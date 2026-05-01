Cupra y Seat tiran de Volkswagen y son las marcas del grupo automovilístico alemán que más aumentan su beneficio en el primer trimestre, con un incremento del 760% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al registrar un resultado operativo de 43 millones de euros. La reducción de los costes fijos y de producto derivados de la implementación del programa de mejora del rendimiento y el fin de los aranceles al Cupra Tavascan han motivado estas cifras.

Así lo reflejan los resultados trimestrales que ha presentado el Grupo Volkswagen, que se anotó un beneficio después de impuestos de 1.564 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una caída del 28,4% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior. Lejos del aumento del mismo que ha logrado la compañía con sede en Martorell.

Las entregas del grupo germano en el primer trimestre del año alcanzaron los 2,05 millones de vehículos, esto es un 4% menos que los 2,13 millones que vendió en el mismo período del año pasado. Esta caída en los primeros tres meses para el fabricante alemán se debe principalmente al descenso de las ventas del grupo en regiones como América del Norte o Asia.

Seat y Cupra disparan su beneficio

Pese al aumento del resultado operativo, Seat y Cupra registraron una reducción de las entregas de un 1%, hasta 145.300 unidades. Este descenso se debe a las entregas de Seat, que bajaron un 4%, hasta 65.600 unidades, mientras que Cupra alcanzó el mejor primer trimestre de su historia con 79.800 entregas, lo que representa un aumento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con estos números, el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha explicado que «2026 es un año decisivo y los resultados del primer trimestre confirman que ambas marcas van en la buena dirección». «Se trata de un primer paso importante en nuestra recuperación financiera, que refleja las decisiones firmes que estamos adoptando para reforzar nuestra resiliencia y lograr un crecimiento sostenible», ha añadido.

Para el resto del año, la Haupt prevé «que las condiciones del mercado global sigan siendo desafiantes», por lo que deberá mantener la flexibilidad y agilidad operativas.

Skoda: el mejor resultado de su historia

Por otro lado, Skoda ha registrado, en el primer trimestre del año, un beneficio operativo de 660 millones de euros, lo que supone el mejor resultado en un primer trimestre en la historia de la compañía, tras crecer un 20,9% sus cifras.

El fabricante entregó 222.500 vehículos en Europa, lo que supone un incremento del 17,1% interanual y le permite escalar hasta la segunda posición en el ranking del continente, mientras, a nivel global, las entregas alcanzaron las 271.900 unidades, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras, Skoda se convierte en la segunda marca de automóviles más vendida en Europa durante el primer trimestre de 2026, por detrás de Volkswagen, tras registrar un crecimiento sostenido tanto en entregas como en resultados financieros.