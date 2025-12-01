Con la llegada del Cyber Monday, las compras de productos tecnológicos vuelven a dispararse en España y también hará que se alimente el «cajón electrónico» de cada hogar. Según un informe de Flowww y Admitad Data, este evento superará nuevamente al Black Friday como la cita más importante del comercio online en 2025.

Se ha calculado que más del 65% de las compras digitales se realizarán a través de marketplaces, destacando la electrónica como el producto más demandado por los consumidores españoles.

Gestionar el cajón electrónico

Sin embargo, este incremento de adquisiciones tiene una consecuencia directa: el aumento del llamado cajón electrónico, donde acaban relegados los antiguos dispositivos que ya no utilizamos.

AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, alerta de que una gestión inadecuada de estos residuos no sólo implica un problema ambiental, sino también la pérdida de materiales críticos como el litio, el oro o el silicio.

Materiales valiosos perdidos

Ante esta situación, el hogar se ha convertido en un centro tecnológico no siempre bien gestionado. Esta mala gestión de los dispositivos electrónicos no sólo supone un problema ambiental, sino también la pérdida de materiales críticos esenciales para la transición digital y energética. Los materiales acumulados en el cajón electrónico de cada hogar español representan una de las principales barreras para darles una segunda vida útil.

AIMPLAS recomienda dirigir todos los dispositivos antiguos a puntos limpios o tiendas autorizadas en lugar de dejarlos abandonados en casa. Estos centros garantizan que los aparatos sean tratados correctamente para recuperar componentes valiosos.

Optar por productos duraderos y reparables, así como alargar su vida útil, son estrategias clave para reducir el impacto ambiental de nuestras compras tecnológicas.

Cifras del comercio electrónico

Más del 65% de las compras digitales se realizarán a través de marketplaces, destacando la electrónica como el producto más demandado. El Cyber Monday y la próxima campaña de Navidad consolidarán la moda como otro de los sectores estrella en el comercio online español. Esta tendencia refleja el cambio de hábitos de consumo hacia plataformas digitales.

La importancia de gestionar adecuadamente estos residuos radica en su composición. Los dispositivos electrónicos contienen materiales preciosos como oro, plata, cobre y elementos raros que son fundamentales para fabricar nuevos productos. Dejarlos en el cajón electrónico significa desperdiciar estos recursos y aumentar la necesidad de extraer nuevas materias primas.

Transición digital sostenible

El Instituto Tecnológico del Plástico enfatiza que la transición digital debe ir acompañada de una gestión responsable de residuos. Los consumidores tienen un papel fundamental en este proceso, tomando decisiones de compra conscientes y asegurándose de que sus antiguos dispositivos reciban el tratamiento adecuado. La economía circular en el sector tecnológico depende directamente de estas acciones individuales.

Las autoridades ambientales también recuerdan que muchos establecimientos comerciales están obligados a recoger los aparatos antiguos cuando el consumidor adquiere uno nuevo. Esta opción facilita enormemente la gestión correcta de los residuos electrónicos y evita que se acumulen innecesariamente en los hogares. Aprovechar estos servicios de recogida es una forma sencilla de contribuir al reciclaje.

Impacto ambiental real

Los expertos de AIMPLAS subrayan que cada dispositivo que permanece sin uso en el cajón electrónico representa una oportunidad perdida de recuperación de materiales. El litio de las baterías, esencial para la movilidad eléctrica, o el silicio de los procesadores, fundamental para la fabricación de paneles solares, son solo algunos ejemplos de recursos que se desperdician con una gestión inadecuada.

La acumulación de estos dispositivos en los hogares españoles alcanza cifras preocupantes. Se estima que cada hogar guarda una media de entre cinco y diez aparatos electrónicos que ya no utiliza. Multiplicado por millones de hogares, el volumen de recursos inmovilizados resulta verdaderamente significativo para la economía circular del país.

Recomendaciones prácticas

El instituto recomienda a los consumidores varias acciones concretas antes de realizar nuevas compras durante el Cyber Monday. Primero, evaluar si realmente necesitan el nuevo dispositivo o si el actual puede repararse o actualizarse. Esta reflexión previa puede evitar compras innecesarias y reducir la generación de residuos electrónicos a largo plazo.

En segundo lugar, cuando se decida adquirir un producto nuevo, es fundamental planificar qué hacer con el antiguo antes de que llegue el nuevo. Identificar el punto limpio más cercano o informarse sobre los servicios de recogida disponibles facilita enormemente este proceso. Muchos ayuntamientos ofrecen servicios de recogida domiciliaria para grandes electrodomésticos.

Compromiso colectivo

AIMPLAS concluye que evitar el cajón electrónico requiere un compromiso colectivo entre consumidores, fabricantes y administraciones públicas. Los fabricantes deben diseñar productos más duraderos y fáciles de reparar, mientras que las administraciones deben facilitar sistemas de recogida accesibles. Por su parte, los consumidores deben tomar conciencia del valor de los materiales que contienen sus dispositivos antiguos.

La próxima campaña del Cyber Monday representa una oportunidad para cambiar hábitos y apostar por un consumo tecnológico más responsable. Las decisiones que tomemos hoy sobre nuestros dispositivos electrónicos determinarán la disponibilidad de materiales críticos en el futuro y el impacto ambiental de nuestro modelo de desarrollo digital.