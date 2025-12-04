Toyota España ha anunciado el nombramiento de Francisco Berrocal como nuevo presidente y CEO de Toyota y Lexus España, relevando a Miguel Carsi, quien asumirá nuevos retos como jefe de Desarrollo de Negocios y Cadena de Valor del Clúster H2 en Toyota Motor Europe (TME), con efecto a partir del 1 de enero de 2026.

Con más de veinticinco años de trayectoria en el sector de la automoción, la mayor parte vinculada a Toyota, Francisco Berrocal aporta su experiencia en gestión comercial, transformación de canales, excelencia de cliente y dirección estratégica, tanto en España como en ámbito europeo.

Su nombramiento responde a la apuesta de Toyota Motor Europe por consolidar el posicionamiento de la compañía en el mercado español, reforzando su liderazgo en electrificación, innovación y experiencia de cliente.

Nuevo CEO y presidente de Toyota en España

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid (especialidad Mecánica y Automoción), Berrocal inició su carrera en Lexus España en 2002 como gerente de Desarrollo de Canal. Desde entonces ha ocupado distintas posiciones en Toyota España, entre las que destacan gerente general de Desarrollo de Distribuidores de Toyota & Lexus, director de Excelencia del Consumidor y posteriormente director de Operaciones y Gestión de Canales.

En 2021 se incorporó a Toyota Motor Europe como jefe de Omnicanal y UCX, liderando proyectos de transformación digital y experiencia de cliente. En 2024 regresó a España como director comercial de Toyota.

«Es un honor asumir la presidencia de Toyota y Lexus España en un momento clave para la industria y para nuestra compañía. Mi objetivo será seguir fortaleciendo el liderazgo de Toyota en electrificación y movilidad sostenible, generando valor para nuestros clientes, la red de concesionarios y la sociedad», ha afirmado Berrocal.

Ascienden a Carsi a Bruselas

Por su parte, Miguel Carsi, actual presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus España, iniciará una nueva etapa profesional en Toyota Motor Europe como jefe de Desarrollo de Negocios y Cadena de Valor del Clúster H2.

Carsi se incorporó a Toyota España en 1999, ocupando diferentes posiciones de responsabilidad como director financiero y director de la División Lexus. En 2019 fue nombrado en su actual cargo en Toyota y Lexus España.

«Ha sido un privilegio liderar Toyota y Lexus en España estos siete años. Agradezco el compromiso de los equipos y la confianza de la red de concesionarios que han hecho posible los grandes éxitos alcanzados», ha apuntado.