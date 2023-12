La cima del mundo, el Monte Everest, puede llegar a ser más sostenible gracias a las iniciativas que han presentado cuatro estudiantes a la Organización Nacional de Turismo de Nepal a través de Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona para la iniciativa The NeverRest Project.

El pico más alto del planeta es uno de los puntos de turismo de altura más codiciados por los alpinistas, tanto que su campo base se ha convertido también en un lugar en el que se acumulan miles de kilos de residuos anualmente..

El Everest Base Camp (EBC) es una ciudad efímera a 5.364 metros de altura que acoge a unas 3.000 personas al año que durante la temporada de trekking dejan una tonelada de residuos como botellas de oxígeno vacías, bombonas de gas, bolsas de plástico, mantas isotérmicas, piolets y kilómetros de cuerdas, tiendas de campaña abandonadas…

Mejorar la sostenibilidad en el Everest

Desde los impulsores del proyecto se alerta que «la cifra de visitantes y la presencia de residuos aumenta exponencialmente año tras año generando una situación insostenible para el ecosistema de la zona y su gestión».

La gran altitud de la montaña, la falta de conectividad y la limitada infraestructura de reciclaje dificultan la eliminación de residuos, contaminando el suelo, el agua y el aire y amenazando la biodiversidad.

Las propuestas sostenibles que los alumnos de diseño e ingeniería reimaginan aportan un nuevo modelo de campamento base y dan respuesta a los retos de gestión de residuos, desorganización y sobreexplotación derivados de la contaminación que provoca este turismo masivo de montaña.

Cuatro de los proyectos se han presentado en Nepal Tourism Board (NTB) y ya está previsto que algunos de ellos se testeen el próximo año. Son alternativas de los estudiantes de Elisava que «repiensan, desde la raíz, el Everest Base Camp, para mejorar su organización y sostenibilidad a través del diseño y proponer nuevos modelos de ciudades temporales», según la facultad.

Conocimiento y sostenibilidad

Los proyectos se engloban en distintas categorías: desde la planificación y diseño, gestión de residuos, a recursos energéticos e hídricos, o conservación del medioambiente natural.

Una botella para reducir en un 42% los 240.000 litros de orina que se generan cada temporada o una tienda portátil con placas solares flexibles son algunas de las ocho soluciones desarrolladas.

Javier Peña, Director General de Elisava explica que «los proyectos realizados por el alumnado de Elisava simbolizan a la perfección uno de los principales objetivos de la universidad: la transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad civil. Como escuela de diseño e ingeniería, tenemos la gran responsabilidad de generar proyectos que hagan un mundo más sostenible y éste es un ejemplo perfecto».

Tienda de campaña solar

Entre los proyectos elegidos está el de la estudiante Marina Guzmán del Grado en Diseño y del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial con una tienda de campaña portátil con un panel solar flexible.

El panel, adherido sobre la superficie exterior de la tienda, orientado al sol, permite ser autosuficiente en la montaña, proporciona dos días de autonomía permite encender ocho bombillas durante seis horas y la carga de 11 teléfonos móviles y dos ordenadores.

El sistema está diseñado para soportar condiciones climáticas de frío extremo y es fácil de transportar y montar, por lo que los alpinistas pueden llevar la tienda encima y reducir su impacto medioambiental.

Sunmit tiene una segunda función como tienda de almacenamiento para proteger a componentes electrónicos y equipos de montaña y es una solución que revierte el uso de generadores y combustibles para obtener energía, evitando la contaminación que generan.

Urinario portátil

Nourea, diseñado por Paula Santacana, estudiante del Grado en Diseño y el Grado en Ingeniería de Diseño Industrial de Elisava, es un urinario portátil, individual y plegable y aborda el problema de acumulación de orina, un residuo que puede propagar infecciones y que también puede contener contaminantes por la medicación que toman los alpinistas.

El orín humano acaba abocado al glaciar de Khumbu, situado dentro del Parque Nacional de Sagarmatha. Bautizado como Nourea, el producto consiste en un recipiente que filtra un 42% de los componentes presentes en la orina que contaminan el suelo y los ríos. Su uso es unisex y contiene un filtro que permite unos 240 usos.

Módulos habitacionales sostenibles

Entre las propuestas para conseguir un campo Base sostenible en el Everest está la de la estudiante del Grado en Diseño de Elisava Irene Morera que ha presentado Makura, un sistema de módulos de vivienda.

Este proyecto resuelve tres problemas en el Campo Base del Everest como la desorganización y caos de los módulos habitacionales actuales, la poca conservación térmica en la movilidad de sus habitantes, y la independencia de éstos en el ámbito social.

Se trata de un sistema de tiendas modulares en forma de cúpula geodésica que se complementan con un módulo pasillo que las interconecta. Dado que las tiendas son modulares e interconectables, las piezas que las conforman pasan a ser universales e intercambiables, lo que promueve la sostenibilidad y reduce los costes económicos y ambientales.

Mapeo del Campo Base del Everest

Kapas es un manual de uso del espacio del campo base del Everest, elaborado por Adrià Fàbregas para solventar la falta de organización por parte de las empresas explotadoras responsables de montar las tiendas y urbanizar el territorio y conseguir que el campo base del Everest sea más sostenible.

El proyecto, que ha desarrollado un mapeo del lugar, plantea un proceso para organizar el campo de forma coherente, justa, resolutiva y ambientalmente responsable.

De este modo se ofrece a los operadores turísticos un enfoque claro y estructurado para establecer campamentos base sostenibles y eficientes, desde la ubicación equitativa de las tiendas de campaña, en medidas de protección ambiental y protocolos de seguridad.

También han diseñado soluciones innovadoras para The NeverRest Project los estudiantes de Elisava Arnau Jorge, con el proyecto Waste Reuse; Dídac Pallarés, con el proyecto Everwater; Eva Andrés, con el proyecto Ever Site, y Paula Ferrés Membrado, con el proyecto Ex Situ.