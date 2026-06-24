Los semáforos tradicionales tienen los días contados: la DGT confirma el giro radical que llega con la Inteligencia Artificial

Recientemente, el Gobierno ha aprobado el marco normativo que regulará los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), una infraestructura avanzada basada en inteligencia artificial y en la recogida de datos en tiempo real. Este avance, recogido en el Real Decreto 450/2026, pretende dejar atrás los modelos de movilidad rígidos y sustituirlos por entornos capaces de adaptarse de forma autónoma a las incidencias del tráfico.

Hoy en día, la gran mayoría de las señales luminosas funcionan con intervalos temporales fijos, programados con antelación, sin tener en cuenta el flujo real de usuarios. La nueva generación tecnológica cambiará este escenario radicalmente mediante la integración de cámaras de visión artificial, radares de alta precisión, tecnología LiDAR y algoritmos de aprendizaje. Gracias a estas herramientas, la infraestructura podrá analizar con gran exactitud la presencia de vehículos, ciclistas y peatones, ajustando en tiempo real la duración de los semáforos en verde y en rojo.

Los semáforos con Inteligencia Artificial llegan a España

El núcleo de este avance se basa en la comunicación bidireccional V2X, un protocolo que conecta digitalmente a los vehículos conectados con la infraestructura vial y los centros de gestión del tráfico. A través de esta red, el panel de control del coche podrá avisarte de un atasco, de un tramo en obras o de la posible presencia de placas de hielo incluso antes de que sean visibles en la carretera.

«La tecnología V2X es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite a los vehículos intercambiar información con otros elementos del ecosistema de transporte. Su objetivo principal es mejorar la seguridad, reducir la congestión y apoyar la conducción autónoma. A diferencia de los sensores tradicionales como cámaras o radares, V2X permite a los vehículos «ver» más allá de su línea de visión, anticipando los peligros antes de que se vuelvan visibles», explica Traffic Solution.

El objetivo es abandonar una movilidad basada en infraestructuras «ciegas» para dar paso a sistemas capaces de observar, analizar y tomar decisiones en tiempo real. Durante décadas, los semáforos han operado bajo una lógica sencilla: ciclos fijos que se repiten de la misma manera a las 03:00 horas que a las 13:00 horas.

La clave de esta transformación reside en la tecnología. Los nuevos dispositivos integran cámaras de visión artificial, sensores avanzados y radares, junto con sistemas de inteligencia artificial y conexión en tiempo real con los centros de control del tráfico. Gracias a esta combinación, pueden analizar en tiempo real el número de vehículos en circulación, la presencia de peatones o ciclistas, la velocidad del flujo y posibles situaciones de emergencia. Con toda esa información, el sistema es capaz de ajustar automáticamente los tiempos de los semáforos.

Características

Los semáforos inteligentes que se desplegarán en los próximos años incorporarán un conjunto de tecnologías avanzadas diseñadas para transformar la gestión del tráfico urbano.

Estos sistemas están equipados con cámaras dotadas de visión artificial y sensores de radar, capaces de interpretar lo que sucede en cada cruce con gran precisión.

A ello se suma la tecnología LiDAR, que permite detectar objetos y medir distancias mediante pulsos de luz láser.

El procesamiento de toda esta información se realiza mediante sistemas de inteligencia artificial, que analizan en tiempo real la presencia y el comportamiento de vehículos, peatones y ciclistas.

Además, cuentan con plataformas de comunicación V2X (Vehicle to Everything), que permiten la conexión constante entre los vehículos y la infraestructura vial, así como con otros elementos del entorno.

Madrid

En Madrid, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para «utilizar análisis de imágenes a partir de cámaras que permitan incluir comportamientos relevantes en la regulación semafórica es una herramienta clave». Hasta la fecha, los casos reales de uso son los siguientes:

Detección de grandes concentraciones peatonales para ampliar el tiempo de cruce (Estadio Metropolitano).

Identificación de bicicletas para activar de forma automática la demanda de paso (Fuencarral – El Pardo).

Detección de presencia de peatones en pasos de cebra (calle Princesa y obras de la A5).

Identificación de vehículos de emergencia en maniobras de giro a la izquierda.

Detección de personas invidentes para reforzar la seguridad en el cruce.

Málaga

Málaga ha sido una de las ciudades donde se ha probado esta tecnología. «Consta de un área de ensayos al aire libre y de un laboratorio dotado de una red privada 4G-5G para la realización de pruebas tales como el sistema eCall (llamada de emergencia automática) y aplicaciones y cuestiones de seguridad: alertas preventivas en caso de probabilidad de colisión en un cruce, aviso por obras o atascos en carretera. E incluso, la optimización del tráfico para adecuar la velocidad y lograr pasar todos los semáforos en verde, lo que representa un ahorro de tiempo y carburante».

Zaragoza y Barcelona

Otro ejemplo se encuentra en Zaragoza, donde se han impulsado proyectos innovadores capaces de anticipar cuándo una persona va a cruzar la vía incluso antes de que inicie el movimiento. Por su parte, Barcelona apuesta por herramientas de análisis predictivo que emplean datos de movilidad para prever posibles incidencias.