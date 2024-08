Revisa bien los documentos que llevas en el coche: te puede caer una buena multa

Los conductores deben saber que existen tres documentos importantes que es necesario llevar siempre en nuestro coche para todo tipo de trayecto y que deberán estar en vigor, hasta cuando llevamos un coche de alquiler. Vamos a ver cada uno de ellos al detalle para que no tengas dudas al respecto. 1. Permiso de conducir: lo debes llevar siempre contigo, puesto que con él se acredita que tienes la autorización para llevar el automóvil. Eso sí, dependiendo del vehículo que vayas a conducir vas a tener una clase de carné u otro. En el caso de que no tengas el definitivo al ser conductor novel y acabes de aprobar el examen o renovases el carné por caducidad, vas a poder llevar la autorización provisional debidamente expedida por la Jefatura de Tráfico hasta obtenerlo.

Los otros dos documentos que hay que llevar

Vamos con ellos: Permiso de circulación del vehículo. Un documento que expide la Jefatura de Tráfico que lo que hace es recoger los datos de carácter personal del titular del vehículo y los datos de mayor importancia del automóvil, como la marca, número de plazas, matrícula, etc. Se puede sustituir el documento original por una fotocopia debidamente compulsada para portarla en el vehículo. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Lo que sirve es para acreditar que el vehículo cuenta con la homologación para poder circular e informará sobre las especificaciones a nivel técnico, así como las transformaciones legales que tenga. Además de la propia tarjeta, tendrá que portar la pegatina ITV en su parabrisas, que lo que hace es informar de que se supera la inspección y la fecha de la misma. Existen una serie de multas que Tráfico puede imponer cuando no lleves la documentación en el coche y que te contaremos a continuación: 60 euros (30 reducidos) por cada uno de estos tres documentos que no lleves en el coche. 80 euros (40 reducidos) si el titular del permiso de conducción o circulación no comunicó a Tráfico su actual domicilio. 200 euros (100 euros con reducción) cuando conduzcas con el carné o la ITV caducada. 500 euros (250 euros con reducción) si se conduce un vehículo sin la autorización que corresponde.

¿Debes llevar la póliza y el recibo del seguro del coche?

Seguro que ya sabes que para poder conducir necesitas contar con un seguro de Responsabilidad Civil. El caso es que desde 2008 no hay obligación de llevar en el vehículo la póliza ni el recibo perteneciente al último pago. Los agentes de tráfico lo pueden terminar comprobando en su base de datos si tu coche estará o no asegurado. De todas maneras, la DGT recomienda que se tenga a mano por si existe algún fallo en el campo técnico que vaya a impedir que se compruebe.

Aplicación móvil MiDGT

Cuando no quieras llevar la totalidad de documentos físicos a la guantera, ahora no es necesario, puesto que con la aplicación móvil MiDGT vas a poder acceder al permiso de conducir y de circulación del vehículo con idéntica validez en el campo legal. Si atiendes a todo lo dicho, no vas a contar con problemas con Tráfico, respecto a la documentación.

Aprovechar la tecnología en nuestro beneficio

Utilizar las apps nos permite el tener la comodidad de no tener que llevar tanto documento, algo que ha aprovechado la DGT para subirse al carro de la modernidad, aunque también debemos tener en cuenta que si perdemos el móvil y no tenemos el permiso físico con nosotros, no llevaremos nada.

¿Qué nuevas medidas entrarán en vigor en 2025?

La DGT anuncia algunas medidas que va a cambiar el panorama de la conducción en nuestro país desde 2025. Unas nuevas normas que quieren mejorar la seguridad vial y que se reduzca el impacto ambiental en el transporte, pero que también impondrá restricciones importantes a una serie de grupos de conductores.

El pedir la renovación del carnet de conducir o querer obtenerlo por vez primera va a ser más estricto desde 2025. Una medida que no afectará a las pruebas de teoría y práctica, sino al estado de la salud física y mental de la persona interesada.

No va a estar relacionado de forma directa con la edad del conductor, pero sí que es verdad que hay patologías que van a ser más habituales en la tercera edad.

Cuando el conductor padezca algunas de las enfermedades en edad temprana, va a ser incapacitado de la misma forma. La medida se va a centrar en análisis médicos de lo más rigurosos y se acordará que el permiso no va a ser renovado, ni de forma temporal ni permanente, cuando el conductor esté enfermo o reciba un tratamiento médico en concreto que afecte a su concentración cuando tenga que conducir.

Así que ya sabes, las cosas se ponen un poco más complicadas para los conductores. Todo ello, eso sí, en beneficio de la seguridad vial.