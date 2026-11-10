Alemania está tirando paneles solares a un lago de Baviera y aunque parece extraño, es la solución a uno de los mayores problemas de las energías renovables

Alemania ha conseguido un gran avance en el uso de la energía solar flotante con la instalación de un sistema innovador en un lago de Baviera. El proyecto, liderado por la empresa SINN Power, propone una nueva forma de aprovechar los recursos naturales sin ocupar mucho espacio, al montar los paneles solares verticalmente sobre plataformas flotantes.

La iniciativa se encuentra en la gravera Jais, en el distrito de Starnberg, y dispone de una potencia instalada de 1,87 megavatios (MW). Según la organización, la planta puede ofrecer alrededor de 2 gigavatios hora (GWh) de electricidad anual, bastante para abastecer a varios centenares de hogares. Y lo mejor: tan solo utilizan el 4,65% de la superficie del lago, lo que se transforma en un uso muy eficaz.

Un diseño que revoluciona la energía solar flotante

Hasta la fecha, la normativa alemana prohibía cubrir más del 15% de las extensiones de agua con paneles solares, lo que suponía una enorme traba en el desarrollo de este tipo de programas. No obstante, la orientación vertical ideada por la compañía permite la instalación de más módulos sin sobrepasar dicho porcentaje, rentabilizando también la producción de energía durante toda la jornada.

La empresa utilizó su tecnología patentada Skipp-Float, que cuenta con cerca de 2.500 estructuras flotantes instaladas en dirección este-oeste. Esta configuración optimiza los efectos del sol, ya que los módulos interceptan luz durante todo el día. Asimismo, el sistema disminuye el impacto ambiental debido a pasillos de agua cercanos a cuatro metros que facilitan la ventilación y el paso de la luz solar.

Todo un ejemplo de impacto positivo

La fijación de la estructura se ubica a unos 1,6 metros de profundidad, lo que favorece que los paneles se acoplen al movimiento del agua sin perjudicar al entorno. Los primeros estudios afirman que la instalación no genera alteraciones en la calidad del agua e incluso podría mejorarla, al brindar refugio y sombra a aves acuáticas y peces.

«Es una solución relativamente sencilla, no requiere terreno adicional y se adapta perfectamente a nuestra planta, que opera durante el día, especialmente en los meses más soleados de marzo a diciembre», detalló Gottfried Jais, responsable de la gravera donde se halla la instalación. El directivo añadió que la planta saca partido de la mayoría de la electricidad que genera, reduciendo de esta manera su dependencia de la red.

Durante los primeros experimentos, la planta consiguió reducir el consumo eléctrico proveniente de la red en torno al 60%. Según las estimaciones de la corporación, la eficiencia podría ascender hasta el 70% una vez finalizada la segunda etapa del proyecto, que se encuentra en pleno proceso. La iniciativa tiene el respaldo de la agencia de desarrollo GWT Starnberg GmbH y de las competencias locales de Baviera, lo que consolida su papel como modelo de innovación energética europeo.