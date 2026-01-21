El alquiler de coche eléctrico sigue enfrentando barreras en España, donde la infraestructura de recarga se mantiene como el principal obstáculo para su adopción masiva.

Según el Estudio sobre la movilidad del futuro 2026, elaborado por Europcar Mobility Group y el Mobility Institute, el 51,8% de los conductores españoles estaría dispuesto a alquilar un vehículo eléctrico en cualquier destino vacacional, pero únicamente si existe una red de puntos de carga adecuada.

El informe, que ha analizado las respuestas de 1.200 conductores de las principales ciudades españolas, revela que la movilidad sostenible avanza con cautela en el mercado turístico. Los datos muestran que un 29% de los encuestados descarta por completo la posibilidad de alquilar un coche eléctrico bajo ningún supuesto, mientras que un 22,6% solo lo consideraría en islas con distancias cortas y un 13,8% en ciudades con Zonas de Bajas Emisiones.

Presentación en Fitur

La presentación del estudio ha tenido lugar durante la jornada inaugural de Fitur en IFEMA (Madrid), donde los responsables de Europcar han destacado las oportunidades y los retos que afronta el vehículo eléctrico en el sector del alquiler. Los resultados confirman que las fórmulas flexibles de movilidad se están convirtiendo en un laboratorio donde los conductores pueden probar las nuevas tecnologías de propulsión antes de decidirse por ellas.

Sin embargo, la demanda real de alquiler de coche eléctrico sigue siendo testimonial. Apenas el 7% de los conductores afirma que su próximo vehículo alquilado será 100% eléctrico, muy lejos del 53% que optará por un híbrido y del 40% que seguirá eligiendo motores de combustión tradicional. La brecha entre la disposición teórica y la elección práctica evidencia que persisten frenos importantes.

Red de carga insuficiente

El principal obstáculo identificado por los conductores españoles es la percepción negativa sobre la infraestructura de recarga. El 55% considera que la red actual es insuficiente y lastra el avance del coche eléctrico, mientras que un 22% cree que su funcionamiento es mejorable y un 15% denuncia que muchos puntos de carga están fuera de servicio.

La demanda de mejoras en la infraestructura de recarga es contundente. El 67% de los encuestados reclama una red más extensa como medida prioritaria para impulsar la electrificación. En segundo lugar, el 63% pide mayor autonomía en los vehículos. Las ayudas económicas para la compra o el alquiler de coche eléctrico han perdido peso respecto a 2024, pasando del 59% al 47%.

La experiencia marca la diferencia

Un dato relevante del estudio es el efecto positivo que tiene probar un vehículo eléctrico en la predisposición a adoptarlo. Solo el 27% de los conductores españoles ha conducido alguna vez un coche eléctrico, pero entre quienes lo han hecho, el porcentaje dispuesto a cambiar a eléctrico si el precio fuera similar asciende al 54%, nueve puntos por encima del 45% del total.

Gerardo Bermejo, chief financial officer de Europcar en España y Portugal, ha señalado durante la presentación en Fitur que el alquiler puede actuar como puerta de entrada para familiarizar a los conductores con la tecnología eléctrica. Bermejo ha señalado que en sus reuniones con las marcas automovilísticas siempre indica que el sector del alquiler «es el mayor concesionario del país», en referencia a su papel como prescriptores indirectos. No obstante, ha reconocido que queda camino por recorrer para que la demanda de coche eléctrico se estabilice.

Escepticismo ante 2035

El estudio también refleja un considerable escepticismo respecto a la transición energética en el transporte. Sólo el 19% de los conductores apoya la prohibición de la venta de vehículos con motores de combustión prevista para 2035 en la Unión Europea. El 81% restante muestra su desacuerdo, argumentando que no se dan las condiciones para una electrificación total.

Entre quienes rechazan esta medida, un tercio considera que los híbridos también son sostenibles y no deberían prohibirse, mientras que el 35% cree que no estamos preparados para que todos los vehículos sean eléctricos. El estudio de campo se realizó antes de la decisión de la Comisión Europea de flexibilizar el veto al coche de combustión.

Híbridos, los favoritos

La preferencia por los vehículos híbridos se mantiene sólida tanto en la compra como en el alquiler. El 61% de los conductores elegiría un híbrido si tuviera que comprarse un coche en los próximos cinco años, frente al 6% que optaría por un vehículo eléctrico puro, una caída de cinco puntos respecto al 11% registrado en 2024.

En el mercado del alquiler vacacional, los híbridos y los combustibles tradicionales acaparan el 93% de las preferencias. El alquiler de coche eléctrico, aunque muestra una apertura creciente, permanece en un nicho del 7%. La autonomía limitada y la incertidumbre sobre dónde recargar siguen pesando en las decisiones de los viajeros.

Desestacionalización del turismo

En la presentación del estudio se ha hecho hincapié que el turismo español está viviendo una transformación al calor del aumento de los precios y la masificación en determinados destinos, lo que está empujando a muchos a replantearse cuándo, cómo y dónde ir de vacaciones. De hecho, la mitad de los conductores españoles (49,5%) ha cambiado su forma de viajar en los últimos años.

En concreto, un 20,6% opta por viajar fuera de temporada, un 15,7% realiza escapadas más cortas y un 13,2% elige destinos menos concurridos. Detrás de estos cambios están, principalmente, el encarecimiento de los viajes, que ha obligado al 32% a modificar sus planes, y el deseo de evitar aglomeraciones, un factor determinante para el 33% de los viajeros.

Para los responsables del estudio, la desestacionalización se consolida, pues, como una de las grandes tendencias del turismo. En este sentido, los propios datos que maneja Europcar sobre el número de alquileres de vehículos en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre muestran que ya prácticamente se han equiparado a los de la temporada alta tradicional (julio y agosto).

«La curva de verano cada vez lo es menos», ha explicado Isabel Martínez, directora general adjunta de Europcar Mobility Group en España y Portugal. «Esta tendencia se traduce también en un mayor interés por destinos menos masificados, especialmente en el norte de España, donde el alquiler de vehículos ha registrado incrementos destacados en destinos como La Coruña, Pamplona y Asturias, cuyos alquileres han crecido en 2025 a doble dígito».

Movilidad del futuro

El Estudio sobre la movilidad del futuro ha sido elaborado por Europcar Mobility Group, empresa global con 75 años de experiencia en servicios de movilidad y posición de liderazgo en Europa, en colaboración con el Mobility Institute, plataforma independiente impulsada por el RACC y Deloitte que analiza los nuevos modelos de movilidad sostenible.