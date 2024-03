Si estás en esta lista no tendrás que pasar la ITV nunca más: el cambio que ha llegado en 2024

Todos los conductores están obligados a pasar por la Inspección Técnica de Vehículos con sus coches, motos u otros vehículos. La conocida como ITV supone, en la mayoría de ocasiones, un quebradero de cabeza, sobre todo si el vehículo es antiguo y cabe la posibilidad de que no pase la revisión. Algunas de las grandes preguntas que giran alrededor de este asunto están relacionadas con los vehículos que no tienen que pasar la ITV también con la pegatina de la ITV y si se te puede multar por no llevarla.

Resolvemos la duda a continuación, pero antes nos centraremos en una modificación que tiene lugar desde este año 2024 y que puede hacer que cambie el escenario de los coches y sus revisiones por completo. Y es que hay algunos vehículos que no tendrán que volver a pasar la ITV, eso sí, son escasísimos por un motivo claro. Hablamos de los considerados como vehículos históricos, coches o ciclomotores que fueron matriculados antes del 1 de enero de 1950.

Desde la DGT se busca dotar de una mayor relevancia a los vehículos históricos dentro del panorama cultural de España, y si bien el mantenimiento de estos no resulta para nada sencillo ni barato, desde el organismo se exime del paso de la ITV para potenciar que haya más en los próximos años. Así, se contará con una gran ventaja competitiva de estos coches, que compense en cierta medida los –muchos– aspectos que echan para atrás a la hora de adquirirlos y mantenerlos.

No tienen que pasar la ITV los siguientes vehículos en este tiempo

Turismos y otros vehículos de uso privado (máximo de nueve personas) y destinados al transporte de personas: cuatro años.

y otros vehículos de uso privado (máximo de nueve personas) y destinados al transporte de personas: cuatro años. Ciclomotores : tres años

: tres años Motocicletas , quads y cuadriciclos : cuatro años

, : cuatro años Vehículos de servicio de alquiler y de escuela de conductores, de hasta 9 plazas: dos años

y de escuela de conductores, de hasta 9 plazas: dos años Caravanas remolcadas con MMA de más de 750 kilos: seis años

remolcadas con MMA de más de 750 kilos: seis años Camiones y remolques hasta 3.500 kilos: dos años

Los vehículos obligados a pasar la ITV dos veces al año

Hay una serie de vehículos que se encuentran en el otro lado de la balanza, y es que ellos no sólo no están exentos de pasar la ITV, si no que tienen que hacerlo dos veces al año, duplicando el suplicio que suele suponer esta inspección. Hablamos de los vehículos destinados al transporte de mercancía con masa máxima autorizada, la llamada MMA, que sea inferior a 3.500 kilos.

En este tipo de vehículos, la ITV no es necesaria hasta los dos años –cuatro e otros vehículos estándar–, mientras que entre dos y seis años la ITV será bienal y entre seis a diez años, anual. El ‘problema’ estará a partir de los diez años, cuando la ITV será obligatoria en un plazo de seis meses, el tiempo que pasará en vigor.

Qué sucede con las pegatinas de la ITV

No tener que pasar la ITV nunca más a tu coche, si es considerado como histórico, es algo que puede ser relevante, pero otro de los casos son los de aquellos vehículos que no llevan la pegatina que se nos da en la Inspección Técnica de Vehículos como prueba de que se ha superado.

Hemos podido ver vehículos, sobre todo algunos más antiguos, que llevan las distintas pegatinas expuestas a modo de colección, en el cristal delantero, pero la normativa obliga a colocar la más reciente, hasta el punto de que no hacerlo y bien colocada, significa una potencial multa de 80 euros.