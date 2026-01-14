«Las marcas chinas suponen una amenaza estructural para todo el sector de la automoción». Así lo ha señalado Xavier Peugeot, CEO de DS, en una entrevista para OKDIARIO, en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, en la que ha reconocido que 2025 ha sido un año complicado para la marca del Grupo Stellantis y que el año 2026 también lo será, motivado por la falta de lanzamientos desde hace cuatro años a lo que hay que sumar el aumento de la cuota de mercado de los grandes grupos automovilísticos chinos.

El directivo francés ha destacado que «todas las marcas del mercado están afrontando la ofensiva de las marcas chinas en los distintos mercados europeos. O nos rendimos o apostamos por luchar con nuestras herramientas, y una de esas herramientas es nuestro ADN». «Algunas de las marcas que mencionan son recientes, mientras que nosotros tenemos historia, raíces y capacidad para diferenciarnos mediante calidad, servicio y confort, por lo que esta coherencia con nuestro posicionamiento es la mejor protección frente a esta ofensiva», ha añadido.

Preguntado por el futuro de la estrategia de la marca, Peugeot ha confesado que «2025 fue un año difícil y probablemente 2026 también será otro año complicado. La razón es que tenemos que afrontar un nuevo momento después de cuatro años sin lanzamientos de producto, no se pueden esperar mejores resultados si no se muestra consistencia y un buen ritmo de lanzamientos de forma regular»

«Los primeros lanzamientos aparecieron a finales del año pasado con el DS N°8, que empezamos a vender a finales del año pasado para asegurar un buen nivel de calidad, y el DS Nº4, que también empezamos a vender a finales del año pasado. Habrá un impacto progresivo en nuestros resultados, pero espero que el impacto positivo sea más visible a partir de 2027 con el inicio de la recuperación», ha adelantado el CEO de DS, en una entrevista con OKDIARIO.

Además, ha explicado que «es difícil hablar del futuro cuando eres fabricante de automóviles porque necesitas guardar algunos secretos para asegurar un buen impulso». «Nuestra ambición es garantizar que el periodo de cuatro años sin lanzamientos que acabamos de vivir no vuelva a ocurrir en el futuro», ha añadido.

La amenaza de las marcas chinas

Respecto a la electrificación de la marca, el CEO de DS ha señalado que «hace algunos años, el objetivo era que en 2025 seriamos una marca 100% eléctrica, todas las marcas estaban planteando su futuro para cumplir ese objetivo y DS, como marca premium, dijo que sería 100 % eléctrica». «Hoy vemos que este tipo de motorizaciones representan el 20% del mercado y no hemos esperado para ajustar nuestra oferta de motores y, por eso ofrecemos versiones eléctricas, híbridas enchufables, híbridas autorrecargables y diésel a nuestros clientes», ha recalcado a este diario.

El fabricante automovilístico ofrece a sus clientes versiones 100% eléctricas con hasta 750 kilómetros de autonomía, como sucede con el nuevo DS Nº8, plantando cara a la tecnología que ofrecen otras marcas chinas.

«No somos ciegos, queremos alcanzar los objetivos de electrificación, pero también debemos estar alineados con las expectativas de los clientes.

El ritmo hacia las cero emisiones será más lento y queremos seguir vivos y ofrecer algo más que solo eléctricos», ha sentenciado Peugeot.