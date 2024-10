El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation ha evaluado la situación de la isla balear, el impacto del tráfico rodado en un territorio que enlaza con el debate de la sostenibilidad ambiental, social y económica y los ingresos turísticos.

El dato más llamativo que saca como conclusión el observatorio es que este territorio de las Islas Pitiusas tiene prácticamente más de un coche para cada habitante.

La isla de Ibiza tiene un censo de alrededor de 160.000 personas residentes, según datos del INE, una población que no para de crecer durante todo el año, con el consiguiente consumo de recursos que también acontecen en temporada baja.

Un ibicenco, un coche

Recursos como el uso de los vehículos que, según datos analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation, se destaca que en 2023 el total de vehículos en la isla fue similar al de 2022, pasando de 159.895 a 160.835.

Es decir, Ibiza mantuvo en 2023 una tasa de motorización superior a un vehículo por persona calificada por la organización de «elevada», al superar la cifra de un vehículo por persona.

Según el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2023, financiado por el Consell Insular d’Eivissa y actualmente en proceso de elaboración por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation, la cifra se sitúa en 1.010 vehículos por cada 1.000 habitantes en 2023.

Flujo turístico

Este valor representa un ligero descenso respecto a los 1.053 vehículos por cada 1.000 habitantes registrados en 2022, atribuido al aumento de la población y a la escasa variación del parque automovilístico de la isla.

El flujo turístico también congestiona su red viaria, ya que alrededor de 22.000 coches de alquiler circulan cada temporada en la isla. En agosto de 2023, en Ibiza, la población en el mes por excelencia de la temporada turística rozaba las 341.000 personas, el dato más alto desde que hay registros.

El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation ha analizado los datos proporcionados por el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), destacando la «urgencia de reducir el uso de vehículos particulares y potenciar la red de transportes sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie».

Sostenibilidad vial

En términos absolutos, el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2023 revela que el número total de vehículos en Ibiza ha registrado una ligera variación, con un aumento que se ha producido al mismo tiempo que se ha registrado una disminución del número de autobuses en un 28% (de 423 a 302), y de turismos en un 1% (de 98.405 a 97.273). Según el Observatorio, la tendencia a largo plazo es que todo apunta a un crecimiento significativo del número de vehículos en la isla.

«El parque automovilístico ha crecido de forma significativa en los últimos años: desde 2013, ha aumentado un 28,5%, y desde 2003, el incremento ha sido del 78%», explican desde el Observatorio.

Para conocer con más detalle el informe y el impacto en la isla de la circulación rodada entrevistamos a Inma Saranova, directora ejecutiva de Ibiza Preservation.

OKGREEN: Habéis trabajado en la tasa de motorización en la isla de Ibiza… ¿Qué habéis analizado en concreto?

Inma Saranova: Es un dato que solemos analizar todos los años aprovechando el Día Mundial sin coche desde el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation. Son los datos que recogíamos a partir de los datos que facilita el Instituto de Estadística de las Islas Baleares, concretamente sobre el parque automovilístico de la isla el año pasado.

En 2023 veíamos que la tasa de motorización alcanzaba, los 1.001 vehículos por cada 1.000 habitantes, que es una cifra superior a la población local, lo que significa que hay más vehículos que personas y en eses cálculo incluimos a todas los habitantes, no solamente a las que tienen edad para conducir. Bueno, y esto al final, lo que subraya es una urgente necesidad de reducir el uso de vehículo privado y de promover otras formas de transporte más sostenibles.

P.: Se supone que estamos hablando de un problema que está íntimamente asociado al turismo. Estos últimos tiempos se está hablando mucho de masificación turística y de sostenibilidad contrapuesta a un modelo que da empleo e ingresos.

R.: Está claro que sí, que el turismo es un motor económico clave para Ibiza, pero que también tiene un impacto muy significativo en el medioambiente, especialmente en términos de masificación y depresión sobre nuestros recursos locales.

El aumento de vehículos también está directamente relacionado con la afluencia de turistas, porque muchos de ellos, alquilan coches para moverse por la isla. Además, el parque de coche de alquiler en Ibiza es muy grande y nuestro reto también es encontrar un equilibrio socioambiental e intentar que el sector turístico, al igual que cualquier otro sector económico, debería de serlo, que sea sostenible, reduciendo su huella ambiental.

Está claro que ningún sector que no sea sostenible ambientalmente puede ser ya un sector deseable en ningún territorio. Por eso también en materia de estrategia turística creemos que las políticas de movilidad sostenible deben de ser una parte esencial.

P.: Hay un vehículo por cada ibicenco que vive en la isla, pero no todos tienen un coche o una moto. ¿Cuál es vuestra principal demanda?

R.: Tenemos varias. Pero la principal, desde luego, es implementar medidas urgentes que reduzcan la tendencia del coche privado. Esto incluye mejorar el transporte público creando una red más eficiente y accesible, así como fomentar el uso de transporte que es muy futurista, que es el de la bicicleta, que no necesita ningún combustible, y otras formas de movilidad sostenible.

También abogamos por políticas que incentiven algunas cosas con nombres ingleses que le gusta mucho a la gente poner como el car poolling , que es compartir viajes entre particulares, o el ride sharing, que es compartir trayectos de taxi.

