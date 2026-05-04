El Grupo Volkswagen está dispuesto a compartir la capacidad no utilizada de sus fábricas en Europa con fabricantes de automóviles chinos como parte de su estrategia para reducir costes y seguir siendo competitivo en un mercado cada vez más exigente. Una decisión que llega en pleno aumento de la cuota de mercado de estas marcas en los distintos mercados europeos, lo que aumenta la necesidad de apostar por la producción local para evitar impuestos y aranceles.

Así han señalado fuentes cercanas a las negociaciones, en conversaciones con este diario, que han calificado la coproducción en fábricas como una solución inteligente para ajustar la capacidad industrial y mejorar la eficiencia, ante los futuros recostes de fabricación que va a aplicar el fabricante automovilístico germano en sus plantas de Alemania con el objetivo de pasar de una capacidad de 12 millones de vehículos antes de la pandemia a unos 9 millones de unidades.

El futuro de las fábricas de Volkswagen

Lo cierto es que el Grupo Volkswagen ya cuenta alianzas estratégicas con compañías con sede en China, como es el caso de SAIC, FAW y Xpeng, lista a la que habría que sumar a su socio tecnológico Horizon Robotics. Tanto es así que la compañía está impulsando el lanzamiento de nuevos modelos exclusivos para el mercado chino, entre ellos el SUV eléctrico E7X de la submarca AUDI y el coche eléctrico VW ID Unyx 08, desarrollado con tecnología Xpeng.

Volkswagen, por su parte, estudia incluso producir en Europa modelos diseñados inicialmente para el mercado chino si detecta oportunidades comerciales. El grupo ha invertido fuertemente en China y continúa lanzando nuevos modelos eléctricos desarrollados con socios locales, aunque por ahora destinados exclusivamente a ese mercado.

Compartir plantas europeas con fabricantes de automóviles chinos podría impulsar el empleo y la productividad en la maltrecha industria automovilística alemana. No obstante, las citadas fuentes advierten que «la coproducción de marcas chinas en plantas de Volkswagen también conlleva el riesgo de dejar entrar a un lobo con piel de cordero».

El grupo automovilístico alemán atraviesa un momento de presión en sus resultados, con una caída del beneficio operativo del 14% en el primer trimestre, hasta los 2.500 millones de euros, afectado por los aranceles y la creciente competencia en mercados clave como China y Estados Unidos.

Aumento de las ventas de coches chinos

Mientras, las ventas de automóviles chinos están incrementando en los distintos mercados europeos,con empresas como BYD y MG a la cabeza. Estos nuevos competidores están intensificando sus esfuerzos para establecer plantas de fabricación en Europa, tras la imposición de aranceles a la importación de vehículos eléctricos fabricados en China por parte de la Unión Europea, y están trabajando en nuevas restricciones para fomentar la producción local.

BYD ya tiene una planta en Hungría, mientras busca una segunda ubicación en Europa; mientras MG busca terrenos para establecer su primera factoría en el Viejo Continente, para la que España es una de las ubicaciones favoritas para el fabricante automovilístico chino.