La Generalitat de Cataluña ha anunciado una medida que ha sorprendido al sector de las dos ruedas tras presentar el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030 que prevé la circulación de todas las motos de combustión antes de 2030.

Tras esta novedad, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (Anesdor) ha expresado que ha solicitado el «aclarar esta medida, que afectaría sólo a las motocicletas y no a otros vehículos de combustión».

El presidente catalán, Salvador Illa, presentó el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030 con una inversión de 1.400 millones de euros en el que se contemplan cinco ejes de actuación: desplegar la infraestructura de recarga instalando 9.000 puntos nuevos; impulsar la demanda del vehículo eléctrico; mejorar la percepción social del vehículo eléctrico; reforzar la cadena de valor en la industria y realizar una gestión eficiente.

Limitación a las motos

Desde Anesdor se valora positivamente este Plan en general, en el que se verá reforzada la contribución a la movilidad sostenible de la moto eléctrica, tanto desde el punto de vista del usuario, como desde el punto de vista industrial, pero disiente de la fórmula de restringir las motos de combustión en Cataluña.

Ahora bien, la asociación se ha fijado en que este plan incluye en el punto 2 del eje el «impulsar la demanda del vehículo eléctrico». En concreto, el texto redactado habla de la «Promoción de la limitación paulatina de la motocicleta de combustión. Paralelamente a la implementación de restricciones graduales de circulación de motocicletas de combustión con etiquetas ambientales B y C, se establecerá un programa de transición industrial para promover la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas».

La asociación considera inaceptable este planteamiento que se quiere implantar en Cataluña, que además señala única y exclusivamente a la motos y no a otros vehículos como coches o furgonetas.

«Cuando se habla de restringir la circulación de motocicletas con etiqueta C estamos hablando incluso de las motocicletas que se venden en este momento», apunta Anesdor.

Desde la asociación recuerdan que, «a diferencia de los coches, no hay motocicletas con etiqueta ECO, porque salvo casos anecdóticos, no hay modelos híbridos ni propulsados a gas, pues no tienen sentido tecnológico en un vehículo tan ligero».

Ventajas de las motos

No obstante, las motocicletas Euro5+ que se venden actualmente tienen factores de emisiones inferiores a los coches ECO. Más aún, las motos presentan claras ventajas en términos de movilidad, por su menor ocupación de espacio, su mayor eficiencia energética y su reducida huella ambiental.

«La contribución del parque de motos al total de las emisiones del tráfico no es relevante y, por esta razón, la Comisión Europea no incluyó esta categoría de homologación en las prohibiciones de combustión previstas en 2035 y 2050», explican desde Anesdor.

Emisiones de las motos

Anesdor recalca que esta medida afectaría a más 1.180.000 usuarios cuya movilidad se vería restringida y serían forzados por el Gobierno catalán a comprar nuevos vehículos. A modo de ejemplo, sólo en Barcelona se realizan alrededor de 450.000 desplazamientos diarios en moto con origen o destino en la capital.

José María Riaño, secretario general de Anesdor, valora «positivamente el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico en general, pero incluir la medida de restringir todas las motos de combustión, discriminándolas respecto a otros vehículos es simplemente inaceptable».

«La moto de combustión no es el enemigo de la movilidad sostenible, sino parte de la solución junto a la moto eléctrica. El Gobierno de la Generalitat debería explicar a estos usuarios por qué quiere restringir el uso de sus motos, pero no plantea hacer lo mismo con los coches», concluye Riaño.