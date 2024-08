El truco definitivo para saber si hay un radar detrás de un panel luminoso en las autovías

Con la llegada del verano hay muchos más desplazamientos por las vías de la red española, con muchos conductores que lo que hacen es viajar hacia su destino en su propio vehículo, furgoneta o motocicleta para así desconectar. Ante el gran crecimiento de la circulación vial, la DGT intensifica la vigilancia sobre la propia red de carreteras españolas, con radares que se van a sumar a los dispositivos que se han instalado por todo este territorio. Como su muchos los vehículos que circulan en estas semanas del año, es importante que los conductores estén atentos al volante y tengan el debido respeto a los límites de velocidad, así como a las otras normas de la vía para que haya tiempo de reaccionar y que se pueda evitar una situación arriesgada o un accidente.

Profundizando más en el tema

Eso sí, en los trayectos más largos y después de pasar por bastante recorridos por largas rectas, es posible ocurra un despiste que pueda hacer que pises el acelerador más de la cuenta. Por todo ello, es fundamental estar atentos y descansados antes de ponerse a conducir. El caso es que, si se pasa por delante de algún panel y reparas en que ibas más rápido de lo debido, es normal que te preguntes si era o no un radar y que vas a poder recibir la notificación de una multa en un periodo de tiempo reducido. El caso es que hay una forma de saber si detrás de los clásicos paneles informativos de carretera existe un radar o no. Solo hay que prestar atención a los pilares que lo que hacen es sostener el pórtico, porque cuando haya uno de dichos dispositivos de control, también contará con una escalerilla mecánica en los pilares laterales, para que así los operarios puedan subir a activar o reparar dichos aparatos. Con este truco se puede estar atento de si se va a pasar o no por alguno de estos radares y de si estarás expuesto a una multa. Piensa, que tanto si hay control como cuando no o haya, hay que mantener la velocidad adecuada, algo que va a ser obligatorio, tanto por la propia seguridad del coche como por parte de los otros usuarios de la calzada.

Tipos de radares de velocidad

Vamos a conocer las diferencias que hay entre ellos:

Fijo

Son lo que se sitúan en las cabinas, laterales de las carreteras y en los postes. Hablamos de unos dispositivos que están siempre señalizados, como dice la legislación. De gran efecto disuasorio y los que son más previsibles.

Móvil

Se distinguen de los anteriores en que lo que ocurre es que cambian de manera constante la ubicación. Por lo general se camuflan en coches o dispositivos de la policía.

¿Cómo es el funcionamiento de un radar?

El radar es un cinemómetro, el cual mide la velocidad. Lo que hace es enviar ondas de tipo electromagnético que llegan a chocar contra los objetos que están alrededor y van a rebotar nuevamente hacia la antena para el cálculo de la velocidad a la que se van a mover.

El caso es que hay algunos infractores potenciales que lo que hacen es emplear detectores de radares. Son unos dispositivos que van a alertar al conductor cuando identifiquen esta clase de ondas en el perímetro. De todas formas, su uso se castiga bastante.

¿Qué margen de error tiene el radar?

Los radares fijos y de tramo tienen un margen de error de como máximo 3 km/hora. En el caso del móvil, llegan a 5 km/hora.

¿A qué velocidad va a saltar el radar?

Con el margen de error que tiene el radar, lo que hace la Dirección General de Tráfico, lo que hace es aplicar una lógica favorable a los propios conductores. El radar lo que hace es saltar cuando supera en 7 km/h la velocidad en una vía que tenga un límite inferior a 100 km/h.

En las que el límite sea superior se aplicará el denominado umbral del siete por ciento. En una carretera con limitación de 120 km/h va a saltar a 128,4%.

La importancia que tienen los radares de velocidad para la seguridad vial

Pese a que hay conductores que los consideran molestos, en especial cuando ellos los sancionan, lo cierto es que los radares son importantes en materia de seguridad vial.

Disuasión

La contribución de mayor importancia que tienen esta clase de dispositivos es la propia disuasión. Aunque tienen capacidad para la identificación a los conductores que cometen la infracción, lo cierto es que la mayor contribución la harán sobre los que no terminan de infringir la legislación por temor a que se les sancione.

Esta es la razón por el que la misma DGT hace instalaciones que son visibles y notifica la presencia de radares, incluso llegando a publicar dónde se encuentran muchos de ellos.