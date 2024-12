Total Renting, la historia de éxito detrás de más de 3.000 clientes anuales satisfechos

En apenas cuatro años, Total Renting se ha consolidado como un referente en el mercado del renting de vehículos. Su modelo innovador, el enfoque cercano al cliente y el trabajo constante de sus fundadores, Álvaro Laserna y Eduardo Laserna, han convertido a esta empresa en un caso de éxito. Charlamos con Álvaro Laserna, cofundador de Total Renting, para conocer más sobre su trayectoria, la historia detrás de la compañía y los desafíos del sector.

¿Cómo nació Total Renting?

«Total Renting comenzó en noviembre de 2020 con una idea clara: hacer que el renting de vehículos fuese accesible para todos. Eduardo, mi hermano, y yo decidimos unir fuerzas. Él es un experto en marketing digital, y yo venía de una trayectoria en finanzas. Empezamos prácticamente desde cero, montando páginas web de todo tipo de temáticas para monetizarlas con afiliación y con la número 96 llegó Total Renting. Fue un reto enorme, pero desde el principio vimos que podíamos marcar la diferencia en un sector que conocía, que estaba poco digitalizado y en el que no había un líder claro en el mercado»- Afirma Álvaro Laserna (CEO).

¿Cómo lograron crecer tan rápido sin rondas de financiación?

«Optamos por una estrategia eficiente y sostenible. Diseñamos un CRM en Excel, básico pero muy funcional, con el que gestionamos más de 300 leads en nuestro primer año. Desde el inicio, tuvimos claro que queríamos mantener el control total de la empresa y evitar la dilución de nuestra participación. La clave de nuestro crecimiento ha sido reinvertir constantemente, optimizar los procesos y apostar por estrategias digitales que conecten con nuestros clientes, mejorando así la velocidad y la eficiencia en cada operación»- Aclara Álvaro.

El mercado del renting está en auge. ¿Cómo se posiciona Total Renting frente a sus competidores?

«El sector del renting ha crecido un 12,58% hasta octubre de 2024, según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), y representa ya el 27,78% del mercado total. En este contexto, nos diferenciamos por nuestra flexibilidad y personalización. Contamos con el catálogo más amplio de vehículos de renting y una velocidad sobresaliente en el cierre de operaciones. Además, nos enfocamos en la experiencia del cliente, ofreciendo un servicio cercano y una atención postventa que garantiza su satisfacción a lo largo de todo el contrato» – explica.

¿Qué significa haber superado las 350 operaciones de renting al mes?

«Es un logro que refleja el esfuerzo y la dedicación del equipo. Ver que tantas personas y empresas confían en nosotros mes a mes es una gran motivación para seguir mejorando. Este crecimiento no solo habla de nuestros valores, sino también de un modelo de negocio que realmente responde a las necesidades del cliente actual».

Hablemos de su historia personal. ¿Cómo influyó en la creación de Total Renting?

» Mi trayectoria fue poco convencional. De joven no destacaba académicamente, pero siempre tuve curiosidad por los negocios. Trabajé durante años en Mercedes Benz Financial Services, donde adquirí experiencia en análisis de riesgos y optimización de procesos. Sin embargo, siempre quise construir algo propio. Total Renting es el resultado de esa motivación, y lo que más me enorgullece es ver cómo hemos crecido sin perder la esencia ni los valores que nos definieron al principio»- Añade Laserna.

¿Qué hace de Total Renting el aliado perfecto para marcas y proveedores?

«En Total Renting entendemos que el éxito se basa en la colaboración. Ofrecemos acceso a un mercado digital en crecimiento, una gestión optimizada y la posibilidad de conectar vehículos con una audiencia segmentada. Somos un socio comprometido, innovador y eficiente. Si buscas una alianza estratégica para impulsar tus productos, Total Renting es la opción ideal para transformar juntos el sector del renting»- Recalca Álvaro.

¿Cuál es el futuro de Total Renting?

«Queremos seguir creciendo de manera sostenible, sin perder nuestra esencia. Nuestro foco está en incorporar nuevos proveedores y trabajar directamente con marcas para ofrecer las cuotas más competitivas. Además, aspiramos a ser líderes en movilidad sostenible, un área clave hacia la que se dirige el mercado. En un sector en constante evolución, Total Renting apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la cercanía para seguir liderando el cambio en el renting de vehículos» – Concluye el CEO de Total Renting.