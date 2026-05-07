El modelo de transporte compartido se está convirtiendo en una de las modalidades más interesantes de movilidad sostenible para las empresas ahora que tienen que implantar sus planes en sus organizaciones.

Los Planes de Movilidad Sostenible al trabajo se convierten en 2026 en una obligación legal ineludible para las empresas con más de 200 trabajadores por centro de trabajo o 100 por turno.

Para elaborar un Plan de Movilidad Sostenible válido, las empresas deberán partir de un diagnóstico de movilidad de sus trabajadores, que incluya un mapa de origen-destino, el análisis de accesos, horarios y aparcamiento.

Movilidad corporativa

En este contexto Busup, la plataforma tecnológica especializada en movilidad corporativa, evitó la emisión de más de 18.400 toneladas de CO₂ durante 2025. Según la empresa La cifra equivale a retirar más de 16.000 coches al día de las carreteras en hora punta o, en términos de congestión, a eliminar 120 kilómetros de atasco en una mañana laboral típica.

El dato contrasta con la realidad del transporte privado en España. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la ocupación media de un vehículo en desplazamientos urbanos es de apenas 1,08 personas por coche. Frente a ese modelo, la plataforma organiza rutas de empresa que agrupan trabajadores de una misma compañía o zona, reduciendo de forma considerable el número de vehículos en circulación.

Más de 26 millones

Desde sus inicios hasta diciembre de 2025, Busup ha transportado a más de 26 millones de pasajeros en siete países. La tecnología propia de la plataforma optimiza en tiempo real las rutas, los horarios y la ocupación de los vehículos, lo que permite maximizar el ahorro de emisiones por trayecto.

Un usuario habitual emite de media 1,73 kg de CO₂ por desplazamiento al trabajo. El mismo trayecto en coche privado genera 6,56 kg, según los cálculos de la compañía. La diferencia, 4,83 kg al día por persona, se acumula a lo largo del año hasta alcanzar cifras con relevancia climática real.

Sede con energía renovable

«Optimizar la movilidad diaria mediante transporte colectivo no sólo reduce la congestión urbana, sino también las emisiones asociadas al transporte», señala Joaquín Vives de la Cortada, executive innovation and strategy de Busup. La compañía ha alcanzado la neutralidad de carbono en su sede central española tras implantar un suministro de electricidad 100% renovable en todas sus oficinas.

El siguiente paso es extender esa neutralidad al conjunto de sus instalaciones internacionales antes de que concluya 2026. Mientras, el objetivo declarado a largo plazo es neutralizar la totalidad de las emisiones generadas por sus clientes antes de 2027, combinando la reducción directa con proyectos de compensación.

Bosques en Cataluña y Portugal

A través del programa Busup Forest, la empresa impulsa proyectos de reforestación en ecosistemas degradados. El primero se puso en marcha en Cataluña en 2023, en la zona de Bellprat, arrasada por un incendio en 2021 que destruyó más de 1.600 hectáreas. En colaboración con Arbre Team, se plantaron 87 árboles de especies autóctonas: encina, roble pubescente, almez y nogal.

En Portugal, la compañía participó en la restauración del histórico Pinhal de Leiria, gravemente afectado por los incendios de 2017. La plantación de 400 árboles en ese enclave permitirá absorber, a lo largo de su ciclo de vida, más de 54 toneladas de CO₂.

Del Amazonas a Houston

La organización colabora también con la ONG One Tree Planted, que planta un árbol por cada servicio de transporte prestado a un cliente corporativo en Houston, Estados Unidos. Y desde hace unos meses, la plataforma es socio oficial de la Black Jaguar Foundation, dedicada a restaurar el corredor de biodiversidad del Araguaia en el Amazonas brasileño.

Los proyectos forestales tienen vocación de permanencia: se interviene en terrenos afectados por incendios y en corredores biológicos estratégicos, con especies locales adaptadas al territorio. No se trata de plantaciones de ciclo corto, sino de la recuperación de ecosistemas que actúan como sumideros de carbono a largo plazo.