Aviso de la DGT a los nacidos entre 1956 y 1961: cambio inaudito en su carnet de conducir este 2026

En España no existe un límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 años se reduce la vigencia del carnet y aumenta la frecuencia de las renovaciones, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

«El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

Nuevas normas para los conductores mayores de 65 años

En España no existe un límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 años el permiso pasa a tener una validez máxima de cinco años. En el caso de permisos profesionales (camión o autobús), el plazo se reduce a tres años, lo que implica revisiones más frecuentes. Los mayores de 70 años, por su parte, están exentos del pago de las tasas de renovación y pueden realizar el trámite sin cita previa, aunque el reconocimiento médico sigue siendo obligatorio.

En algunos casos, si el informe médico detecta limitaciones leves, el permiso se puede renovar con restricciones específicas. Estas condiciones se establecen de forma individual y pueden incluir limitaciones como no conducir de noche, evitar autopistas, circular sólo en trayectos cortos o el uso obligatorio de gafas o audífonos.

«El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo», explica la DGT.

Enfermedades

Tal y como informan desde el Real Automóvil Club de España (RACE), el listado de enfermedades que podrían no ser compatibles con la renovación del carnet de conducir se divide en 9 categorías: