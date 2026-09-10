El significado de que un motero se toque el casco mientras conduces y qué debes hacer si ves ese gesto en la carretera

En la carretera existe una serie de gestos y códigos que, aunque no están recogidos en la normativa, se han ido extendiendo entre los conductores. Conocer su significado puede ayudar a mejorar la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y a a reforzar la seguridad. Uno de los colectivos que más acostumbrados está a comunicarse mediante gestos es el de los motoristas. ¿Qué quiere decir cuando se dan un toque en el casco con la palma de la mano izquierda?

Algunas organizaciones, como la Motorcycle Safety Foundation (MSF), señalan que este gesto suelen utilizarlo para advertir a los conductores de que llevan las luces de los vehículos demasiado altas. Sin embargo, también puede indicar la la necesidad de extremar la precaución más adelante por la presencia de un accidente o de un control policial, por ejemplo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este gesto puede suponer una multa, ya que el Reglamento General de Circulación exige mantener las dos manos sobre los mandos del vehículo.

El significado de que un motorista se toque el casco

Mucho antes de que existieran aplicaciones capaces de informar de incidencias en tiempo real, los motoristas ya utilizaban sus propios códigos para compartir información durante el trayecto. Estos gestos permitían transmitir un mensaje de forma rápida y sencilla y, en determinadas circunstancias, podían ayudar a mejorar la seguridad en carretera.

Pero hay algo importante que conviene recordar: qué hacer cuando un motorista realiza este gesto. La peor opción es frenar de forma brusca. Lo más recomendable es entenderlo como una señal de advertencia y prestar especial atención ante lo que pueda encontrarse unos metros más adelante. Siempre de forma preventiva y progresiva, sin realizar maniobras bruscas.

También es aconsejable comprobar que todo está en orden: mantener una velocidad adecuada, llevar la iluminación correspondiente y asegurarse de que el equipamiento está correctamente colocado. Aunque muchas personas asocian esta señal directamente con los controles de velocidad, su significado va mucho más allá.

Las principales recomendaciones son las siguientes:

Desacelera de forma progresiva y evita frenar de golpe para no sorprender ni poner en riesgo a los vehículos que circulan detrás.

Aumenta la distancia de seguridad, de modo que tengas margen suficiente si necesitas reaccionar ante una frenada o imprevisto.

Verifica que llevas las luces correspondientes, el cinturón de seguridad correctamente colocado o, si circulas en moto, el casco bien abrochado.

Si eres motorista y has recibido el aviso, puedes reproducir el toque en el casco para transmitir la advertencia a quienes circulan detrás de ti.

Nuevas normas a partir del 1 de octubre

El 1 de octubre de 2026 comenzará a aplicarse la reforma introducida por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación. La norma introduce cambios que afectan a numerosos aspectos de la circulación: desde el equipamiento y las condiciones para los motoristas hasta las maniobras de adelantamiento a ciclistas, además de nuevas disposiciones relacionadas con patinetes eléctricos, bicicletas, peatones, autocaravanas, carriles de emergencia y circulación en vías urbanas.

Es obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo.

Los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

El Reglamento también modifica las condiciones relativas a los cascos de los ciclomotores. A partir de la reforma, deberán estar homologados conforme al Reglamento UNECE R22, en lugar de contar únicamente con la certificación que se exigía hasta ahora. Eso sí, los conductores y pasajeros de ciclomotores dispondrán de un periodo transitorio de un año para seguir utilizando los cascos certificados que ya tenían. Por tanto, aunque la reforma entra en vigor el 1 de octubre de 2026, esta obligación concreta comenzará a aplicarse definitivamente el 1 de octubre de 2027.

Finalmente, las motocicletas, los vehículos de tres ruedas y los ciclomotores también podrán arrastrar remolques o semirremolques, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el nuevo artículo 12 del Reglamento General de Circulación. La reforma supone un cambio respecto a la regulación anterior, que prohibía este tipo de arrastre en estos vehículos. Entre las principales condiciones se encuentran: