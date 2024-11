¿Tu vecino puede pisar la línea que separa vuestras plazas de garaje? Lo que dice la ley

En nuestro país las comunidades de vecinos están llenas de disputas y entre los motivos más habituales podemos hablar de los garajes de los bloques. Es bastante usual que los propietarios de los pisos tengan una plaza de parking en cada aparcamiento, tanto para uso propio como las alquiladas a terceros.

El caso es que si aparcar en la calle puede ser motivo de conflicto, más aún lo es en los sitios en los que todo el mundo te conoce.

No todos los usuarios son iguales

No todo el mundo tiene claro las normativas que hay en los garajes de una comunidad de vecinos, y otros, aunque las conocen, toman la decisión de saltárselas.

Esto hace que haya listillos que lo que hacen es optar por no complicarse la vida cuando aparcan en una plaza asignada y toman de la opción de estacionar sobre la línea que la va a separar de la contigua. ¿Se puede actuar así? La respuesta no la encontramos ni en el Código Penal ni en el Reglamento General de Circulación.

Las plazas de aparcamiento y la Ley de Propiedad Horizontal

De cara a contestar a la pregunta anterior, la respuesta se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal; incluso, no tenemos que irnos demasiado abajo para encontrar la parte de la que habla dicha situación: el artículo 3a) dice que existe un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio que está delimitado y que es susceptible de ser aprovechado de manera independiente, con los elementos que se encuentren comprendidos entre los límites y que valgan al propietario de la misma.

La ley dice que los conductores no pueden pisar la línea que se encarga de delimitar la plaza de garaje con otra, ni la invade con alguna parte del vehículo, puesto que estaría entrando en la propiedad de otro vecino.

No hay que olvidar que existe alguna que otra excepción en las que sí se permitirá sobrepasar los límites.

¿Cuándo es posible invadir la plaza de garaje de al lado?

Una de las excepciones, que tiene lógica, se produce cuando la plaza de aparcamiento contigua pertenece al vecino, ya que no estará invadiendo una propiedad ajena.

La otra está relacionada con un par de elementos del vehículo, pues tanto los espejos retrovisores como las puertas es posible que se vayan a sobrepasar las propias líneas, sobrepasen que, únicamente, sea preciso abrirlas en la entrada o salida del automóvil.

Si todavía hay quien sigue metiéndose en la plaza de garaje de otro de los vecinos, lo primero que se tiene que hacer es hablar con esa persona o con la presidencia de la comunidad a fin de persuadirle de que no lo haga.

En el caso de que no lo haga el paso que debe seguirse, es empezar un procedimiento judicial para que así no se invada de nuevo una propiedad que, por pequeña que vaya a ser, es ajena.

Otras situaciones que se producen en las plazas de garaje

La Ley de Propiedad Horizontal no dice nada sobre este tema, por lo que se debe saber qué es lo que dicen los Estatutos de la Comunidad y la normativa municipal sobre la posibilidad de usar una plaza de garaje para el aparcamiento de dos vehículos.

Incluso cuando los Estatutos y las ordenanzas lo estén permitiendo, es preciso que ninguno de los vehículos se vaya a salir del límite. No olvidemos que el propietario debe tener un seguro que se encargará de cubrir los dos vehículos por plaza, puesto que de lo contrario, si se produce un siniestro, el seguro reduciría la cantidad de los daños a cubrir.

Utilización de la plaza de garaje como trastero

No hay que olvidar que las plazas en los garajes se deben usar solo para el aparcamiento de vehículos a motor. Si se produce un siniestro, el seguro no va a cubrir los daños que se producen en los enseres que se hayan quedado en la plaza de parking.

Aparcar el vehículo en la plaza de garaje de otro vecino

No es posible aparcar en la plaza de otro vecino, aunque sepamos que no estará o se haga únicamente por un momento. Si queremos aparcar en la otra plaza, será necesario que el propietario nos dará su permiso expreso, puesto que de no ser así, podríamos incurrir en un delito, puesto que se estará invadiendo una propiedad privada sin que se haya producido la autorización por parte del propietario.

Como has podido ver, los parkings no dejan de ser unas propiedades y deben ser respetadas. En ocasiones hay usuarios de las mismas que no las respetan como deberían, pero deben tener en cuenta que siempre hay que saber que la ley protege los legítimos derechos de cada propietario.