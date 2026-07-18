Cambio sol y playa por vacaciones ´frescas’

Cada verano parece batir un nuevo récord de temperaturas. Una ola de calor tras otra nos dejan sudando y con las fuerzas por los suelos. Es una realidad que hace palpable el cambio climático y que, cómo no, condiciona también nuestras vacaciones.

En este contexto, está ganando cada vez más protagonismo un concepto que hace apenas unos años era prácticamente desconocido: las coolcations, es decir, elegir destinos más frescos para escapar del calor estival.

Y en nuestro país, que ha vivido del turismo de sol y playa durante décadas, esto significa un cambio de mentalidad no ya de los viajeros, sino de todo el sector y la administración pública.

Podría pensarse que se trata simplemente de una moda pasajera o de un cambio puntual motivado por las altas temperaturas. Pero ni las altas temperaturas son puntuales, ni las necesidades e intereses de los viajeros son tan inmutables como creíamos.

Desde el sector, ya venimos observando este fenómeno desde hace unos años, y estamos convencidos de que refleja una transformación más profunda en la manera de entender los viajes. Son cada vez más las personas que no solo buscan temperaturas agradables, sino también naturaleza, tranquilidad, espacios abiertos y destinos menos masificados. En definitiva, buscan una experiencia diferente.

Lo más llamativo es que la geografía de estas vacaciones también está cambiando. Tradicionalmente, cuando se hablaba de destinos frescos, el imaginario colectivo se dirigía automáticamente hacia los fiordos noruegos o los grandes paisajes escandinavos.

Hoy el mapa es mucho más amplio. Aunque Noruega sigue siendo uno de los destinos de referencia, aparecen con fuerza otras propuestas más alternativas como Laponia, Dinamarca, Suiza, Austria o incluso lugares mucho más alejados, como Kirguistán o la Patagonia, que durante nuestro verano ofrece la posibilidad de viajar en pleno invierno austral.

Vacaciones cool, en todas las acepciones del término

El cambio de mentalidad observado nos muestra que las coolcations han dejado de ser una simple búsqueda de bajas temperaturas para convertirse en una nueva forma de elegir las vacaciones. El frescor es importante, pero también lo son la autenticidad, la aventura, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de descubrir lugares menos conocidos.

También resulta interesante analizar quiénes lideran esta tendencia. Aunque se pueda asociar la innovación en los hábitos de viaje con las generaciones más jóvenes, en este caso ocurre algo diferente: son las personas mayores de 60 años quienes muestran una mayor predisposición hacia este tipo de destinos, probablemente por una mayor sensibilidad a las altas temperaturas y por disponer de mayor flexibilidad para organizar sus viajes.

También las familias con niños pequeños están apostando cada vez más por este tipo de vacaciones, buscando entornos climáticamente más confortables durante los meses estivales.

Porque, y esto es otra muestra del cambio que se está produciendo, lo más relevante es que no afecta únicamente al destino, sino también al calendario. Durante décadas, el turismo europeo ha concentrado buena parte de sus desplazamientos en julio y agosto. Hoy esa lógica empieza a modificarse.

Cada vez más viajeros adelantan sus vacaciones a junio o las retrasan hasta septiembre, buscando temperaturas más suaves, menor saturación y una experiencia más relajada. Es precisamente este último mes del verano, ya asociado por muchos a la vuelta al cole (o al trabajo), el que más está creciendo en los destinos asociados a las coolcations.

Y este desplazamiento temporal representa una magnífica noticia para la sostenibilidad del turismo. Desde las empresas del sector, las administraciones y los organismos internacionales, se viene hablando desde hace mucho de la necesidad de desestacionalizar los viajes.

Ahora estamos viendo señales claras de que los propios viajeros están empezando a hacerlo de forma voluntaria. Y esto es bueno para todos, porque repartir mejor los flujos turísticos a lo largo del año reduce la presión sobre los destinos más saturados, mejora la convivencia con las comunidades locales y permite disfrutar de experiencias mucho más auténticas.

Cuidemos al planeta en el proceso

Pero toda esta nueva manera de viajar también plantea una paradoja que el sector no puede ignorar. Buscar un clima más agradable viajando en avión a destinos lejanos puede incrementar las emisiones de carbono y contribuir precisamente al fenómeno climático del que se pretende escapar. La respuesta no pasa por dejar de viajar, sino por hacerlo de una manera más consciente.

Esto implica priorizar promocionar, ya seamos un particular de vacaciones o un profesional que ofrece experiencias, destinos accesibles en tren, favorecer estancias más largas, reducir la frecuencia de los desplazamientos y apostar por itinerarios que distribuyan mejor los beneficios del turismo entre diferentes regiones y comunidades. La sostenibilidad no consiste únicamente en elegir un destino, sino también en replantear el ritmo, la duración y la forma de viajar.

Al fin y al cabo, la verdadera oportunidad que nos ofrece el concepto de coolcation va mucho más allá del termómetro. Nos invita a revisar algunos automatismos profundamente arraigados: viajar siempre en agosto, repetir los mismos destinos o asociar el verano exclusivamente al binomio playa y calor.

Quizá el mayor aprendizaje sea precisamente ese. El futuro del turismo no consiste únicamente en adaptarse al cambio climático, sino en aprovechar esa adaptación para construir una forma de viajar más equilibrada, más respetuosa con los territorios y más enriquecedora para quienes viajan.

Aurélie Sandler es co-CEO de Evaneos