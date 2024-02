Llega el día de San Valentín y nos apuramos para encontrar ese detalle que llegue al corazón de tu pareja y que mantenga viva la llamita del amor, unos regalos que también puede ser éticos, sostenibles y que respeten al planeta y a las personas.

Te dejamos unas propuestas que cumplen los requisitos para que ese presente esté más conectado con la sostenibilidad, el cuidado del entorno y éticos, lejos de la explotación de los recursos naturales y de las personas que trabajan para elaborarlos.

Calzado vegano

La marca española de calzado unisex vegano, ético y sostenible Beflamboyant es otra de las opciones que te traemos para San Valentín y ofrece diseño y durabilidad.

Las zapatillas, hechas con un 70% de materia orgánica que proviene de la parte no comestible del maíz. A partir de ahí, se elabora una resina que sirve para hacer tejidos resistentes y cómodos de los que se confecciona la «piel» que recubre los exteriores de la zapatilla. Esta piel no sólo es natural, sino que reduce su impacto medioambiental hasta en un 80%.

También usan SEAQUAL, un material fabricado con plásticos reciclados que se extraen del mar, por lo que no solamente reciclan, sino que también ayudan a limpiar los océanos que, sólo en España, reciben cada día 126 toneladas de plástico. Además, son carbono neutro y ayudan a repoblar el monte gallego.

Cáscara de arroz y goma reciclada

Las suelas son de cáscara de arroz y goma reciclada, el forro y las plantillas son recicladas también. No sólo están aprobados por PETA (el organismo

encargado de regular que un producto no contenga ningún componente animal ni tampoco se pruebe o teste en ellos), sino que también

están certificados por The Vegan Society, es la certificación más exigente en cuanto a criterios de aprobación de si un producto es o no vegano al

100%.

Además, la fabricación se realiza a partir de 2023 en pequeñas fábricas y talleres de España, concretamente en Elche, con condiciones de trabajo éticas y justas.

Diamantes de laboratorio

Cuando el detalle de San Valentín llega en forma de diamante y tiene un componente ético y sostenible, el valor del regalo crece. Es lo que hace Mimoke, una marca de alta joyería ética española que fue pionera desde su nacimiento en 2019, en fabricar joyas artesanales a partir de diamantes de laboratorio.

Su propuesta es realizar piezas de altísima calidad, exactamente la misma que la de los diamantes extraídos por procesos tradicionales, con la diferencia que, bajo patrones totalmente respetuosos con el medioambiente, vigilan al máximo el gasto de agua.

Además, velan por la calidad laboral de sus trabajadores y colaboradores, alejándolos de la explotación minera tan perniciosa para la salud humana y la de nuestro planeta.

Joyas éticas elaboradas en España

Se trata de una propuesta de alta joyería ética que nació en 2019 y que ofrece joyas con diamantes elaborados en España, joyas éticas diseñadas con materiales provenientes de fuentes respetuosas con el entorno y creadas bajo un proceso artesanal.

Su abanico de propuestas se basa en anillos de compromiso, pendientes, colgantes y pulseras, y desde Mimoke nos cuentan que son «ideales para novias y mujeres de hoy. Nuestras creaciones están pensadas para que sea el equilibrio perfecto entre diseño y consumo responsable».

Afirman que los diamantes creados en laboratorio son idénticos a los diamantes extraídos de la naturaleza y, por lo tanto, comparten la misma belleza y las mismas características físicas, químicas y ópticas.

Semillas de carbono

El proceso de creación se inicia con la colocación de semillas de carbono en reactores de plasma que emulan las condiciones de alta temperatura y alta presión que ocurre en el manto de la tierra. De esta manera consiguen la cristalización del mineral, de la misma manera que el diamante de minería.

El crecimiento ocurre en condiciones de baja presión y altas temperaturas. Son inyectadas en una cámara sellada gases ricos en carbono como el metano o el hidrógeno para proporcionar las condiciones de crecimiento del diamante sobre el sustrato (la semilla de carbono).

Esos gases se ionizan para romper sus enlaces moleculares, es así como capa a capa se produce el crecimiento natural del diamante cuando el carbono puro se adhiere a la semilla.

Cosmética africana

Y para cuidarse por fuera y sentirse bien está la cosmética africana de AOKlabs, que es la marca que ha traído a España el nuevo concepto de cosmética africana. Una propuesta natural y sostenible, combina a la perfección activos y técnicas ancestrales africanos con formulaciones ideadas en su sede sevillana de Dos Hermanas, perfectas para cumplir con las exigencias cutáneas derivadas del cambio climático.

Hablamos de una empresa sevillana fundada en agosto de 2020 por Katia Simone. Tres años después, con un equipo de 75 personas en nuestro país de manera directa e indirecta y 250 mujeres de las cooperativas de Nakunga y Kanvili, en Ghana (África), trabaja directamente con 2.700 farmacias a nivel nacional.

Su producto estrella, el Oro Africano, con manteca de karité 100% pura y certificada en origen, ha superado ya las 100.000 unidades vendidas a través del canal farmacia y de su propia web. Un regalo que cumple a la perfección los preceptos éticos y sostenibles para San Valentín.

Manteca orgánica

El Oro Africano contiene una manteca de karité 100% natural, orgánica, pura y certificada en origen, que es un potente regenerador de la piel con un agradable olor a cacao, al tiempo que la hidrata, nutre y protege.

Mujeres cooperativistas africanas la producen por primera presión en frío, utilizando técnicas que aprendieron de sus madres y abuelas para no alterar sus propiedades naturales.

Además, la cosmética africana de AOKlabs, certificada en origen por ECOCERT, y aquí en España por BioVidaSana según las normas Bio.Inspecta. Certifican que las materias primas utilizadas provienen de la agricultura ecológica y la trazabilidad, que son 100% puras y que no hay contaminantes.

Detalles con alma y toque local

Si quieres enviar un detalle a distancia en este día tan especial, a esa persona que quieres y no está a tu lado, pero que sea con ese toque cercano y con alma, la propuesta que ofrece la plataforma Flowwow es perfecta para regalar productos del comercio local de tu ciudad.

Una buena forma de promover esos comercios de barrio, empresarios que quieren visibilidad al margen de las grandes compañías de comercio electrónico que tienen una gran huella de carbono en sus envíos, unos detalles éticos y sostenibles para San Valentín.

Desde Flowwow recomiendan comprar plantas, ya que no sólo es una buena opción sostenible, sino también un regalo perfecto que siempre te recordará a la persona y que no se marchita.

Además, cuentan con pasteleros de cercanía que hacen galletas, tartas, pasteles e infinidad de cosas. Si la persona a la que quieres regalar adora el té o el café, también es una gran opción, ya que el envase también es sostenible.