La inspección de la red eléctrica española afronta un cambio cualitativo: e-distribución, la filial de redes de Endesa, incorpora 17 drones de largo alcance desarrollados por la empresa navarra FuVeX para reducir el impacto ambiental y los riesgos laborales de sus operaciones de mantenimiento.

Los aparatos están autorizados para volar hasta 10 kilómetros de distancia, veinte veces más que un dron convencional, lo que permite cubrir grandes tramos de red en una única operación y reducir los desplazamientos en vehículo.

Cada vuelo integra datos visuales, térmicos y de tecnología LiDAR —que emplea luz láser para construir modelos tridimensionales de alta precisión— en un único sistema coherente. Los nuevos aparatos son los primeros en cumplir los requisitos técnicos de Endesa en materia de coherencia de datos y capacidad de resolución, alcanzando así un estándar de calidad que el sector eléctrico no había logrado hasta ahora con drones.

Gemelo digital

Esa alineación exacta entre datos visuales, térmicos y geoespaciales es la clave para construir un gemelo digital completo de la red eléctrica de e-distribución, un proceso que la compañía inició en 2023 y que, con estas aeronaves, alcanza un nuevo nivel.

Cada punto del modelo 3D generado mediante LiDAR queda vinculado a un píxel concreto de las imágenes capturadas durante el vuelo, lo que permite aplicar sobre esa representación algoritmos de inteligencia artificial multimodal.

Los drones para la inspección de la red eléctrica convierten así el mantenimiento en predictivo, identificando anomalías y anticipando fallos antes de que provoquen interrupciones del suministro. Esa capacidad reduce también las intervenciones físicas urgentes y, con ellas, el impacto ambiental derivado de los desplazamientos de emergencia.

320.000 kilómetros de tendido

e-distribución es la mayor distribuidora eléctrica de España y gestiona más de 320.000 kilómetros de líneas, cuya revisión periódica es imprescindible para garantizar la seguridad del sistema y la continuidad del suministro. Hasta ahora, esas labores se apoyaban en operarios a pie o en helicóptero tripulado, dos métodos con un coste operativo y una huella de CO₂ muy superiores al uso de drones.

Al cubrir grandes distancias en una sola jornada, los nuevos aparatos reducen el número de desplazamientos y el tiempo dedicado al trabajo de campo. La inspección de la red eléctrica con estos drones recorta, de forma directa, las emisiones de CO₂ asociadas al mantenimiento de una infraestructura de más de 320.000 kilómetros.

Certificación pionera en Europa

La autorización para operar más allá de la línea de visión del piloto —la denominada operación BVLOS— es el resultado de cuatro años de trabajo de FuVeX para obtener la certificación aeronáutica correspondiente. La empresa navarra, con más de 70 profesionales y ocho patentes registradas, es la primera tecnología europea en obtener ese permiso para un uso industrial en infraestructuras eléctricas críticas.

Sus aeronaves han participado en los proyectos europeos de I+D H2Dron y FreeDrone y son los primeros aparatos en satisfacer los estrictos requisitos de Endesa en coherencia de datos y resolución de imagen. La colaboración posiciona a España y a Europa como referentes en el uso industrial de drones de largo alcance en el sector energético.

Menos huella de carbono

La reducción del impacto ambiental es uno de los ejes centrales del proyecto. Al eliminar los vuelos en helicóptero y minimizar los traslados del personal técnico, los drones para la inspección de la red eléctrica recortan directamente las emisiones de CO₂ del mantenimiento de la mayor distribuidora eléctrica de España.

La combinación de mayor autonomía de vuelo, datos integrados en 3D e inteligencia artificial convierte este sistema en una herramienta de mantenimiento predictivo que, además de mejorar la fiabilidad del suministro, reduce el impacto ambiental de la operación de la red, alineando a e-distribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.