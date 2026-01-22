La deforestación supone una alteración profunda de los mecanismos que regulan el clima. Los bosques funcionan como grandes sumideros de carbono, almacenado tanto en su vegetación como en los suelos. Cuando estos ecosistemas se degradan o se talan, parte de ese carbono deja de estar retenido y pasa a la atmósfera en forma de CO₂, intensificando el calentamiento global.

Pero el deterioro ambiental va más allá del cambio climático. La acelerada pérdida de la cobertura forestal también es una amenaza directa para la biodiversidad, al destruir y fragmentar hábitats de los que dependen millones de especies. La deforestación debilita, además, servicios esenciales que nos presta la naturaleza, como la polinización o la fertilidad del suelo.

La buena noticia en este apartado es que la deforestación mundial parece estar perdiendo fuerza en los últimos años. Así lo afirma la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2025, presentada en noviembre del pasado año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Un tercio de la superficie

«Los datos más recientes muestran que los bosques cubren 4,14 mil millones de hectáreas a nivel global, representando alrededor de un tercio de la superficie terrestre del planeta al año 2025», detalla la agencia de la ONU en este informe.

«Además de la reducción de las tasas de deforestación en todas las regiones del mundo, el informe destaca otros avances positivos: más de la mitad de los bosques del mundo cuentan ahora con planes de manejo a largo plazo, y una quinta parte se encuentra dentro de áreas protegidas establecidas por ley», insiste la misma fuente.

A pesar de estos avances, el informe advierte de que los ecosistemas forestales continúan enfrentándose a desafíos de carácter crítico, ya que la tasa actual de deforestación, situada en 10,9 millones de hectáreas por año durante la última década (2015 a 2025) sigue siendo alta.

Pequeñas talas

Otro problema añadido se deriva del hecho de que no sólo las grandes deforestaciones provocan efectos perjudiciales sobre las áreas boscosas. Y es que, según un reciente estudio del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente de Francia, también las pequeñas talas impactan, incluso en mayor medida.

Los investigadores aseguran, de hecho, que las talas de bosques de menos de dos hectáreas de superficie son responsables de la pérdida de más de la mitad del carbono que absorben los bosques tropicales.

Como se detalla en el paper: «Estos hallazgos resaltan el impacto desproporcionado de los pequeños desmontes en las pérdidas de carbono en los trópicos, lo que sugiere la necesidad de frenar los cambios en el uso del suelo y proteger los bosques jóvenes y en recuperación».

Mapas de biomasa

Los científicos emplearon en este trabajo sistemas de observación vía satélite y mapas globales de biomasa de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que permiten contemplar el estado de los ecosistemas forestales, así como su evolución a lo largo del tiempo.

Gracias a estas herramientas, pudieron comprobar cómo las perturbaciones sufridas por los bosques tropicales húmedos, que son los más ricos y densos en carbono, causaron la pérdida de cerca de 16.000 millones de toneladas de carbono entre 1990 y 2020. En cambio, las alteraciones que experimentaron los bosques secos de los trópicos dieron como resultado una situación de equilibrio que compensaba las pérdidas con las ganancias.

Pero lo más sorprendente fue descubrir que estas pequeñas áreas de desmonte, que en conjunto representan apenas el 5% de la superficie afectada por las deforestaciones, generan por sí solas el 56% de las pérdidas netas de carbono.

Actividades humanas

Para los autores principales del estudio, Yidi Xu y Philippe Ciais, la conclusión es clara: «las actividades humanas a pequeña escala, y no sólo la tala indiscriminada de grandes bosques o los incendios forestales, son las que impulsan silenciosamente la mayor parte de las pérdidas de carbono en los trópicos».

En el estudio se citan algunos de estas modestas, pero impactantes, acciones humanas:

Expansión de tierras de cultivo.

Creación de pastizales .

. Construcción de carreteras .

. Establecimiento de asentamientos humanos.

Regeneración de bosques

Los científicos también destacan que, a diferencia de las pérdidas de carbono provocadas por los incendios de los bosques secos tropicales, donde la regeneración gradual posterior al incendio puede restaurar parcialmente el carbono perdido, los paisajes de bosques húmedos alterados por los seres humanos no logran regenerarse tan fácilmente, lo que contribuye al aumento de emisiones a largo plazo.

La investigación también subraya que los bosques tropicales húmedos —los que más capacidad de almacenamiento de carbono tienen— son precisamente los que están viendo más mermada su función como sumideros y como barrera frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aprendizaje

Además de identificar riesgos, el trabajo ofrece una nueva y poderosa herramienta para gobiernos y planificadores de la conservación. También deja un importante aprendizaje del que todos debemos tomar nota.

En palabras de Clement Albergel, jefe de la Sección de Información Climática Aplicable de la ESA: «A medida que los bosques tropicales se enfrentan a amenazas cada vez más frecuentes derivadas del cambio climático, los incendios y la presión humana, este estudio subraya una verdad fundamental: hasta las talas más pequeñas importan».