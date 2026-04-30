El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido oficialmente que en 2025 se iniciaron 2.292 reclamaciones patrimoniales contra la Administración del Estado por daños a vehículos o personas derivados del mal estado de la carretera. Denuncias de las cuales sólo se han pagado el 6%, es decir, 7,71 millones de euros solicitados, de los cuales sólo se ha reconocido 517.849 euros, pese a los baches, grietas, marcas viales borradas o señalización deteriorada que presenta la red de carreteras.

Así consta en una resolución de la Secretaría General Técnica emitida, tras una solicitud de acceso a la información pública presentada al amparo de la Ley de Transparencia por este diario, en la que confirma que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cartera de Oscar Puente, ha recibido 12.025 reclamaciones patrimoniales entre 2020 y 2025.

Según el documento oficial, durante este periodo los ciudadanos reclamaron más de 40,6 millones de euros, aunque la Administración solo había reconocido hasta el 1 de abril de 2026 un total de 3,37 millones de euros, lo que se traduce en menos del 9% del importe solicitado.

El año con más expedientes fue 2024, con 2.316 reclamaciones, seguido de 2025, con 2.292, lo que confirma una tendencia al alza respecto a ejercicios anteriores. En 2020 se registraron 1.756 casos y en 2021 fueron 1.760.

Cabe destacar que en el ejercicio 2025 fue el año en el que menos se abonó en relación con el importe reclamado por daños derivados del mal estado de la calzada. Según los datos oficiales del Ministerio de Transportes, ese año se solicitaron 7,71 millones de euros en reclamaciones patrimoniales, mientras que solo se reconocieron 517.849 euros, lo que supone apenas un 6,71% del total reclamado. Se trata del porcentaje más bajo de toda la serie analizada entre 2020 y 2025, reflejando una brecha especialmente acusada entre las cantidades exigidas por los afectados y las finalmente satisfechas por la Administración.

El Gobierno no paga por daños en la carretera

Mientras, en 2020 fue el ejercicio en el que mayor proporción de reclamaciones se abonó en relación con lo solicitado. Ese año se reclamaron 5,05 millones de euros por daños vinculados al mal estado de la calzada y la Administración reconoció 626.359 euros, lo que equivale al 12,39% del total. Es el porcentaje más alto de toda la serie entre 2020 y 2025.

Por su parte, el año 2021 registró una fuerte caída en el porcentaje abonado respecto al año anterior. Los afectados reclamaron 7,40 millones de euros, mientras que se reconocieron 512.489 euros, es decir, solo un 6,92% del total solicitado, uno de los niveles más bajos del periodo analizado. El año 2022 mostró una ligera recuperación en comparación con 2021. Durante ese ejercicio se reclamaron 6,24 millones de euros y la Administración abonó 604.450 euros, lo que representa un 9,68% del importe total reclamado.

El año 2023 volvió a situarse por debajo del 10% de compensación por daños en carretera. Ese año se solicitaron 6,37 millones de euros en reclamaciones patrimoniales, de los que se reconocieron 531.833 euros, equivalente al 8,34% del total reclamado. Mientras, el año 2024 fue el año con mayor número de reclamaciones iniciadas, pero no en pagos reconocidos. Se reclamaron 7,84 millones de euros y se abonaron 581.899 euros, lo que supone un 7,42% del importe solicitado, por debajo de los niveles de 2022 y 2023.