Son medidas que no sólo ayudan a reducir emisiones, sino que también mejoran la calidad de vida al disminuir el tráfico y liberar espacio público. Pero también hay una medida que pasa por el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones en lo que se refiere a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones que son obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes, como la ciudad de Ibiza y en territorios insulares según la ley de cambio climático y transición energética.

Sin embargo, hasta la fecha no se está implantando en el municipio de Ibiza. Y ello pese a que recientemente el secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, ya advirtió de que los ayuntamientos que no cumplan con las zonas de bajas emisiones no podrán recibir tampoco ayudas para el transporte público, lo cual nos haría entrar ahí en un bucle imposible.

P.: Hay un dato llamativo, no se tienen en cuenta o no se tasan los coches que vienen de fuera de otras provincias. O sea, esto hace pensar que la tasa de motorización sería más alta. ¿Cómo se podría controlar este punto?

R.: Pues efectivamente, los datos de vehículos no incluyen los que vienen de fuera de Ibiza, como por ejemplo los coches alquilados por turistas o los vehículos de trabajadores. Muchos de estos vehículos sí que están temporalmente en la isla, pero durante una temporalidad muy alta, por lo que el impacto es bastante significativo.

Para controlar estas situaciones es fundamental el implementar un sistema de registro de vehículos que ingresen a Ibiza mediante, ya sea mediante el cobro de una tasa, un sistema de permisos temporales, como viene haciendo desde hace años nuestra isla vecina, Formentera, y que está funcionando muy bien.

Y, además, necesitamos también mejorar las infraestructuras para reducir la dependencia del coche privado. O sea, al final lo que tenemos que hacer es incentivar opciones de movilidad más sostenibles desde el momento en el que los visitantes llegan a la isla.

P.: Otro de los puntos calientes de la isla parece que es el transporte público. Y sobre este tema también hay datos como poco, sorprendentes, porque hay muchos coches. ¿Qué pasa con el transporte público?

R.: Tenemos un transporte público que podemos calificar como deficiente. No es el óptimo. El transporte público en Ibiza enfrenta desafíos muy significativos. Por ejemplo, los datos del Observatorio que hemos hecho públicos revelan una reducción en el número de autobuses que ha caído en un 28% entre 2022 y 2023, lo que lógicamente limita la capacidad de los residentes y de los visitantes para movernos de forma eficiente por la isla.

Esta disminución es preocupante, ya que va en contra de los esfuerzos por reducir el uso de vehículos privados. Por este motivo, desde Ibiza Preservation consideramos esencial no sólo el incrementar la frecuencia y disponibilidad del transporte público, sino también mejorar su conexión y hacer que sea una opción mucho más atractiva para todas y para todos.

No tanto en la temporada turística, cuando la presión humana se dispara como en la temporada baja. Cuando se reducen drásticamente los autobuses de línea para los residentes que nos desplazamos a trabajar a otros municipios es prácticamente imposible prescindir de un vehículo propio.

P.: Pero se ha llegado a un punto en el que Ibiza es un lugar turístico que mantiene un alto número de visitantes durante todo el año…

R.: Desde luego, sí que cada vez se amplía más la temporada. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos recorte de presión humana. Concretamente en este año, en 2024, en agosto, Ibiza alcanzó las 264.000 personas, 100.000 más de las que suele haber durante todo el año.

O, de al menos, de las que están censadas. Y sí, la temporada se va alargando cada vez más, ya prácticamente desde primavera hasta octubre. De hecho, ahora si venís veréis que sigue habiendo bastantes turistas.

P.: Esta impaciencia que tenemos de llegar rápido a los sitios la tenemos todos en la cabeza. ¿Tenemos que cambiar el modelo de pensar el cómo llegar a los destinos vacacionales?

Tiene que ver con lo que comentas, con un cambio de mentalidad. Por un lado, pasa por abordar el problema del exceso de vehículos centrándonos en la promoción de la movilidad sostenible.

Pero para eso, lógicamente tenemos que mejorar la infraestructura de transporte público facilitando el uso de bicicletas, como decía antes, que está muy bien como movilidad compartida, animando a la gente a que mueva el cuerpo, paseando, aprovechando que tenemos rutas muy bonitas y a pie…

Y también en la creación de políticas que limiten el número de vehículos permitidos en la isla y en la implementación de medidas de sensibilización para que personas se animen a buscar alternativas que no sea la más rápida, la de coger un coche e ir al sitio que queremos ir en el preciso momento.

P.: ¿Cuáles son las actividades y objetivos de Ibiza Preservation

R.: Somos una fundación ambiental que lo que busca es regenerar este extraordinario patrimonio natural que tenemos tanto en Ibiza como en Formentera y también promover la sostenibilidad en las islas y, entre otras cosas, a través, por ejemplo de nuestro Observatorio de Sostenibilidad, que además cuenta con la financiación del Consell Insular de Ibiza.

Recopilamos y analizamos algunos datos relacionados con algunos temas clave como la biodiversidad, los residuos, el agua, la movilidad y lo que queremos es ayudar con estos datos a orientar algunas opciones para preservar la naturaleza y el paisaje.

Y, además, también promovemos otros proyectos de conservación que van desde la protección del medio marino y de la biodiversidad terrestre, hasta la promoción del producto local y ecológico o la economía circular.