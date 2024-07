Lo dice la DGT: todas las restricciones que te afectan si tu coche tiene la etiqueta B o C

La sensibilidad cuando se habla de la contaminación y los problemas que causa el tráfico rodado ha aumentado de manera importante en estos últimos años y la DGT ha querido también aportar su granito de arena para solucionar estos problemas. Para saber lo que contamina cada vehículo, debemos saber que es algo que identifican las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cuáles son las que terminan por afectar en mayor medida a las que tienen las B y C, además de las sanciones que se van a imponer por el incumplimiento de dichas normas. Por todo ello, adquiere gran importancia el comprender más el significado que tienen las etiquetas. Vamos con ello para que lo conozcas más a fondo.

Etiqueta B: se le da a los turismos y furgonetas de gasolina que fueron matriculados en el 2000 y diésel desde el 2006, además de los de más de 8 plazas y pesados, tanto diésel como gasolina que se matricularon desde 2005. Unos vehículos que cumplan con la normativa Euro 3 4 y 5 . Etiqueta C (verde): se le da a los turismos y furgonetas de gasolina que fueron matriculados desde enero de 2006 y diésel desde el año 2014, además de a los de más de 8 plazas y pesados, tanto diésel como gasolina, los cuales cumplen con las normas Euro 4,5 y 6.

Conoce las multas

Las sanciones que existen por el acceso a una ZBE sin la etiqueta correspondientes son cada vez más estrictas, por lo que reflejan la gran seriedad con la que en la DGT y el resto de las autoridades abordan el problema de la contaminación.

Multas en Madrid

En la capital de España las multas por incumplir las normas en Madrid Central pueden ser de hasta 90 euros, reducidas al 50% cuando se pagan en el periodo voluntario.

Hablamos de unas sanciones que son aplicables con un sistema de cámaras que controlan las entradas y salidas de las ZBE.

Multas en Barcelona

En la ciudad catalana entrar sin la etiqueta correcta a las ZB de las Rondas oscila entre los 100 y 500 euros, donde todo va a depender d lo grave que sa la infracción y de si es un coche que sea ligero o pesado.

¿Cuál es el impacto que tienen en los conductores?

En el caso de los conductores, dichas restricciones son todo un desafío, en especial para los que tengan vehículos con etiqueta B. El hecho de planificar rutas y considerar opciones como el transporte público o adquirir un coche menos contaminante es algo cada vez más imperativo.

Alternativa para los vehículos con etiqueta B

Este tipo de automóviles pueden aparcar fuera de las ZBE y usar transporte público para el acceso al centro de la ciudad.

Alternativa para los vehículos con etiqueta C

En el caso de estos vehículos tienen más opciones para moverse en la ciudad, pero deben prestar atención a los episodios de contaminación elevada. La utilización de aparcamientos usados o servicios de carsharing en los vehículos ecológicos son opciones de gran viabilidad.

¿Y los que carecen de etiquetas?

Aquellos vehículos que carecen de etiqueta medioambiental afrontan restricciones de mayor severidad. No van a poder circular por las ZBEDEP, donde se incluye el Distrito Centro y la Plaza Elíptica, excepto algunas excepciones.

Este tipo de excepciones se aplicarán a los vehículos que tengan conductores que se hayan empadronados en estas zonas y que sean dueños del vehículo con anterioridad al 24 de octubre de 2018 y que el coche se haya registrado en estas zonas con fecha anterior al 1 de enero de 2022.

De la misma forma se puede tener acceso por parte de los conductores que estén trabajando en dichas áreas y utilicen vehículos de empresas o autónomos, aunque tengan restricciones en materia de estacionamiento. Los vehículos de transporte para las personas que tengan movilidad reducida y que lleven alumnos a los centros educativos también están autorizados.

En otras zonas de Madrid

En estas partes los vehículos que no tienen etiqueta solo va a poder circular cuando el conductor se haya empadronado en Madrid con fecha anterior al 1 de enero de 2022. Los que no cumplan con dicho requisito no pueden tener acceso a la capital y tampoco pueden estacionar en las áreas de Estacionamiento Regulado (SER).

Aquellos vehículos con etiquetas B o C cuentan con permiso para la circulación por la ciudad d Madrid, aunque habrá algunas restricciones n las ZBEDEP, Distrito Centro y Plaza Elíptica, en donde deberán estacionar en los aparcamientos públicos o privados.

Los vehículos que tienen la etiqueta ECO van a poder circular sin restricción alguna por toda la ciudad, pero solo van a poder estacionar en superficie como máximo dos horas, además de estar bonificado su aparcamiento n las zonas SER.

Por último, los vehículos que tienen etiqueta Cero Emisiones, van a estar totalmente libres de restricciones en materia de circulación y estacionamiento en Madrid.