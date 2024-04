El pasado mes de diciembre, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, anunció que Andalucía estaba preparada para traer barcos con agua durante el verano de 2024.

Hoy, tras las intensas lluvias caídas en la región andaluza durante la Semana Santa, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que ya no será necesaria esta logística de traer barcos con agua a Andalucía de cara al verano, aunque las instalaciones que se están desarrollando en puertos continuarán de cara a «futuro», porque no hay que lanzar las «campanas al vuelo».

A finales de 2023, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, presentaba la estrategia Sequía Plus, con el objetivo de «mejorar las garantías de abastecimiento de agua a la población que reside en las zonas más castigadas por la sequía», un plan que ya contemplaba el transportar agua a Andalucía en barcos cisterna.

Propuesta descartada

Sobre esta propuesta, la consejera explicó que «el barco es el último estadío si hiciera falta, vamos a intentar que no haga falta», añadiendo que se tendría que utilizarlos «probablemente» el próximo verano en algunas zonas. Una circunstancia que, tras el anuncio de hoy, queda descartada.

Este anuncio de desechar la «importación» de agua en barcos, ha sido realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en un encuentro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.

En el evento ha señalado que se ha vivido una Semana Santa «triste y feliz» al mismo tiempo porque no han podido salir muchas hermandades después del esfuerzo de todo un año, pero han llegado las esperadas lluvias que tanto han aliviado al campo y a los embalses.

Mejora de los embalses andaluces

La noticia se ha desvelado tras conocer que, a fecha de 30 de marzo, los embalses de la cuenca del Guadalquivir recibieron 535 hectómetros cúbicos de agua en una semana y almacenaban en esos momentos 2.958 hectómetros cúbicos, según los datos proporcionados el sábado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Así, los embalses de esta cuenca, con una capacidad aproximada de 8.030 hectómetros cúbicos, se sitúan al 36,8%, por lo que ha experimentado casi siete puntos porcentuales de subida durante estos últimos días, gracias a las precipitaciones que han sido las protagonistas en la Semana Santa de la mayor parte de Andalucía.

Esto significa que las reservas han aumentado su capacidad en 1.490 hectómetros cúbicos desde el 1 de octubre de 2023, el inicio del año hidrológico, cuando los embalses de la cuenca del Guadalquivir almacenaban 1.470 hectómetros cúbicos, aunque estos datos se enmarcan en un contexto castigado por la sequía.

Meses mirando al cielo

«Esto no está al gusto del consumidor, pero bueno, como deseo sí que lo teníamos y tengo que decir que ha sido así al final», ha indicado el presidente, que ha recordado a esos miles de andaluces del sector del campo que llevan meses con desvelo mirando al cielo para ver si llovía o no porque de ello depende su sustento económico.

Ha recordado especialmente a los arroceros que ahora ven que van a tener la posibilidad «de que buena parte de sus cosechas se puedan producir este año, cuando ya las daban por perdida».

Consecuencias positivas

En cualquier caso, el presidente ha señalado que no podemos «tirar las campanas al vuelo» porque la sequía no se ha solucionado por las lluvias de la última semana, sobre todo, porque no ha llovido por igual en toda la comunidad autónoma. «Pero estas lluvias son un alivio sin lugar a dudas» según el presidente, quien ha mencionado al menos tres «consecuencias positivas».

«La primera es que estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no va a ser necesario traer barcos cargados de agua», ha indicado Juanma Moreno, quien ha indicado que, en cualquier caso, se seguirá trabajando en las instalaciones en los puertos de cara a «futuro».

Una segunda consecuencia positiva, según ha añadido, es el agua acumulada en el pantano de Sierra Boyera, en la provincia de Córdoba, y la posibilidad de que los 80.000 ciudadanos afectados actualmente por restricciones de agua puedan volver a tenerlas las 24 horas del día.

Alivio ante la sequía

Asimismo, ha indicado que la Junta va a pedir que el trasvase Tajo-Segura no solo se mantenga, sino que aumente la dotación. Ha indicado que ahora mismo hay 1.000 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, un agua que es vital para el Levante y también para la zona de la provincia de Almería, donde la situación sigue siendo grave.

«Por tanto, estas lluvias son muy positivas, han aliviado enormemente la situación que estábamos viviendo de tragedia y de angustia en Andalucía con la sequía, pero no es suficiente», ha expresado el presidente, quien ha insistido en reclamar a la sociedad «responsabilidad en el uso y en el consumo del agua».

Ha detallado que ha habido más precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir, especialmente en Huelva, Sevilla, en el norte de la provincia de Córdoba y en el norte de la provincia de Jaén, y menos, como ya suele pasar habitualmente, en la cuenca del Mediterráneo.

Peticiones de prudencia

El presidente ha recalcado que hay que «seguir trabajando» para contar con todas las infraestructuras necesarias para poder seguir produciendo en los sectores agrícola, turístico e industrial.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha saludado este lunes las «intensas» lluvias que han caído en distintas zonas de Andalucía durante varios días, pese a que han sido durante la Semana Santa, y ha pedido «prudencia» a la espera de hacer los balances y seguir concienciados sobre el problema de la sequía.

El consejero ha reiterado el mismo mensaje que el presidente andaluz afirmando que, en cualquier caso, hay que mantener «la prudencia» y hacer los balances sobre la incidencia de las lluvias porque no en todas las zonas de Andalucía ha llovido igual. «Habrá que hacer ese balance y habrá que analizar comarca a comarca las decisiones que hay que afrontar», ha apuntado el consejero.

Un problema estructural

Ha querido dejar claro que, pese a las intensas lluvias de la última semana, lógicamente, «la situación de sequía no se ha corregido» y no se pueden lanzar «las campanas al vuelo».

Asimismo, ha considerado fundamental seguir con las inversiones en materia hidráulica: «La sequía es un problema estructural ya de Andalucía y no nos podemos permitir el lujo de que nos vuelva a coger una sequía con falta de infraestructura».

Ha querido dejar claro que la Junta va a seguir con esas inversiones, como se demuestra en las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, donde se da luz verde a obras de emergencia.