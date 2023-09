Te la estás jugando si no cambias de coche: no vas a poder entrar en estas ciudades

Existen una serie de ciudades en España donde desde el 1 de enero de 2023 hay miles de coches que tienen imposible acceder a las Zonas de Bajas Emisiones.

Aunque la regulación sobre la entrada a las ZBE existe, lo cierto es que menos del 8% de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes tienen ya activa la ZBE.

Hablamos de una serie de zonas que están protegidas y donde el acceso para los vehículos que más contaminan está prohibido, todo ello para que la calidad del aire sea la mejor y los ciudadanos puedan tener la mejor salud al respirar.

Una medida del Gobierno que de momento están siguiendo todas las ciudades

Lo que hizo la administración es instar a que todos los municipios que tienen más de 50.000 habitantes o tengan más de 20.000, pero sus niveles de contaminación sean altos, estableciesen su ZBE.

La norma ha ido flexibilizándose

Aunque la norma se ha ido flexibilizándose, de tal forma que los ayuntamientos pueden dictar el protocolo de actuación que ellos dispongan, de tal forma que se incluyan, tanto las limitaciones como las restricciones, así como las multas que se impongan a los conductores que se salten estas normas.

Las 12 ciudades españolas que tienen implementadas la ZBE

El número de consistorios de los que hablamos son un 7,95% de los municipios que tendrían que tener activa la ZBE.

Todo ello supone que un 92% de las ciudades que no la tienen, o no han podido delimitar todavía estas áreas, o aunque las tengan ya funcionando, lo cierto es que de momento no multan a los infractores.

Los siguientes municipios son los que tienen activa su ZBE:

Andalucía:

Córdoba

La Línea de la Concepción

Sevilla

Galicia

A Coruña

Pontevedra

Cataluña

Barcelona

Sant Cugat del Vallès

Sant Joan Despí

Madrid

Madrid

Rivas Vaciamadrid

Aragón

Zaragoza

Navarra

Pamplona

Hablamos de unas ciudades que cuentan con distintas normativas que se encargan de regular los accesos y la movilidad de los vehículos.

Los coches que no tienen etiqueta medioambiental de la DGT, llamados de categoría, cuentan con el veto del acceso a la ZBE, aunque en Pontevedra y Sevilla sí que se puede.

Por el momento, en Madrid, las restricciones al acceso a la ZBE de los coches que no tienen etiqueta ambiental se aplican a los no residentes.

Conclusiones

En estos próximos años, las restricciones se van a ir ampliando y llegarán antes o después a más vehículos, los primeros afectados van a ser los de etiqueta B.

Así que ya sabes, si tienes un vehículo con unos añitos, lo cierto es que, si vives en una ciudad de las que te hemos comentado, será complicado que te puedas mover por las zonas centrales.

Desde aquí no podemos hacer otra cosa que aconsejaros que renovéis vuestro coche en la medida de lo posible u optando por otras medidas como renting de vehículos, por ejemplo