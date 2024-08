Ésta es la clave para saber si te ha multado un radar nada más cruzarlo

Nos encontramos ya en verano y con su llegada están los viajes en carretera. Estamos seguros de que algunos de los que leéis todo esto, vais a contar con algun que otro viaje planeado para los próximos días o semanas. Como es normal, es necesario planear el viaje con la debida antelación para que puedas tener todo preparado. Cuando se habla de tener todo planificado, también hablamos de la ruta que se usará para llegar al destino final. Otro elemento importante en los viajes largos por carretera son los radares de velocidad. Seguro que muchas veces pasaste por un radar y no estabas seguro de si te multaron o no. En este sentido, la DGT puso en funcionamiento una herramienta nueva con la que vas a conocer, se puede decir que en directo, si fuiste o no multado.

¿Me multó el radar?

En nuestro país, las multas de tráfico por velocidad excesiva oscilan entre los cien y los seiscientos euros, donde todo va a depender de cuánto se va a exceder en el límite de velocidad. No olvidemos que hay infracciones que van a implicar la pérdida de puntos del carnet. Existen trucos que valen para conocer si un radar de la DGT esté activo. Uno de los factores que alimentan el miedo hacia los radares es la incertidumbre. Los conductores desconocen siempre en dónde se encuentran la totalidad de radares y aunque muchos se encuentren señalizados, pudiendo ser unos móviles y otros ocultos Lo que ocurre es que esta incertidumbre lo que acaba es provocando una sensación de vigilancia constante y de ansiedad. Esto hace que haya muchas personas que se pregunten si fueron captados por un radar al superar el límite de velocidad. De cara a no tener estas preocupaciones, lo que ha hecho la DGT es lanzar una herramienta nueva que ayude a los conductores.

Una plataforma útil

Dicha plataforma va a permitir la consulta de las infracciones, además de las multas, todo ello en tiempo real. No vas a precisar la instalación de ninguna clase de software, además de que tampoco vas a tener que aportar documentos extra.

Para ello solo vas a precisar, identificarte personalmente para tener acceso a dicha información. Estas novedades buscan que haya menos incertidumbre y a ansiedad de los conductores que están esperando noticias sobre las posibles multas.

Cómo consultar mis multas de tráfico

El proceso de verificación cuando se tiene una multa es fácil y rápido Solo hay que tener acceso al sitio web de la DGT y desplegar el menú y te vas a «Multas y Permisos de Conducir», en cuanto estés en «Multas», tienes que elegir «Tablón Edictal de Sanciones». Ahí es donde podrás hacer la consulta de infracciones y sanciones de forma rápida.

Cuando cliques en el simbolito del ordenador, que nos indicará «Sin Certificado», solo se necesita el DNI o la matrícula del vehículo para saber si vas a tener una multa.

De la misma forma, no solo se puede consultar así, la DGT contará con dos herramientas de cara a saber si tienes una multa de tráfico pendiente. Hablamos de la aplicación «miDGT», además del buzón electrónico denominado Dirección Electrónica Vial (DEV)

La app miDGT es bastante más veloz que la DEV, porque permite que se activen las notificaciones, como si fuese cualquier clase de App en tu móvil. Así pues, todo lo que te notifiquen va a llegar de forma inmediata. Así, lo que te vayan a notificar te terminará llegando inmediatamente.

Si desas saber cómo usar la aplicación de la DGT, estos van a ser los pasos que se deben seguir para saber si te multaron.

Abre la app de miDGT y deberás iniciar sesión.

Después toca el botón de menú ☰ en la esquina superior izquierda.

Cuando pulses este botón se va a desplegar una columna a la izquierda en la pantalla con la totalidad de secciones y funciones de la app.

Selecciona «Mis multas», que verás como aparece en tercer lugar.

Vas a acceder a la sección «Mis multas», donde vas a ver dos pestañas: «Pendientes» y «Pagadas».

Tienes que elegir las multas que tengas pendientes de cara a poder ver la información y los detalles de la multa para poder proceder al pago de la misma. La aplicación no va a usar sistemas de pago de terceros, por lo que se tienen que ingresar los datos de la tarjeta para hacer el pago directo en la app. Como decíamos antes,vas a poder estar al tanto de todo ello con las notificaciones.

Esperamos que ahora sí, te haya quedado todo claro al respecto y no tengas dudas sobre el tema, puesto que suele ser siempre objeto de dudas todo ello.