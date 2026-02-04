Stellantis cierra 2025 como segundo fabricante en Europa con más de 2,4 millones de matriculaciones

En un contexto europeo todavía marcado por la incertidumbre y una demanda que sigue lejos de los niveles previos a la pandemia, Stellantis ha cerrado 2025 reafirmando su posición como uno de los grandes actores de la industria automovilística del continente. El grupo alcanzó un total de 2,42 millones de matriculaciones en los mercados EU30, lo que permite mantener el segundo puesto entre los fabricantes europeos, apoyándose en un sólido equilibrio entre volumen, diversidad de producto y presencia geográfica.

El ejercicio confirma la capacidad del grupo para crecer en segmentos estratégicos, reforzar su liderazgo histórico y abrir nuevas vías de desarrollo en un mercado cada vez más competitivo.

Liderazgo en híbridos y fortaleza en vehículos comerciales

Uno de los principales pilares del resultado anual ha sido el segmento de vehículos híbridos, donde Stellantis se sitúa como líder del mercado europeo, con una cuota del 15%. El lanzamiento y consolidación de modelos clave en distintas marcas del grupo ha sido determinante para alcanzar este posicionamiento en un segmento en plena transición tecnológica.

A esta fortaleza se suma el liderazgo histórico en vehículos comerciales, un área estratégica para Stellantis. En 2025, el grupo alcanzó una cuota del 28,6% en este mercado, con el Fiat Professional Ducato como modelo más vendido de su gama profesional. Además, la familia de furgonetas compactas del grupo se mantiene como referencia en su categoría, con casi la mitad del mercado en su segmento.

Buen comportamiento en los segmentos urbanos y SUV

El rendimiento comercial del grupo también se ha visto respaldado por su posicionamiento en los segmentos de mayor volumen. Stellantis ocupa el primer puesto en el segmento A, impulsado por el éxito continuado del FIAT Panda, y se consolida como segundo fabricante en el segmento B-SUV, uno de los más dinámicos del mercado europeo.

En paralelo, varios de sus modelos figuran entre los más vendidos del continente en sus respectivas categorías, con una presencia destacada en los rankings de los segmentos B y C-SUV, lo que refuerza la competitividad transversal de su portafolio.

Una presencia sólida en los principales mercados europeos

A nivel geográfico, Stellantis ha cerrado el año como líder en ventas totales en países como Francia, Italia y Portugal, y como segundo fabricante en mercados clave como Alemania, España, Reino Unido, Austria y la región de Belux. Además, el grupo ha logrado incrementar sus ventas en cinco de los diez mayores mercados europeos, una señal relevante en un entorno de consumo todavía contenido.

La confianza del cliente impulsa los pedidos

Más allá de las matriculaciones, 2025 ha dejado una señal clara de confianza por parte de los clientes. Los pedidos finales crecieron de forma sostenida, especialmente en la segunda mitad del año, con un repunte notable en el último trimestre. La cartera de pedidos también se amplió respecto al ejercicio anterior, reforzando las perspectivas del grupo de cara a 2026.

Desde la dirección de Stellantis se destaca que este comportamiento responde a una estrategia centrada en consolidar los puntos fuertes tradicionales del grupo y, al mismo tiempo, ganar terreno en áreas clave como la electrificación y las soluciones híbridas. De cara al próximo ejercicio, el grupo prevé la introducción de al menos diez nuevos productos, con el objetivo de seguir reforzando su competitividad en Europa.