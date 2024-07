Giro de 180 grados de la DGT. La novedad con el carnet de conducir

El contar con el carnet de conducir podemos decir que es un derecho, pero de la misma forma también se puede decir que un privilegio, al que ya se tiene acceso desde los 16 años, con una serie de limitaciones. Este privilegio lo podemos mantener casi toda la vida. Eso sí, hay que demostrar cada algunos años que nos encontramos en una serie de condiciones en lo físico y mental para poder conducir un vehículo sin que ello suponga un riesgo, tanto para nosotros mismos como para los demás. En España. el permiso B autoriza a conducir turismos, furgonetas ligeras y autocaravanas, debiendo renovarlo cada diez años. Esto supone que para renovarlo hay que pasar por una revisión en lo físico y mental que nos garantice que contamos con las condiciones necesarias para conducir, al menos hasta los 65 años que cambia el tiempo de revisión.

A partir de los 65 años: de 5 a 2 años de vigencia

En la DGT han optado por reducir los tiempos para la renovación del carnet de conducir para los que estén entre los 65 y los 69 años, donde se va a pasar los 10 a los 5. Una vez se pase dicho plazo, los conductores tendrán que hacer las gestiones de renovación, con un mayor detalle en cuanto a la revisión física y mental. De los 70 en adelante se renueva cada dos años. Dicha medida lo que busca es servir de garantía para que los conductores de más de 65 años sigan gozando de poder conducir los vehículos y que se mantenga la libertad de movimientos, así como de circulación en todo el país, sin que haya límite de edad. Existen ejemplos por parte de conductores que tienen ya 100 euros y continúan con el permiso vigente. Por otra parte, lo que hace el organismo es supervisar la circulación de los vehículos en nuestro país para tengan mayor seguridad las vías de nuestro país, de tal forma que los conductores cuenten con las capacidades necesarias para poder conducir.

¿Qué razón hay para las limitaciones a los mayores de 65 años?

Las modificaciones en la periodicidad del permiso de conducción para los que tengan más de 65 años se relaciona con el hecho de que existen evidencias de que, desde esa edad, el cuerpo humano nos muestra señales de un gran deterioro en los sentidos que es de gran importancia al conducir, caso de la audición y de la vista.

Los reflejos y su velocidad, son los que posibilitan la reacción rápida de las situaciones no previstas, lo que tiende a reducirse. Una combinación de deterioro sensitivo que se reduce y que al combinarse con el deterioro sensitivo con la pérdida de reflejos nos puede acabar llevando a un accidente de forma directa.

Más razones…

Otra de las razones para que aumente la periodicidad a la hora de renovar, y para las revisiones médicas, es que luego de los 65 años es más probable que haya posibilidades que tengan más enfermedades de carácter degenerativo, neurológico, cardiovascular, oncológico o psiquiátrico, entre muchas otras. Todo ello puede terminar afectando a la capacidad de conducir con seguridad, tanto para nosotros como para los otros.

Las cifras en España

En nuestro país existen casi 28 millones de personas que conducen vehículos de los que 5 millones tienen más de 65 años, suponiendo un 18%. El caso es que en 2023, la cifras evidenciaron que un 28% de las personas que murieron en accidentes en carreteras interurbanas pertenecían a este grupo de edad.

La medida de reducción en los tiempos de de vigencia del carnet, busca el que bajen los porcentajes mortales, sin que ello suponga que se van a limitar los conductores que tengan más de 65 años.

No es cuestión de edad y sí de capacidades

Los conductores deben ser conscientes de que hay que cumplir siempre con las capacidades que establece la Dirección General de Tráfico, puesto que son las que permiten que se pueda conducir de manera adecuada y no suponer un peligro ni para el conductor ni para los demás usuarios de la vía.

Por este motivo, lo que hay que hacer es seguir las instrucciones que nos de la DGT y pasar cada cierto tiempo este tipo de pruebas porque al final las cifras de muertos y de accidentes no mienten y hay que tenerlas en cuenta.

Eso sí, lo complicado es que se cambie la mentalidad de muchos conductores y el pensamiento de que no serían necesarios tantas pruebas. El tiempo y los números de accidentes serán los que quitarán o no las razones de las medidas de la DGT, pero de verdad que creemos que son realmente necesarias, puesto que cada vez se vive más y hay más personas que conducen hasta una edad más avanzada.

Seguro que ahora ves de otra forma este tipo de pruebas, ¿no? Al final no se hacen por casualidad y todo tiene un motivo, en este caso nuestra necesidad.