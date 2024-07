Todos los cochazos de Mbappé: la exclusiva colección que no puede conducir

Uno de los hombres del verano es Kylian Mbappé, aunque también podríamos decir de los últimos dos años, puesto que su historia con el fichaje o no fichaje con el Real Madrid ha acaparado infinidad de periódicos y horas de televisión. El delantero francés ha sido el objeto del deseo de un Florentino Pérez que ha querido contar con él, aunque tuviese que contar con una paciencia casi infinita. Hablamos de un delantero que no se puede decir que el dinero haya sido el motivo para fichar por el Real Madrid, puesto que otros equipos como el mismo PSG, donde él jugaba, le ofrecían bastante dinero, pero él ha decidido poner en prioridad el aspecto deportivo. Eso no quiere decir que le diga ascos a tener un buen sueldo y gestionarlo de manera adecuada. Además, también le da para ir haciéndose con una colección de automóviles, una de las aficiones más conocidas de este astro francés que promete ser la sensación en la Liga para la próxima temporada.

Conociendo más sobre la colección de coches de lujo de Kylian Mbappé

El que es ya nuevo jugador del conjunto merengue dispone de una flota de vehículos de lo más amplia donde hay modelos bastante variados de marcas de lo más granado, donde podemos destacar entre otros al Ferrari 488 Pista. El nuevo jugador del Real Madrid cuenta con una flota de vehículos en la que aparecen modelos como el Ferrari 488 Pista. El día 16 de julio por fin ya fue presentado Mbappé y se le pudo ver con la camiseta merengue en el Santiago Bernabéu, en el que también llegó a esbozar una sonrisa de satisfacción al haber logrado un sueño. Lo mismo que les ocurrirá a sus compañeros, entre los privilegios que tendrá el futbolista estará el acuerdo que tiene el Real Madrid con distintas marcas, entre las que se encuentra la alemana BMW, con lo que pasará a disponer de un vehículo nuevo para su colección. Lo curioso es que, a pesar de tener tantos coches, él no tiene todavía carnet de conducir, aunque tiene ya 25 años. En el medio “Bleacher Report” comentaba al respecto “Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición”.

El tema de no poder conducir no es algo que haya echado para atrás al jugador galo, que de la misma forma tiene una flota bastante más interesante de coches que no son aptos para todos los bolsillos.

La importante presencia de la marca Ferrari

Entre las muchas marcas que están presentes en su colección podemos destacar a la italiana Ferrari. Los medios franceses cuando han abordado este tema han hecho mención de la importante cantidad de modelos de esta marca que tiene, donde destacan el Ferrari 458 y el Ferrari 488 Pista, el cual tiene en una edición de carácter limitado que solo se comercializó para clientela especial y con un precio de medio millón de dólares. En el caso del 458 fue de 300.000 dólares y que tiene un diseño de lo más atractivo en el que pudo participar el mítico Michael Schumacher.

A estos modelos, también podemos hacer referencia a modelos de la marca Volkswagen, que es la patrocinadora de la Federación Nacional Francesa de Fútbol, además de que se le ha podido ver en modelos de marcas como Audi o Mercedes.

A dicha colección se le va a unir en fechas próximas el que, como decíamos anteriormente, BMW le dará al ser la marcha que patrocina al Real Madrid.

¿Se quedará con todos los coches?

Esta puede ser una buena pregunta, puesto que con tanto coche y sin carnet podemos pensar en que no utiliza todos los vehículos. Algunos los utilizará de forma esporádica y otros de manera habitual, pero al final con el paso el tiempo algunos terminarán vendiéndolos, bien a conocidos o personas de su confianza, así como a concesionarios.

En el caso de los modelos más lujosos, también está la opción de guardarlos, puesto que en el caso de las ediciones limitadas son una buena opción conservarlos, puesto que el paso del tiempo hace que se revaloricen de manera importante.

Por fortuna para Mbappé son unas preocupaciones donde suelen contar con el asesoramiento de expertos, aunque siempre quedará ese rincón para el corazoncito de cara a conservar tal o cual modelo, independientemente del uso o valor que tenga.

Algunos otros deportistas como Rafa Nadal, que lleva muchos años con Kia, guarda algunos modelos de la marca coreana y no los ha vendido, por lo que, como vemos, al final es una cuestión de cada deportista lo que hacer con ellos. ¿Y tú que harías si contases con el garaje de Mbappé?