidad de Wilderness Society.

Sin planes de recuperación

El grupo de ecologistas australianos ha demandado a la ministra de Medio Ambiente de Australia, Tanya Plibersek, por no atender su tarea de proteger a especies amenazadas, un caso que ahora está en manos de un tribunal, informaron hoy martes los abogados que interpusieron el recurso.

La demanda interpuesta en un tribunal federal por el grupo ecologista australiano sostiene que la ministra «no está haciendo planes de recuperación» de animales en peligro de extinción como el ratón marsupial del desierto, la cacatúa fúnebre de pico corto o el azor rojo, una de las aves más raras del país.

Estos planes, según explicaron los abogados de la organización Justicia Ambiental, consisten en hojas de ruta que guían las decisiones del Gobierno para la protección de animales y plantas vulnerables.

Especies emblemáticas amenazadas

«Pero muchas de las especies más emblemáticas y amenazadas de Australia simplemente no tienen planes de recuperación y la ministra de Medioambiente no los ha hecho o ha dejado que caduquen. Esta responsabilidad no es opcional, es el deber legal de la ministra», apunta la organización Environmental Justice Australia, que es quien está llevando el caso a los tribunales en representación de Wilderness Society.

La abogada que representa a los ecologistas australianos, Ellen Maybery de Environmental Justice Australia, declaró que este caso pudiera crear un precedente que «obligue a los futuros ministros de Medio Ambiente a elaborar y aplicar planes de recuperación».

La ministra, por su parte, declaró que no podía comentar el caso por tratarse de un proceso judicial en curso, pero aseguró que el Ejecutivo ha invertido más de 310 millones de dólares en esfuerzos para salvar especies nativas.

Miles de especies

La lista de especies de Australia en peligro de extinción incluye 598 animales, 1.437 plantas y 107 comunidades ecológicas. Según la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad, cuando se añade una nueva entrada a la lista de especies amenazadas, el ministro debe tomar una decisión dentro de los 90 días sobre si es necesario un plan de recuperación.

Los planes de recuperación incluyen una lista de prioridades de investigación y acciones de gestión para ayudar a detener la extinción de una especie.

Alternativamente, se podría implementar una medida similar llamada asesoramiento de conservación, pero tiene menos peso legal en comparación con un plan de recuperación. Si se necesita un plan de recuperación, la ley exige que se elabore en un plazo de tres años. Los planes suelen durar unos diez años.

Especies sin planes

Aproximadamente la mitad de las 11 especies que componen la acción judicial nunca han tenido un plan de recuperación, a pesar de que se les exige tener uno desde hace nueve años o más.

Australia es el país alberga un número notable de especies endémicas que sólo se encuentran en Australia y en ningún otro lugar de la Tierra. El aislamiento del continente del resto del mundo durante millones de años permitió la evolución de ecosistemas distintos y fascinantes que ahora están amenazados.

Según el Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia, actualmente hay 511 especies de animales y 1.249 especies de plantas catalogadas como amenazadas en Australia. Esto incluye especies icónicas como el koala, el demonio de Tasmania y el loro de vientre naranja.