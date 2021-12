Ya está aquí el invierno, y hay una serie de consejos prácticos que debes tener muy en cuenta para cuidar tu coche en esta época del año.

Parabrisas

Si tienes que dejar el coche por la calle por la noche, lo más probable es que a la mañana siguiente haya hielo en el parabrisas. El método que mejor funciona consiste en rociar un líquido anticongelante y retirar el hielo con una rasqueta de plástico.

Si no tienes esto elementos, siempre puedes arrancar el coche y encender la calefacción al máximo. En unos minutos el hielo se habrá despegado del cristal.

Es importante que nunca utilices un utensilio de metal ni eches agua caliente sobre el parabrisas.

Batería

En lo que respecta a la batería, debes saber que es uno de los elementos mecánicos que más sufre con las bajas temperaturas del invierno. Si ya lleva muchos años instalada, es muy probable que se descargue de golpe.

Por lo tanto, si la batería tiene entre cuatro y seis años, es recomendable que la cambies antes de encontrarte con que el coche no arranca en el peor momento.

Líquido refrigerante

Uno de los consejos más importantes para cuidar el coche en invierno es el de comprobar el estado del líquido refrigerante. Si el líquido tiene un color amarillo, no tienes de qué preocuparte porque está bien. Si, por el contrario, se ve sucio o traslúcido, se ha deteriorado y toca cambiarlo.

Sistema de calefacción

En lo que respecta al sistema de calefacción, debes revisarlo antes de salir de viaje en invierno. El radiador de la calefacción es muy pequeño, así que es fácil que con el paso del tiempo se obstruya por los residuos sólidos que flotan en el circuito del refrigerante.

Neumáticos

Revisar los neumáticos en invierno es muy importante para garantizar la adecuada adherencia del vehículo con el asfalto. Controla la presión de inflado en frío, la profundidad del dibujo y, sobre todo, asegúrate de que la goma no tiene cortes, deformaciones o grietas.

Accesorios de invierno

Y, por último, es muy importante que lleves algunos accesorios de invierno siempre en el coche: rascador de hielo, manta térmica, guantes de goma, linterna y pilas de respuesto, agua y elemento energético.

Cuando salgas de viaje, presta mucha atención a la carretera, y no te pongas nervioso por la hora de llegada. Si el tiempo empeora, no improvises rutas que no conoces.