El error de la DGT que te afecta: comprueba si llevas la etiqueta medioamiental correcta

Si hablamos de la clasificación de los vehículos mediante el distintivo ambiental cuenta como principal objetivo la discriminación positiva de la totalidad de vehículo más respetuosos con algo tan importante como el medio ambiente y es un instrumento de gran eficacia para las políticas de carácter municipal, tanto las restrictivas de tráfico en los episodios de elevada contaminación, como los de promoción de nuevas tecnologías. Incluso podemos decir que hay una serie de ciudades que usan esta clase de distintivo ambiental cuando se trata de restringir el tráfico en los días en los que hay una alta contaminación, de tal forma que se va a prohibir la circulación a los vehículos que no lo tengan. Pese a que es cierto que obtener y colocar el distintivo es algo que se hace voluntariamente, la misma se tiene que hacer adhiriendo la pegatina en el ángulo inferior situado a la derecha en el parabrisas delantero.

¿Qué debemos valorar?

En el caso de las motos, puede estar en cualquier lugar que sea visible del vehículo. De cara a poder hacer la división, la Dirección General de Tráfico está basada en la fecha de matriculación de los automóviles y no dependerá de las emisiones reales de CO2. Vamos a conocer el criterio existente con las etiquetas: Sin etiqueta: los automóviles de antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. B: gasolina desde 2001 y diésel desde 2006.C: vehículos de gasolina desde 2006 y diésel desde septiembre de 2015. Eco: híbridos no enchufables, así como vehículos de gas como GLP o GNC. Cero: vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con más de 40 kilómetros de autonomía. Una situación nueva: te contamos la totalidad de detalles. Pensemos que dicha situación provocó que muchos coches recibieron una etiqueta B en vez de la C o que se hayan quedado sin etiqueta. Por todo ello, empezó un movimiento de conductores que terminó obligando a reconocer el error a la DGT para permitir una serie de rectificaciones a la hora de realizar la clasificación.

Eso sí, es un trámite que puede tener un coste de hasta 150 euros y que tiene que asumir el propietario, algo que no termina de tener demasiado sentido, puesto que lo más razonable es que la DGT aplicara una serie de criterios de emisiones reales de automóviles, los cuales estarán disponibles en la ficha técnica de estos. Es tan fácil como aplicar normativas Euro que cumple cada vehículo dependiendo de las emisiones reales que tengan.

Clasificación de las etiquetas dependiendo de las emisiones

Etiqueta C: en el caso de los vehículos diésel tienen que cumplir con la norma Euro 6 y aquellos de gasolina las normas Euro 4, Euro 5 y Euro 6.

Etiqueta B: los diésel que han cumplido con la Euro 4 y Euro 5 y los de gasolina que cumplen con la norma Euro 3.

Sin Etiqueta: realmente es el cincuenta por ciento del parque nacional, lo que supone unos dieciséis millones de vehículos que no se encontrarían en ninguno de los grupos.

Procedimiento

Ahora, son bastantes los conductores que comenzaron el proceso que establece tráfico para que los vehículos mejoran su etiqueta medioambiental. Por este motivo, se obligará al propietario a que solicite un certificado de emisiones al fabricante en alguno de los concesionarios.

Este trámite puede tener un coste que oscilará entre los 100 y los 150 euros. En cuanto se tenga el certificado, se deberá acudir a la Jefatura de Tráfico para la actualización de los datos técnicos en el Registro de Vehículos, de tal forma que tendrá un coste de 8,67 euros.

Después de que se hagan estos pasos y esperemos unos días, lo mejor es adquirir nuevamente la etiqueta en cualquier centro que esté autorizado o de forma online. No olvidemos un paso de gran importancia: quitar la etiqueta antigua y proceder a colocar una nueva. Todo esto, además de que debemos destacar que existe otra manera de conseguir un cambio de etiqueta en nuestro país, pero que va a conllevar un coste mayor y visitar una ITV.

Unas etiquetas no exentas de polémica

Las etiquetas medioambientales llegaron sin hacer demasiado ruido, pero ya estamos viendo como las consecuencias de estar circunscrito a alguna de ellas son bastante importantes. Por este motivo, debemos tener claro en cuál de ellas nos encontramos, puesto que así sabremos si será posible circular en uno u otro lugar.

Así que ya sabes, lee atentamente todo lo que hemos expuesto y así será más fácil que no cometas errores y que te evites las cuantiosas multas que ya se están produciendo en muchas urbes.

De todas formas, en Ok Diario seguiremos informándote cumplidamente de todas las medidas que se deben tomar a este respecto. Al final, el cuidado del medioambiente y la reducción de las emisiones, es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras.