Biennal B organizará su I Congreso de Arte, Cultura y Ciencia · Habitar el futuro los días 30 y 31 de enero en Es Baluard Museu de Palma, un encuentro pionero que reunirá a artistas, investigadores, académicos y pensadores de distintos ámbitos para reflexionar sobre territorio, ciudad, crisis climática, migraciones y los retos contemporáneos.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo del emblemático Aljub, el antiguo depósito de agua subterráneo del siglo XVII anexo al museo, que albergará todas las sesiones del congreso.

Innovación cultural y emergencia climática

Este evento se enmarca dentro de la programación de Biennal B, la innovadora iniciativa cultural impulsada por Es Baluard Museu y el Consell de Mallorca que conecta arte contemporáneo, artesanía, ciencia y diseño en favor de una transformación sostenible del territorio balear.

El congreso está codirigido por David Barro, director de Es Baluard Museu y especialista en arte y diseño, y Mercedes Martín, meteoróloga y comunicadora científica.

Ambos han diseñado un programa ambicioso que aborda desde la innovación cultural hasta la emergencia climática, pasando por la gestión económica de recursos naturales, los derechos humanos, la arquitectura, el paisaje y la ecología urbana, en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Pensamiento transformador global

La primera jornada, el viernes 30 de enero, arrancará con la apertura institucional a las 10:00 horas. Mercedes Martín explicará qué es Biennal B antes de ceder el protagonismo a Alastair Fuad-Luke, reconocido facilitador, consultor y activista internacional en diseño sostenible, quien ofrecerá la conferencia inaugural.

El programa continuará con los B Talks, conversaciones entre artistas destacados y especialistas: Fernanda Fragateiro dialogará con Jackie Herbst, responsable de exposiciones de Es Baluard Museu, mientras que Ester Partegàs conversará con la comisaria y crítica Bea Espejo.

Uno de los momentos más esperados será el diálogo sobre paisaje entre Carlos Garaicoa, artista cubano de reconocimiento internacional, y Santiago Beruete, antropólogo y doctor en Filosofía, moderado por David Barro.

La jornada vespertina incluirá la proyección del documental Cambiarlo todo sin cambiar nada y una ponencia de Salvador Rueda, ecólogo urbano y creador del modelo de las supermanzanas, sobre urbanismo ecosistémico como herramienta de transformación.

Justicia social y arte

El viernes también destacará la participación de Ghada Amer, artista reconocida internacionalmente, en conversación con Clara Garau. La jornada cerrará con una reflexión final titulada ¿Quién decide y a qué precio?, protagonizada por Musimbi Kanyoro, líder mundial en derechos humanos y justicia de género, expresidenta del Global Fund for Women. Kanyoro analizará el poder, la responsabilidad y el peso ético de la toma de decisiones en tiempos de crisis climática y social.

Día dedicado al territorio

El sábado 31 de enero comenzará con una visita guiada a la exposición Jannis Kounellis. El laberinto sin paredes, conducida por David Barro. A las 11:00 horas se proyectará Mariposas Negras, película de animación ganadora del Goya, seguida de un coloquio con David Baute, su director y productor.

La ponencia de clausura correrá a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora científica y presidenta de Rewilding Spain, quien aportará su visión sobre la restauración ecológica y la conservación del patrimonio natural.

Proyecto multidisciplinar

El congreso representa la culminación de meses de trabajo de Biennal B, que desde su lanzamiento en 2025 ha desarrollado proyectos creativos interdisciplinares en más de veinte instituciones de trece municipios de Mallorca.

Iniciativas como Suelo Mallorca, coordinada por Ela Spalding, o las colaboraciones entre artistas internacionales y artesanos locales, han preparado el terreno para este encuentro que busca generar un diálogo transformador entre disciplinas y consolidar Mallorca como referente de innovación cultural y sostenibilidad.

El I Congreso de Arte, Cultura y Ciencia · Habitar el futuro de Biennal B pretende demostrar que el arte, la ciencia y los procesos creativos son herramientas clave para afrontar los desafíos del presente y diseñar futuros deseables desde una perspectiva responsable y multidisciplinar.

Toda la información del congreso puede consultarse en este enlace.