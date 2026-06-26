La UE confirma el palo a España por la baliza V-16 y confirma: se modifica la normativa con un nuevo decreto en una respuesta urgente ante emergencias

En España, el Gobierno ha aprobado una nueva normativa orientada a impulsar los sistemas inteligentes de movilidad. La iniciativa, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros mediante real decreto, adapta la legislación española a los últimos requisitos establecidos por la Unión Europea y sustituye una regulación que llevaba más de una década en vigor. El principal objetivo es promover una movilidad más conectada, eficiente y segura mediante el uso compartido de datos y herramientas digitales.

Uno de los cambios más destacados es la creación y consolidación de una red de plataformas digitales destinadas a centralizar y distribuir información sobre circulación y transporte. En este contexto, cobra especial relevancia el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que recopila información sobre el estado de la red viaria. A este sistema se suman otras plataformas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, enfocadas en la movilidad multimodal y en las zonas de estacionamiento seguras para transporte pesado.

Baliza V16 y movilidad conectada

«La aprobación de esta norma se enmarca en los objetivos de la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente que considera la digitalización y el uso inteligente de los datos como elementos esenciales para construir un sistema de transporte más seguro, eficiente, resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 recoge como los Sistemas Inteligente de Transportes pueden potenciar la conectividad y la digitalización para aplicarlo en la gestión del tráfico», señala la DGT.

Uno de los elementos más destacados del Real Decreto es el impulso al ecosistema de datos de movilidad, fomentando el intercambio de información fiable y en tiempo real entre administraciones, gestores de infraestructuras y operadores, con el fin de optimizar la gestión del tráfico, mejorar la información al viajero y aumentar la eficiencia de los servicios de transporte.

Para ello, la nueva normativa refuerza el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales clave para el intercambio de datos de movilidad y transporte. Estos puntos funcionarán como «ventanillas únicas de acceso a la información» que facilitarán una mayor coordinación entre administraciones y operadores y garantizarán la continuidad geográfica de los servicios SIT en la Unión Europea.

El Real Decreto identifica de forma expresa tres grandes nodos de intercambio de información. Uno de ellos es el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, operativo desde marzo de 2021 bajo la DGT y que actúa como nodo central de toda la información viaria en España.

La Comisión Europea ha considerado estos mecanismos esenciales para garantizar la interoperabilidad de los servicios de movilidad, al ofrecer servicios más fiables para los usuarios, facilitando el transporte internacional de mercancías y viajeros y mejorando la gestión coordinada de incidencias y situaciones de emergencia, tanto dentro de cada Estado como en el conjunto de la UE.

Plataforma DGT 3.0

«DGT 3.0 es la plataforma de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico (DGT), que facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente.

De esta forma, se ofrece una plataforma intermedia de tecnología de internet de las cosas (IOT) entre los actores y el usuario final, que hace uso de las vías de circulación, y que estarán conectados de forma anónima tanto para proveer información valiosa a la comunidad conectada, como para consumirla con el objetivo de detectar y ser notificados de situaciones de peligro que se producen durante el ejercicio de nuestra movilidad», detalla la DGT.

El sistema de la nueva baliza V16 conectada se apoya en una arquitectura de intercambio de datos en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0. Cuando ocurre una avería o un accidente en el que el vehículo queda inmovilizado o la carga invade la calzada, la normativa sustituye progresivamente los triángulos de emergencia por este dispositivo.

Una vez recibida la información, el sistema la contrasta con distintas fuentes oficiales, como los sistemas de gestión de tráfico, sensores en carretera o información aportada por las autoridades. Con estos datos, la plataforma realiza un proceso de validación. Si se verifica la incidencia, esta queda registrada como evento activo dentro del sistema y se difunde automáticamente para alertar a otros usuarios que circulen en las inmediaciones.

En este ecosistema intervienen distintos actores. Por un lado, los fabricantes de dispositivos V16 son responsables de permitir la emisión y el envío de datos. Por otro, múltiples entidades consumen esa información: fabricantes de vehículos, proveedores de navegación, ayuntamientos, sistemas de transporte público, empresas de logística con flotas conectadas, aseguradoras o aplicaciones de movilidad, que utilizan estos datos para mejorar la seguridad y la gestión del tráfico en tiempo real.