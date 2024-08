Advertencia de la DGT: obligatorio tener los cinturones de seguridad puestos, incluso si no hay un pasajero

Cuando llega el turno de viajar, algo que siempre hay que valorar es que la seguridad es lo más importante. Por todo ello, la DGT busca que la totalidad de conductores cumplan con la totalidad de las normas vigentes. Bastantes de ellas fueron diseñadas para evitar así que se produzcan accidentes. Ahora que estamos en verano, la mayor cantidad de tráfico que existe en las autopistas, carreteras o en las autovías, hace que los siniestros viales sean mucho más habituales. Una de las maneras que ha recomendado la Dirección General de Tráfico de cara a que se minimicen las importantes consecuencias que pueden tener los accidentes a la hora de utilizar los cinturones de seguridad. Este organismo no solo se refiere al conductor y a los pasajeros. De la misma forma, se refiere a cuando no existen personas en los asientos del habitáculo.

El consejo de la DGT con los cinturones de seguridad

En Tráfico aconsejan que siempre es buena idea el hecho de asegurar que los cinturones de seguridad en los asientos traseros se encuentren siempre abrochados, hasta cuando no haya pasajeros en ellos. No hace demasiado, en una publicación realizada en la red X, lo que hizo la DGT fue enfatizar la importancia que tiene esta costumbre, no solo para evitar que se produzca una multa por valor de 200 euros y que se pierdan hasta cuatro puntos por una infracción de gravedad, sino por motivos de seguridad. Aunque sí que es cierto es que nos puede sonar como algo raro, el organismo liderado por Pere Navarro cuenta con una explicación lógica sobre las razones por la que estamos ante una práctica de gran seguridad. La Dirección General de Tráfico desea que los cinturones se encuentren abrochados siempre. El hábito de abrochárselos en los asientos traseros, aunque no estén ocupados, es fundamental. En época veraniega y otras vacaciones, es habitual llenar el maletero con equipaje y objetos variados, que si se produce un accidente, pueden actuar como unos proyectiles, a consecuencia de la fuerza del impacto.

Pensemos que a cincuenta kilómetros por hora, un objeto multiplica su peso por cincuenta. Teniendo los cinturones abrochados se va a reducir de manera importante el que los objetos puedan penetrar en el habitáculo y qu mejore la seguridad a nivel general.

Una realidad agridulce

El último balance provisional en materia de siniestralidad del año pasado que se presentó en el primer mes de este año confirmó que se usa más que nunca el cinturón, pero que todavía hay víctimas en las carreteras que no lo tenían abrochado en el momento del accidente. En la DGT y en el Ministerio del Interior sigue sorprendiendo que todavía haya gente que no lo lleve puesto, porque es un dispositivo que solo hay que tener la costumbre de ponérselo y no es complicado, pero sigue existiendo un porcentaje que no lo utiliza.

No utilizar dicho dispositivo hace que tengamos más posibilidades de tener lesiones. Algo importante que merece la pena recordar es que en la industria de la automoción nada ha demostrado una capacidad tan importante para salvar vidas.

Pensemos que tiene una función doble, retener al ocupante en el asiento, pero le va a dar tiempo al airbag a desplegarse Cuando no se lleve el cinturón abrochado o no se use de forma correcta, cuando el vehículo impacte y frene en seco, el pasajero va a seguir un vuelo libre hacia el tablero, el volante, el asiento delantero o el parabrisas… y realmente eso es una lotería.

¿Cómo va a ser el cinturón en el futuro?

Estos sistemas de seguridad que hay actualmente van a funcionar cuando el cinturón de seguridad quede abrochado y, esto es bastante importante, cuando el asiento esté en la posición más óptima. Pensemos que el cinturón no se ha pensado para ir tumbado ni inclinado.

Para que pueda ser efectivo, la parte ventral tiene que empujar la pelvis, pero si nos encontramos recostados o se lleva la ropa voluminosa, la cinta va a pasar a la zona abdominal, no solo se va a perder la retención, ello puede provocar lesiones.

Desgraciadamente, para el cinturón de toda la vida, las personas que vayan en los coches autónomos no van a estar sentados mirando al frente. Los fabricantes ya se encuentran pensando en el cinturón y hemos visto como hay ya las primeras alternativas de este dispositivo.

Ahora, los cinturones se han anclado en el montante B de la propia carrocería del automóvil. Ya podemos ver como hay coches de alta gama que tienen los cinturones integrados en el asiento.

La tendencia en el caso de los coches autónomos es posible que vayan por ahí, o incluso puede que se opte por utilizar cinturones de cuatro o cinco puntos si se quiere uno inclinar o que rote el asiento del coche.