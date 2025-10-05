El festival MontPhoto entregó en Lloret de Mar los premios de su 29ª edición, reconociendo las mejores instantáneas de naturaleza y montaña del año. Por primera vez en la historia del certamen, una fotografía de denuncia ecológica se alzó con el galardón absoluto.

Se trata de la instantánea Breeding Machine (Máquina de reproducción), de la británica Amy Jones, que captura la dramática realidad de un tigre enjaulado víctima del tráfico ilegal de animales. El jurado internacional seleccionó las imágenes ganadoras entre más de 13.000 fotografías recibidas de todo el mundo.

Un negocio ilegal lucrativo

La imagen premiada pone rostro a una crisis global que mueve cifras alarmantes. El tráfico ilícito de fauna silvestre está valorado entre 7.800 y 10.000 millones de dólares anuales, constituyendo el cuarto comercio ilegal más grande del mundo después de los narcóticos, la trata de personas y los productos falsificados.

El tráfico de especies silvestres puede perturbar los delicados ecosistemas y sus funciones, socavando su capacidad para mitigar el cambio climático

Alrededor de 100 tigres, 30.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados cada año para traficar con sus huesos, piel, colmillos y cuernos La fotografía de Jones documenta esta realidad con una potencia visual que ha conmovido al jurado.

Millones de artículos ilegales

El impacto en la biodiversidad es devastador. Entre 2015 y 2021, las incautaciones realizadas en 162 países indicaron que el comercio ilegal afecta a unas 4.000 especies de flora y fauna, confiscándose 13 millones de artículos ilegales.

Aproximadamente 3.250 de estas especies están incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) en su Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 de UNODC en el que señala que «a pesar de dos décadas de acción concertada, el tráfico de vida silvestre persiste en todo el mundo con más de 4.000 especies afectadas».

Diversidad y talento español

El premio de honor representa además un hito significativo por ser la segunda ocasión en la que una mujer recibe el galardón absoluto, evidenciando un cambio de mentalidad en el jurado y una mayor participación femenina en la fotografía de naturaleza.

El jurado internacional, compuesto por Morgan Heim, Diana Crestan, Heike Odermatt, Francis Pérez y Eladio Rodríguez, eligió un primer y segundo premio y cinco menciones de honor en cada una de las 11 categorías del certamen.

Los fotógrafos españoles tuvieron una destacada participación con 25 autores que recibieron premios o menciones honoríficas en diferentes categorías. Francisco Fernández García ganó el primer premio en la categoría de Paisaje con Cono de Arita, mientras que Yhabril Moro obtuvo múltiples reconocimientos en Actividad de Montaña.

Las categorías premiadas abarcaron desde mamíferos, aves y otros animales hasta mundo vegetal, paisaje, mundo subacuático, denuncia ecológica y arte en la naturaleza.

Un festival comprometido con la conservación

MontPhoto FEST se celebra del 3 al 5 de octubre con exposiciones, talleres y ponencias de expertos internacionales como Morgan Heim, Samuel Aranda, Rachel Bigsby y Francis Pérez.

Este festival promueve la conservación y busca inspirar la protección de la naturaleza, compartiendo imágenes e historias que conectan a personas de todo el mundo. Las imágenes ganadoras pueden consultarse en la web del festival: https://montphoto.com/