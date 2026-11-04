Agricultura sostenible y relevo generacional: los retos del campo que reconocen los Premios Big Good de McDonald’s

‘Ordeñando el futuro’, un proyecto sobre relevo generacional con jóvenes migrantes de Mali y Senegal en el sector lácteo, y ‘Cultiva Carbono’, de agricultura sostenible y mitigación del cambio climático, han sido galardonados en la tercera edición de los ‘Premios Big Good’ de McDonald’s España, una iniciativa que consolida su compromiso con la visibilidad, la innovación y el desarrollo sostenible del sector primario español.

Los premios, celebrados en el Real Jardín Botánico de Madrid, han contado con la presencia de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y de la subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, Ana Díaz Pérez. Además del apoyo institucional, también se ha contado con la presencia y las palabras de Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España.

«El campo español va por delante»

En la apertura de la celebración, la secretaria de Estado ha asegurado que «el campo español va por delante», ya que, ha apuntado, «algunas de las grandes transformaciones que hoy preocupan a España, como el envejecimiento o la sequía, llevan años formando parte de la vida cotidiana del medio rural, y nuestros pueblos ya están buscando respuestas. La sostenibilidad tiene que ser rentable para quienes trabajan la tierra».

También ha asegurado que el campo español vive un buen momento en cuanto a los avances tecnológicos y ha puesto varios ejemplos al respecto, como el uso de collares de GPS para el ganado, que evita que los ganaderos y pastores pasen horas buscando a sus animales. Ha recordado, además, que este 2026 es el Año Internacional de la Agricultora, por lo que ha reivindicado el papel de la mujer y sus trabajos de investigación y desarrollo de la tecnología como parte esencial del sector primario.

Por ello, ha destacado García Bernal que «para saber hacia dónde va España, merece la pena escuchar a quienes trabajan cada día en sus pueblos».

Por su parte, Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, ha explicado que «estamos viendo cómo el campo español se está transformando y cómo hay profesionales que están dando respuestas muy innovadoras a los retos que el sector tiene en el corto y medio plazo. Estos premios nacen precisamente para dar visibilidad a ese trabajo y poner en valor a las personas que están impulsando ese cambio».

Los proyectos ganadores: innovación social y ambiental

En la categoría de Innovación Social, el proyecto ganador ha sido Ordeñando el futuro, impulsado por COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) en colaboración con Cruz Roja y ganaderos asociados. Estamos ante una propuesta que aborda el relevo generacional del sector lácteo mediante la formación y contratación de jóvenes migrantes de Mali y Senegal.

Un modelo de colaboración público-privada que ya ha impartido más de 360 horas de formación en producción de leche de vacuno durante su tercera edición, con 19 contratos formales ya firmados, mejorando la empleabilidad y reduciendo la rotación de personal en las ganaderías.

En la categoría de Innovación Ambiental, el reconocimiento ha recaído en Cultiva Carbono, un proyecto de agricultura sostenible y mitigación del cambio climático presentado por Rural Innovation Hub – El Valenciano.

La propuesta tiene como objetivo la restauración del suelo y la gestión circular mediante cubiertas vegetales, márgenes de biodiversidad, riego con suministro 100% fotovoltaico y reducción de emisiones en la fertilización con microorganismos, además de elementos de refugio para fauna. La finca, con 140 hectáreas de olivar en seto, se ha convertido en la primera del mundo en registrar un proyecto de créditos de carbono para el cultivo del olivar.

Cada uno de los proyectos va a recibir la cuantía de 20.000 euros, destinados al desarrollo de sus actividades en el sector primario.

Los miembros del jurado

Un año más, la evaluación de las propuestas ha corrido a cargo de los expertos del Consejo Asesor de Big Good, presidido por Paloma Cabral e integrado por destacados referentes del ámbito agrario, académico e institucional. Este panel evaluador está formado por Pilar Ayuso, ex directora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España y ex eurodiputada; y Manuel Láinez, director de la Fundación Grupo Cajamar.

También se suman Ignacio de Antonio Senovilla, presidente de ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible); Margarita Rico, ingeniera agrícola y profesora en la Universidad de Valladolid; Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura; y Alfonso Cobaleda, productor de carne de vacuno.

El compromiso de McDonald’s con el sector primario

Los proyectos premiados en esta tercera edición toman el relevo de galardonados de años anteriores, como Conecta en Rural, Ganadería de ovino sostenible, RURALTIVITY y Las Albaidas, que ya demostraron su capacidad para generar un impacto positivo a través de la formación y la tecnología.

Desde la creación de los Premios Big Good en 2024, se ha superado el centenar de proyectos inscritos en una iniciativa que se ha consolidado como parte fundamental del compromiso de McDonald’s con el campo español. Este dato refleja la capacidad de innovación y el potencial transformador del entorno rural.

La celebración de esta tercera edición de los Premios Big Good reafirma la apuesta de McDonald’s por el sector primario de nuestro país y la calidad de sus productos. Esta estrategia de apoyo al origen local se materializa de forma tangible en su cadena de suministro: en la actualidad, más del 70% del valor de la cesta de la compra de la compañía en España proviene de proveedores nacionales.

Destacar, además, que desde la creación de los premios en 2024, se ha superado el centenar de proyectos inscritos en una iniciativa que se ha consolidado como parte fundamental del compromiso de McDonald’s con el campo español, dato que refleja «la capacidad de innovación y el potencial transformador del entorno rural», ha concluído Paloma Cabral.